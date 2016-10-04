БИЗНЕСМЕНЫ-БЮДЖЕТНИКИ

Мадина Меирманова В последние несколько лет в Казахстане развернулась кампания по поддержке развития предпринимательства. Причем не только крупного, а малого и среднего, которое через пару десятилетий должно стать основным драйвером отечественной экономики. Впрочем, кампания хоть и хорошо оплачивается, но пока не стала действенным стимулом по развитию МСБ В стратегии “Казахстан-2050” вопрос развития бизнеса стоит на первом месте. В развитых странах, в число которых так стремится попасть наша республика, на долю малого и среднего предпринимательства приходится до 70 процентов ВВП. У нас такая доля едва достигает 25,6 процента.

При этом на поддержку развития бизнеса в стране направляются немалые финансы, аккумулированные в рамках программы “Дорожная карта бизнеса-2020”. И с каждым годом суммы только растут.

С 2010 по 2014 год на реализацию программы из республиканского бюджета было выделено 174,4 миллиарда тенге. На 2015 год в общей сложности из РБ и Нацфонда - более 72 миллиардов. (Из Национального фонда деньги выделялись в качестве антикризисной меры на подведение инфраструктуры к проектам МСБ.)

Но огромное количество денег и статистика по вновь открывшимся малым предприятиям никак не отражаются на состоянии экономики. Более того, доля вклада в ВВП от МСБ хоть и чуть-чуть, но снизилась в текущем году на 0,6 процента по сравнению с прошлогодними 26,2 процента.

Есть во всем этом один интересный вопрос, на который никак не могут дать ответ в правительстве: МСБ в нашей стране рассчитан в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей. Предприятия по большей части работают в сфере услуг и крайне редко - производства. То есть “внешняя конъюнктура” здесь играет не самую первую роль.

Другой вопрос, что эта самая внешняя конъюнктура серьезным образом ударила по карману рядового потребителя, существенно уменьшив его платежеспособность, а значит, и сократила его возможность пользоваться услугами и товарами, производимыми казахстанскими предпринимателями. Впрочем, на фоне импортных товаров ряд некоторых товаров отечественного производства существенно выигрывает в цене. И сегодня все большую популярность набирают именно казахстанские товары: обувь, одежда и продукты питания. Однако не все, а лишь те, что по своему качеству могут конкурировать с аналогами из стран ЕАЭС, в первую очередь России и Белоруссии. Таких, увы, в стране не так много.

На фоне спада покупательской способности отечественный МСБ предпочитает “брать паузу”.

По данным председателя фонда “Даму” Каныша Тулеушина, за первые три квартала года отмечено снижение роста регистрации предприятий и наблюдается увеличение количества закрывающихся компаний.

Недавно знакомый представитель одной бухгалтерской компании в Астане рассказал мне, что еженедельно 2-3 компании обращаются с просьбой закрыть или приостановить их деятельность “до лучших времен”: объем действующих компаний снизился на 3,3 процента за девять месяцев 2016 года. Чаще всего такие компании ранее работали в сфере торговли товарами народного потребления (то есть то самое ухудшение внешней конъюнктуры), рекламного бизнеса (в связи с сокращением рекламных бюджетов многих компаний) и даже услуг и производств.

В “Даму” говорят, что готовы в следующие годы, “чтобы остановить динамику снижения и роста количества закрывающихся компаний”, улучшить “доступ к программе” кредитования бизнеса. На простом языке это означает очередное увеличение финансирования: с 25 миллиардов тенге до 40. Из них четверть средств предназначены на открытие новых проектов.

Интересно, что теперь фонд обещает ускорить процесс рассмотрения заявок банками до 10 дней. “В рамках программы “Даму-Блиц” мы решаем проблему по поводу доступа к займам, снизив кредитную ставку до 8,5 процента”, - сообщил Тулеушин.

Звучит, конечно, красиво. Но только на деле это превращается совсем в другую картину.

Недавно довелось побеседовать с одним жителем пригорода столицы. Он пожаловался, что четыре года ждал от “Даму” решения по займу на открытие столярной мастерской. Четыре года одобрения на кредит в миллион тенге. “Хотел станок купить и у себя небольшой цех открыть. А когда цены поднялись после девальвации, мне кредит одобрили. Не в миллион, а всего 400 тысяч. Зачем мне они теперь?” - жаловался несостоявшийся представитель малого бизнеса.

Но деньги же куда-то тратятся?!

Еще летом текущего года депутат мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов решил ознакомиться, на что же тратятся деньги и какой “выхлоп” они дают. Выяснилось, что в прошлые годы подавляющее число средств направлялось не на производственную сферу, а на субсидирование сферы услуг. Кроме того, в рамках “Дорожной карты бизнеса” льготные кредиты получали субъекты предпринимательства, имеющие проблемные кредиты, которые не уплачивали налоги в бюджет, не открывали рабочих мест, “В 2014 году было выдано субсидий субъектам предпринимательства на сумму 20,4 миллиарда тенге. Основную часть налоговых поступлений обеспечили 100 субъектов предпринимательства, это три процента от 3647 субъектов предпринимательства. Если сравнить эти данные с 2015 годом, то можно увидеть, что 4424 субъекта предпринимательства получили субсидии на общую сумму 26,7 миллиарда тенге. Среди них 1700 (40 процентов) субъектов предпринимательства непроизводственной сферы, занимающихся оптово-розничной торговлей, операциями с недвижимым имуществом, предоставляющих услуги по организации проживания, отдыха и развлечений, в сфере образования и так далее”. При этом в прошлом году налогами “откликнулись” лишь четыре процента бизнесменов от профинансированных за госсчет: “Уплачены КПН 23 миллиарда тенге и ИПН 16,7 миллиарда тенге. Основную их часть обеспечили 200 субъектов предпринимательства, или четыре процента от просубсидированных участников программы”. Депутат отмечал, что получение субсидий не повлияло на значительное увеличение налоговых поступлений или открытие дополнительных рабочих мест, а также на рост заработной платы. Значит, бюджетные деньги были неэффективно использованы. “Почему в программе участвуют недобросовестные субъекты предпринимательства, которые не развивают производство, становятся убыточными, не уплачивают налоги, бездействуют?” - возмущался тогда мажилисмен. К слову, на посткризисное оздоровление за пять лет (с 2011 по 2015-й включительно) субсидии получили 55 компаний (на сумму 57,8 миллиарда), из которых 32 - снова из сферы торговли и гостиничного бизнеса. Только в прошлом году им выделили почти 16 миллиардов, а отдачи в виде всплеска уплаченных налогов или роста рабочих мест отмечено не было.

Почему такое происходит? Ответ может быть один, для Казахстана уже классический: “Патамушто”. Потому что целью стоит освоить средства, а не обеспечить возвратность этих льготных кредитов и субсидий в виде налогов (КПН и ИПН). Потому что средства выделяются на “антикризисную поддержку”, но не на повышение производительности труда или расширение линейки производств. Потому-то и получают деньги бизнесмены из сферы услуг и не развивается мелкое отечественное производство. Что, учитывая планы постепенного избавления от сырьевой зависимости нашей экономики, не самый правильный путь.

Может, Казахстану действительно стоит, как советуют некоторые экономисты, “перекрыть кран” денежных вливаний в бюджет из Нацфонда? Совсем перекрыть. Чтобы власти начали задумываться над рациональностью траты каждой казенной тиынки. И перестали изображать бурную экономическую деятельность, не приводящую к качественным результатам.

Астана