ДЕТСКИЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Айгуль Жилкишина Недавно в российском информационном пространстве горячо обсуждался вопрос - насколько этично транслировать по телевидению соревнования по боевым искусствам среди детей. Ситуация усугублялась тем, что участники боев не достигли даже 12-летнего возраста, не говоря уже о том, что они выступали без защитной экипировки. Казахстанцев эта тема тоже касается, так как у нас также и мужчины, и мальчики увлекаются различными видами борьбы. Разница между кавказскими и нашими мужчинами, конечно же, существует, но и отцы в нашей стране хотят воспитать джигитов, настоящих мужчин, а не оранжерейных мальчиков. Как не преступить черту и воспитать достойного человека и спортсмена, а не просто жестокого бойца - поговорим сегодня об этом Кавказские мужчины, как известно, уделяют много внимания воспитанию своих сыновей. В том числе спортивному, как это продемонстрировал недавно глава Чечни Рамзан Кадыров - бои с участием его детей вызвали большой общественный резонанс.

Напомним, что 4 октября в рамках турнира Grand-Prix Akhmat 2016 состоялись поединки по правилам смешанных единоборств. Кроме взрослых спортсменов на ринге выступили дети Кадырова - 10-летний Ахмат, 9-летний Эли и 8-летний Адам. Старший закончил свой поединок на 14-й секунде, отправив соперника Дамира Шевхужева в нокаут, младшие братья одержали победу единогласным решением судей. Соревнования транслировались на телеканале “Матч!Боец”, а видеозаписи боев опубликованы в Instagram Рамзана Кадырова. Детские бои

Президент Союза ММА (Федерация смешанного боевого единоборства) России Федор Емельяненко резко осудил это мероприятие. Легенда российского спорта писал: “По официальным правилам вида спорта, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал президент Чечни Рамзан Кадыров”.

Это заявление Емельяненко, опубликованное на сайте союза ММА России, вызвало также неоднозначную реакцию - кто-то выступил на его стороне, но были и поддержавшие главу Чечни, полагая, что только так вырастают настоящие мужчины.

Все профессионалы от спорта сошлись на том, что головы юных борцов не были в достаточной степени защищены от прямых ударов. К примеру, Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, как и Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, были едины: дети должны были быть защищенными соответствующей экипировкой. “Я не против того, чтобы детско-юношеские поединки показывались по телевидению. Правда, при этом нужно соблюдать определенные правила. Что касается Grand Prix Akhmat 2016, то по правилам MMA спортсмены до 12 лет должны быть в определенной экипировке. Этого сделано не было”, - отметил Валуев.

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров (его называют Русский Медведь), в 90-х годах побеждавший на турнирах UFC, заявил: “В данной ситуации я за Федора. Когда дети бьют друг друга в голову, посылают в нокауты - это вызывает вопросы. В моей организации в голову запрещено бить до 16 лет, обязательно должна быть защита”.

В российском Министерстве спорта заявили, что разберутся в ситуации, так как по закону такие соревнования запрещены. По словам Павла Колобкова, министра спорта России, дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг.

Впрочем, нам кажется, что опасность боевых видов искусств несколько преувеличена, хотя приводились высказывания об увечьях, которые способны повлиять на их здоровье в будущем. Тренеры и отцы всегда ощущают ту грань, когда спортивная “злость” мальчиков перерастает в бесстрашие будущего мужчины, который учится держать удар и преодолевать сопротивление соперника, а не становится жестоким бойцом. Конечно, нельзя без содрогания смотреть на кадры из лагерей террористов ИГИЛ, где 5-летние дети учатся расстреливать пленных. Но в данном случае у взрослых совсем иные психологические задачи. Мнение эксперта

Мы решили обратиться к эксперту, чтобы рассеять все сомнения. Насколько опасны травмы, полученные в детстве на тренировках по таэквондо, каратэ и другим боевым искусствам, где дети 5-6 лет участвуют в боях в режиме “полный контакт”. Невролог алматинского Центра спортивной медицины и реабилитации Сардор Хакимов, разбирающийся в таких боях, прокомментировал скандальные бои.

Несомненно, удары, полученные на ринге, оказывают негативное влияние на здоровье юных бойцов. И это может сказаться на состоянии их нервной системы уже во взрослом состоянии, полагает доктор Хакимов.

Вообще, проведение таких детских боев неправомерно, тем более в бое был квалифицирован нокаут. Разумеется, для юных спортсменов нужно было предусмотреть защиту - специальные протекторы. Кроме того, как по нормам Министерства спорта, так и по правилам самой федерации есть непременное требование - дети должны быть не младше 12 лет.

Сардор Хакимов отметил, что вредными или опасными могут быть не только систематические удары по голове ребенка на ринге. Иногда достаточно одного раза. К примеру, мальчик, который получил нокаут, - у него уже отек мозга.

Кроме того, нужно учитывать, что эти ребята занимаются боями уже год-два. Получается, что ущерб от удара по голове наносится в любом случае. Разумеется, если был бы шлем на голове, то этого удалось бы избежать. И пусть даже те броски на ринге были небольшой силы, но все равно травматизация идет.

Еще стоит уточнить разницу между показательным выступлением и реальным боем и по силе травматизации. В показательных боях удары только обозначаются, т.е. показывается, как правильно надо наносить удар. Например, боец показал, что он нанес удар ногой. В его действии главное то, чтобы все было показано правильно. Кроме того, это контролируемый удар. А как можно в ММА устроить показательный бой? Это невозможно, потому что ММА - это бои без правил. Там в принципе невозможны показательные бои, и все выступления - это реальные бои.

Если сейчас повсеместно включать программы с боями без правил - у нас в Казахстане или в России, что тогда будет? Там обязательно что-нибудь да случится. Детям в таком возрасте (до 12 лет) стоит лучше заниматься боксом. Там более безопасно, так как используются шлемы и перчатки. Спорту все

возрасты покорны

Что касается возраста, с которого дети могут заниматься спортом. Как правило, специалисты утверждают, начинать можно в любом возрасте. Дело в том, что программа у всех разная: до семи лет будет только ОФП (общая физическая подготовка), до девяти лет - простые приемы, до 14 лет - не боевые, после 14 - можно давать боевые приемы. Например, каратэ можно заниматься с 5-6 лет. Раньше вряд ли это будет каратэ, так как координация движений до этого возраста еще несовершенна. С 4 лет берут, но в группы ОФП при школах карате.

В Японии, на родине каратэ, джиу-джитсу, айкидо и дзюдо, малышей отдают в школы боевых искусств после пяти лет. В Китае, родине легендарного ушу, начинают ставить боевую технику и того раньше - уже в четыре года. А вот в Корее, на родине тхеквондо, считается, что ученик должен окрепнуть, и на это ему дается время до 7-8 лет. Афробразильское танцевально-боевое искусство капоэйра хорошо ляжет на душу либо в совсем юном возрасте - в 5-6 лет, либо в подростковом - после 12. Борьбой, боксом, русским рукопашным боем, а также боевым самбо рекомендуется заниматься не ранее 7-8 лет, поскольку костная и мышечная системы ребенка должны окрепнуть. Но главное - это желание самого ребенка заниматься боевыми искусствами. Как утверждают тибетские монахи: “Никто не станет воином против воли!”