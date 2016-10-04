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СЛОВЕСНАЯ БОМБА Горячие новости / Исследования

Азамат Горожанин

Суд над “алматинским стрелком” неожиданно выявил серьезную проблему, создали которую ни кто иные, как отдельные наши коллеги. Ленты сразу нескольких ведущих информагентств, будто соперничая за внимание аудитории с помощью “будоражащих новостей”, дали несколько развернутых цитат из показаний главного фигуранта процесса Руслана Кулекбаева. В них он обосновывает свою точку зрения на право убивать правоохранителей и путан, поскольку первые судят его “по своим выдуманным законам, а не по законам Аллаха”, а занятие вторых греховно по сути

 

При этом Кулекбаев проявляет твердость в своей позиции. Он признает, что меньше чем за сутки совершил серию убийств, но при этом не считает себя виновным. Точнее - считает правым и отождествляет себя с инструментом высшей кары. Он говорит, что теперь ему нечего бояться. Он пренебрежительно относится к суду и участникам судебного процесса - ведь это суд светского общества. Для него он не страшен, ибо Кулекбаев уверен, что единственный суд, которого он удостоится, - это суд небесный. Ленты новостей рассказывают нам, что в ходе дачи показаний “алматинский стрелок” подкрепляет свою позицию, цитируя Коран. Он утверждает, а новостные ленты передают нам, что свою безупречную, с его точки зрения, мотивацию он почерпнул именно в Коране и других духовных книгах. СМИ приводят слова подсудимого, где он говорит, что полицейские судят, наказывают и как-то еще преследуют не только его, но и “всех мусульман”. По его же изложению, судить мусульман может только Аллах.
Таким образом Кулекбаев последовательно проводит свою позицию, подспудно как бы призывая “всех мусульман” разделить с ним негодование по поводу роли и позиции полиции в нашей жизни.

 

 

Делается это хоть и прямолинейно, но весьма прицельно. Действительно, условно взятый среднестатистический полицейский у нас, мягко скажем, небезупречен. Если навскидку предложить ему список больших и малых “грешков” вроде мздоимства, коррумпированности, “крышевания” бизнеса, укрывательства преступлений, выбивания показаний, некомпетентности, низкой самоотдачи, слабой огневой и физической подготовки и т.д., то, видимо, почти каждый правоохранитель, положа руку на сердце, мог бы признаться, что пороки эти - как профессиональные хронические заболевания. То есть с аргументами, предложенными Кулекбаевым, должно согласиться большинство читателей лент и признать: да, полицейские - они такие. Наказывая проституток, Кулекбаев одну казнит, другую заставляет раскаяться и милосердно отпускает, когда та, по его словам, просит прощения у Аллаха. Кулекбаев сожалеет, что не наказал таксиста за то, что тот возил путан к клиентам в Рамазан. И опять часть читателей признает: проституция и содействие ей - это порок.
Кулекбаев неплохо справляется со своей ролью. В суде он фактически озвучил манифест, который был адресован тем многим, чье сознание балансирует между глубокой религиозностью и фанатизмом. Я уверен, что, читая эти сообщения из зала суда, многие сотни и тысячи “бородачей” сочувствуют “алматинскому стрелку”. Я также уверен в том, что эти информационные “сенсации” на самом деле порождают его последователей. Он в глазах тех, кто не признает светское общество и его законы, предстает героем и мучеником-диссидентом.
Но во всей этой истории мне непонятно, почему редакторы уважаемых СМИ не видят той опасности, проводниками которой они выступили? Формально придраться к их позиции сложно. Они всего лишь “беспристрастно и объективно” излагают ход событий. Но это как раз тот момент, когда объективностью следует поступиться в пользу прагматичности. Ни в коем случае нельзя было давать эти “голые” показания без комментариев. То, что излагает Кулекбаев, во-первых, спорно, во-вторых, называется подменой понятий и является манипуляцией массовым сознанием. Его показания вообще не следовало давать столь подробно. Либо рядом, следом или вперемежку с ними - по каждому утверждению - должны были идти комментарии специалистов-теологов, богословов, духовных лидеров мусульман. Это если помнить о таком понятии, как социальная ответственность прессы. Но, судя по всему, этот принцип ведущие казахстанские электронные СМИ либо забыли, либо проигнорировали намеренно.
Они пишут, что Кулекбаев цитирует Коран и духовную литературу. Но почему они не дают этих цитат или хотя бы ссылок на цитаты? В сознании простого читателя, не подкованного в отношении религиозных текстов, которому, собственно, и адресован весь этот информационный поток, рождается провокационная мысль, что Кулекбаев в чем-то все-таки прав. И что Коран поощряет такое поведение. И тогда кто-то начинает испытывать сомнение и в том, что законы, по которым живет современное казахстанское общество, мягко говоря, спорны и небезупречны.
Можно вспомнить, как всего полтора десятка лет назад и даже меньше мировые СМИ признали, что совершили большую ошибку, предоставляя слово террористам. Тогда появилось понятие “теракт в прямом эфире”: кровь, разрушения и воззвания бандитов - без купюр. Главное - успеть раньше конкурентов. Обожглись и осознали. Возобладал здравый смысл. В немалой степени этому помог медиафорум, который прошел в Казахстане. Появилась даже хартия, в которой телевизионщики договорились не давать террористам слова. Вопрос: что изменилось? Времена стали менее тревожными? Отнюдь. Враг уже на пороге - в твоем городе, на соседней улице. А возможно, и в соседней квартире, которую сдали в аренду, не спросив документов.
На мой взгляд, это как раз тот случай, когда следовало жестко модерировать хотя бы комментарии к новостям. Но птичка, как говорится, вылетела. Информационную атаку, которую теперь Кулекбаев провел со скамьи подсудимых, отечественные электронные СМИ подхватили и растиражировали. Что это, как говорили раньше? Политическая близорукость? Или признак уже дня сегодняшнего - некомпетентность и безразличие? Или появление этого “манифеста” - продуманный шаг с дальним прицелом?

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Просмотрено: 60 раз Просмотров: 60 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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