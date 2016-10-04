СЛОВЕСНАЯ БОМБА

Азамат Горожанин Суд над “алматинским стрелком” неожиданно выявил серьезную проблему, создали которую ни кто иные, как отдельные наши коллеги. Ленты сразу нескольких ведущих информагентств, будто соперничая за внимание аудитории с помощью “будоражащих новостей”, дали несколько развернутых цитат из показаний главного фигуранта процесса Руслана Кулекбаева. В них он обосновывает свою точку зрения на право убивать правоохранителей и путан, поскольку первые судят его “по своим выдуманным законам, а не по законам Аллаха”, а занятие вторых греховно по сути При этом Кулекбаев проявляет твердость в своей позиции. Он признает, что меньше чем за сутки совершил серию убийств, но при этом не считает себя виновным. Точнее - считает правым и отождествляет себя с инструментом высшей кары. Он говорит, что теперь ему нечего бояться. Он пренебрежительно относится к суду и участникам судебного процесса - ведь это суд светского общества. Для него он не страшен, ибо Кулекбаев уверен, что единственный суд, которого он удостоится, - это суд небесный. Ленты новостей рассказывают нам, что в ходе дачи показаний “алматинский стрелок” подкрепляет свою позицию, цитируя Коран. Он утверждает, а новостные ленты передают нам, что свою безупречную, с его точки зрения, мотивацию он почерпнул именно в Коране и других духовных книгах. СМИ приводят слова подсудимого, где он говорит, что полицейские судят, наказывают и как-то еще преследуют не только его, но и “всех мусульман”. По его же изложению, судить мусульман может только Аллах.

Таким образом Кулекбаев последовательно проводит свою позицию, подспудно как бы призывая “всех мусульман” разделить с ним негодование по поводу роли и позиции полиции в нашей жизни. Делается это хоть и прямолинейно, но весьма прицельно. Действительно, условно взятый среднестатистический полицейский у нас, мягко скажем, небезупречен. Если навскидку предложить ему список больших и малых “грешков” вроде мздоимства, коррумпированности, “крышевания” бизнеса, укрывательства преступлений, выбивания показаний, некомпетентности, низкой самоотдачи, слабой огневой и физической подготовки и т.д., то, видимо, почти каждый правоохранитель, положа руку на сердце, мог бы признаться, что пороки эти - как профессиональные хронические заболевания. То есть с аргументами, предложенными Кулекбаевым, должно согласиться большинство читателей лент и признать: да, полицейские - они такие. Наказывая проституток, Кулекбаев одну казнит, другую заставляет раскаяться и милосердно отпускает, когда та, по его словам, просит прощения у Аллаха. Кулекбаев сожалеет, что не наказал таксиста за то, что тот возил путан к клиентам в Рамазан. И опять часть читателей признает: проституция и содействие ей - это порок.

Кулекбаев неплохо справляется со своей ролью. В суде он фактически озвучил манифест, который был адресован тем многим, чье сознание балансирует между глубокой религиозностью и фанатизмом. Я уверен, что, читая эти сообщения из зала суда, многие сотни и тысячи “бородачей” сочувствуют “алматинскому стрелку”. Я также уверен в том, что эти информационные “сенсации” на самом деле порождают его последователей. Он в глазах тех, кто не признает светское общество и его законы, предстает героем и мучеником-диссидентом.

Но во всей этой истории мне непонятно, почему редакторы уважаемых СМИ не видят той опасности, проводниками которой они выступили? Формально придраться к их позиции сложно. Они всего лишь “беспристрастно и объективно” излагают ход событий. Но это как раз тот момент, когда объективностью следует поступиться в пользу прагматичности. Ни в коем случае нельзя было давать эти “голые” показания без комментариев. То, что излагает Кулекбаев, во-первых, спорно, во-вторых, называется подменой понятий и является манипуляцией массовым сознанием. Его показания вообще не следовало давать столь подробно. Либо рядом, следом или вперемежку с ними - по каждому утверждению - должны были идти комментарии специалистов-теологов, богословов, духовных лидеров мусульман. Это если помнить о таком понятии, как социальная ответственность прессы. Но, судя по всему, этот принцип ведущие казахстанские электронные СМИ либо забыли, либо проигнорировали намеренно.

Они пишут, что Кулекбаев цитирует Коран и духовную литературу. Но почему они не дают этих цитат или хотя бы ссылок на цитаты? В сознании простого читателя, не подкованного в отношении религиозных текстов, которому, собственно, и адресован весь этот информационный поток, рождается провокационная мысль, что Кулекбаев в чем-то все-таки прав. И что Коран поощряет такое поведение. И тогда кто-то начинает испытывать сомнение и в том, что законы, по которым живет современное казахстанское общество, мягко говоря, спорны и небезупречны.

Можно вспомнить, как всего полтора десятка лет назад и даже меньше мировые СМИ признали, что совершили большую ошибку, предоставляя слово террористам. Тогда появилось понятие “теракт в прямом эфире”: кровь, разрушения и воззвания бандитов - без купюр. Главное - успеть раньше конкурентов. Обожглись и осознали. Возобладал здравый смысл. В немалой степени этому помог медиафорум, который прошел в Казахстане. Появилась даже хартия, в которой телевизионщики договорились не давать террористам слова. Вопрос: что изменилось? Времена стали менее тревожными? Отнюдь. Враг уже на пороге - в твоем городе, на соседней улице. А возможно, и в соседней квартире, которую сдали в аренду, не спросив документов.

На мой взгляд, это как раз тот случай, когда следовало жестко модерировать хотя бы комментарии к новостям. Но птичка, как говорится, вылетела. Информационную атаку, которую теперь Кулекбаев провел со скамьи подсудимых, отечественные электронные СМИ подхватили и растиражировали. Что это, как говорили раньше? Политическая близорукость? Или признак уже дня сегодняшнего - некомпетентность и безразличие? Или появление этого “манифеста” - продуманный шаг с дальним прицелом?