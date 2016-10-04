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МОДНЫЕ РОБОТЫ НА MERCEDES-BENZ Горячие новости / Светская жизнь

Алина Сарсенова

Будущее в настоящем
Отгремела очередная модная неделя в Алматы, которая началась у всех фэшенистас с понедельника и длилась аж по субботу, ведь с 17 по 20 октября прошла крупнейшая в Центральной Азии неделя моды Kazakhstan Fashion Week, которая состоялась в BallRoom отеля “Казахстан”. А уже с 20 по 22 октября стартовала международная неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty в Grand Hall башен-близнецов Almaty Towers, на которой мы как раз и остановимся. Кстати, самые шустрые любители моды успели на все и сразу, путешествуя из одного здания в другое, перемещаясь с показа на показ


Итак, в этом сезоне свои коллекции представили пятнадцать локальных дизайнеров и заграничных гостей. Многие коллекции, да и саму неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, можно назвать футуристичной - каждый день показы начинались с необычного шоу люминесцентных роботов из будущего, парни-танцоры создали свой перформанс при помощи игры света, яркого звукоряда и необычных костюмов. Танцующие роботы менялись головами, исчезали и резко появлялись и даже парили в воздухе, и это, конечно же, не могло не произвести впечатление на сидящих в зале: публика рукоплескала, снимала на телефонные камеры и даже охала и ахала.
Кстати, очень футуристичной можно назвать коллекцию любимца публики Леонида Жеребцова, бренд ZHEREBTSOV (Казахстан), который вдохновился духом нью-йоркских улиц и подземки. Oversize вещи делают образ доступным, но не совсем обычным, в линии использованы урбанистические цвета в сочетании с принтами, напоминающие граффити. Образы ZHEREBTSOV яркие и запоминающиеся, они точно помогут выделиться из серой массы тем, кто предпочитает эту марку, окунут нас в будущий стритсайл городских улиц мегаполиса через много-много лет.

 


Кроме того, мотивы будущего в настоящем можно было увидеть в коллекции известного казахстанского дизайнера Kamila Kurbani, которая представила коллекцию Sad Eyes, очень сдержанную по цветовой гамме, а главный акцент сделан на силуэты и фактуры. Дизайнер традиционно предлагает мужской стиль в женской одежде - ставка на костюмы, широкие брюки, объемные платья, комбинезоны. Металлизированные оттенки отражают свет, делая образы яркими, а сложный крой и наноткани добавляют изюминку лукам, делая их все более космическими. В коллекции даже можно было увидеть платье из зеркал, которое сияло и переливалось, наверное, именно такие будут носить девушки в 3000 году, однако если кто-то не хочет сейчас быть похожим на других, желает выделиться на красной дорожке, то это платье как раз для вас.
Метализированные оттенки можно было также заметить и среди гостей праздника моды. Модельер из Грузии Кети Чихвадзе пришла в третий день Mercedes-Benz Fashion Week Almaty в платье, которое как будто было сделано из бронзы, ведь ткань держала сложную форму и не деформировалась. А известная светская львица Евгения Тян предпочитает золото и серебро, именно в золотом наряде она посетила второй день показов, вызвав, кстати, бурный ажиотаж среди фотографов недели, а в третий день она была в образе серебряной дивы - даже кепка отливала серебряным блеском.

За шесть сезонов неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Almaty действительно шагнула в будущее: если в прошлых сезонах команда недели моды концентрировала свое внимание на отечественном подиуме, то сейчас это переходит в развитие индустрии в целом.
“За эти полгода мы добились хороших результатов: был открыт онлайн-магазин и шоу-рум казахстанских дизайнеров, трое дизайнеров - Айгуль Касымова, Леонид Жеребцов, Ольга Ким - представили свои коллекции бесплатно в рамках престижной международной выставки в Милане, также бренд ZHEREBTSOV показал свою коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Так, шаг за шагом мы идем к тому, чтобы Made in KZ было востребовано не только в рамках страны, но и за ее пределами”, - говорит генеральный директор MBFW и президент Ассоциации моды Arlem Жанель Бертаева.

 

 

Кстати, Айгуль Касымова, бренд Aigul’ Kassymova, представила коллекцию в нежных, пастельных тонах, используя летящие, воздушные ткани. Она сделала акцент на женственности и легкости. Интересная деталь - стеганые куртки, напоминающие легкие покрывала, которые очень ярко иллюстрируют именно весенне-летние образы. Также использованы натуральные камни, мех и ручная вышивка.
Еще один дизайнер, представлявший нашу страну в Милане, Ольга Ким с брендом Anthena Clothing показала коллекцию, символом которой стала грациозная лошадь, в год которой и образовалась линия одежды Anthena Clothing. Силуэт этого благородного животного присутствует в элементах коллекции в виде принтов, аппликаций, вышивки, ювелирных украшений и украшений ручной работы. Палитра расцветок в бирюзовых, голубых, белых и оранжевых тонах. Необычный крой, яркие образы, свободные силуэты - именно так видит весну-лето-2017 дизайнер Ольга Ким. В одежде бренда показ посетила известная телеведущая, главная блондинка страны Люся Яркова.
В этот раз неделю посетили такие иностранные гости, как популярный street-style фотограф Acielle (styledumonde.com), чьи фото не раз появлялись в VOGUE и New York Times, и известный российский блогер Мария Колосова, пишущая под псевдонимом Кукла Маша. “Мы рады, что в этом сезоне к нам снова присоединятся зарубежные дизайнеры - московский бренд ERMA и уже полюбившийся бренд из Узбекистана LALI. А зарубежные СМИ позволят нам больше рассказать о коллекциях наших дизайнеров”, - говорит директор по связям с общественностью MBFWA Жамиля Абилова.
Дизайнер Лали Фазылова, марка LALI, из Узбекистана сделала акцент на этический узбекский рисунок, ее коллекция создана для женщины Востока, используя традиционные ткани, сочетая современные тренды и национальные традиции. В коллекции представлены образы как в стиле casual, так и вечерние наряды.
Еще один гость и хэдлайнер недели - российский бренд Erma, где дизайнерами являются Алина Каширина и Ольга Бузина. Они решили объединить в своих моделях лаконичность и романтизм, не перегрузив образы излишним декором. В коллекции можно заметить японские мотивы, популярный сейчас oversize напоминает нам кимоно. Ткани: батист, органза, джерси и креп.
“Мода в Казахстане развивается уверенными темпами - публикации в международных изданиях, участие Leonid Zherebtsov, Pentatonica и Dinara Nurlan с показом в Лондоне во время London Fashion Week, а затем уже в этом сезоне трое дизайнеров на международной выставке Pitti SUPER в Милане - это шаги, которые говорят о том, что у моды в Казахстане большое будущее”, - продолжает креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, сооснователь агентства и парижского шоурума More Dash, международный представитель Mercedes-Benz Fashion Week Almaty Дарья Шаповалова. Кстати, российский журнал Glamour признал Дарью одной из самых стильных персон в мире, она входит в топ-10 и по версиям других модных изданий международного уровня.
В этот раз популярный street-style-фотограф Acielle (styledumonde.com) снимала наших стиляг для американского Vogue. Чтобы попасть в ее объектив, нужно было прийти до начала первого дня в 15.00 и постараться удивить видавшего виды папарацци, ведь в ее объектив попадают такие мировые звезды моды, как Мирослава Дума и Анна Делло Руссо.

 

Фото Владимира Прохова и пресс-службы Mercedes-Benz Fashion Week Almaty

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Просмотрено: 56 раз Просмотров: 56 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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