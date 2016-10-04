ЛЕГЕНДЫ “САХА ТЕАТРА“

Мария Коленко

В рамках евразийского гастрольного тура в честь 110-летия якутсткого национального театра впервые в Алматы был показан спектакль “ТииТ” - трагедия по кровавой драме “Тит Андроник” Уильяма Шекспира “Тит Андроник” режиссера Сергея Потапова считается первой постановкой в России за всю историю существования трагедии. У Сергея на драматургию Шекспира свой особый взгляд - в “Тите Андронике” он увидел знаменитые образы поздних произведений драматурга: Ромео и Джульетту, Гамлета, Короля Лира и даже Отелло. Потапов даже находит здесь сходство с брутальными сюжетами Тарантино. Роль главного героя Тита режиссер доверил своему однокурснику Иннокентию Луковцеву, который творческую деятельность начал с образа Шута в “Короле Лире”, а сейчас играет полководца Римской империи, завоевателя и основателя государства На сцене казахского Государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова развернулась история древних времен, когда богам еще приносили жертвоприношения, человеческое племя, желая совершить добро, породило на земле зло - и в отмщение за это было ему междоусобное кровопролитие.

Минимум декораций на сцене, все внимание на игру актеров и иногда на синхронный перевод, поскольку постановка шла на якутском языке, невероятные костюмы на стыке нескольких эпох, отображающие происхождение народа и их причастность к определенным сословиям.

Спектакль жестокий. Убийство следует за убийством. Сцены мести по своему замыслу и воплощению шокировали зрителей. К примеру, после того, как два брата - Деметрий (Валентин Макаров) и Хирон (Илья Портнягин) - надругались над дочкой Тита Лавинией (Ирина Михайлова), решили отрубить ей конечности и язык, чтобы она не смогла никому рассказать, кто с ней такое сотворил. Сам эпизод отрубания конечностей остался вне поля зрения публики, а вот ноги и руки (пластиковые, в красной краске) полетели на сцену, после на ней показалась и сама Лавиния, точнее, то, что от нее осталось. Актрису поместили в мешок и завязали веревку на шее, тем самым передвигаться она могла только ползая. Это не последние отрубленные конечности, которые предстояло увидеть зрителям. За сохранность жизней своих сыновей Тит сам отрубил себе кисть. Как оказалось позднее, было это напрасно. От чад остались лишь головы. Кровь за кровь. Тема мести показана в спектакле в самых насыщенных и изощренных красках. Колоритное прочтение Шекспира не оставило равнодушным никого.

“В рамках гастролей мы привезли семь спектаклей. А так в репертуаре у нас тридцать пять наименований. Мы показываем легенды. Демонстрируем, чем театр дышит. Показываем всю мощь. Театру 110 лет, но он еще молодой”, - рассказал директор театра, заслуженный артист РС (Я), заслуженный артист РФ, народный артист РС (Я) Анатолий Николаев.

В программе гастрольного тура “Легенды “Саха театра” города Бишкек, Алматы, Астана, Уфа, Казань и Москва.

Кстати, алматинцы могли и не увидеть Потаповского “ТииТа”, поскольку изначально было заявлено, что “Саха театр” привезет в южную столицу спектакли из золотого фонда театра - “Желанный голубой берег мой” по повести Чингиза Айтматова “Пегий пес, бегущий краем моря” и “Король Лир” Уильяма Шекспира. Первый, как и было запланировано, показали, а вот второй спектакль решили заменить.

“Желанный голубой берег мой” в постановке Андрея Борисова, сценографии Геннадия Сотникова и в музыкальном оформлении Карла Сергучева стала визитной карточкой “Саха театра”.

“Зритель очень нежно относится к этому спектаклю. Все понимают, что с постановкой этого спектакля “Саха театр” перешагнул на другой мостик. Даже в России говорили, что “Желанный голубой берег мой” совершил революцию в театре. Благодаря этому спектаклю все наши духовные ценности, культуру, искусство узнал весь мир. Мы только в Африке не были. Благодаря этому спектаклю люди узнали, что есть такой народ - якуты, саха, но нас очень мало. Республика по территории - одна пятая часть России, но там живут 999 000 человек, а Алматы - двухмиллионный город, две Якутии”, - подчеркнул Анатолий Николаев. Этими гастролями “Саха театр” решил и обновить дружеские отношения двух стран, чтобы связи были еще крепче. Также Анатолий Павлович предложил делиться опытом, экспериментировать, меняться артистами, ставить национальные произведения друг друга.

Алматинцы соприкоснулись с творчеством удивительного эпического и самобытного “Саха театра” Якутии, который, придя к своим корням, обогащаясь современным европейским искусством, сегодня продолжает свой путь, заняв свою нишу в мировой художественной культуре как евразийский классический театр народа саха.

3 января 1906 года состоялась премьера первой любительской постановки олонхо на якутском языке “Бэрт киhи Бэриэт Бэргэн” (“Удалой молодец Бэриэт Бэргэн”) Петра Охлопкова-Наара Суох в здании Якутской добровольной пожарной команды. “Саха театр” - единственный театр среди национальных театров России, ближнего зарубежья и Дальневосточного региона, который имеет три “Золотые маски” Российского национального театрального фестиваля за спектакли “Кыыс Дэбилийэ”, “Макбет”, а заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я) Анна Ивановна Кузьмина стала лауреатом премии “Золотая маска” за выдающийся вклад в развитие театрального искусства

Фото Талгата Галимова