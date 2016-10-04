ВЫСШАЯ МЕРА ДЛЯ “АЛМАТИНСКОГО СТРЕЛКА“

Азамат Горожанин

Прокурор запросил для “алматинского стрелка” самое суровое наказание. Смертную казнь. Для остальных подсудимых, учитывая неравную степень участия в совершенных в разное время преступлениях, обвинение просит от трех лет в колонии общего режима (для одного) и от девяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима - для остальных четырех фигурантов Гособвинитель Жаркынбек Бакашбаев заверил собравшихся, что вина всех подсудимых полностью доказана. Он отметил, что оружие, которым было совершено преступление, свободно перемещалось между теми, кто теперь оказался на скамье подсудимых. Прокурор также уверен, что подельники знали о деяниях и намерениях Кулекбаева, но не остановили его. Представитель надзорного органа сделал акцент на том, что фигуранты процесса действовали сообща и что все действия Кулекбаева были направлены на запугивание населения и месть в отношении представителей правоохранительных органов.

Гособвинитель подчеркнул, что никаких причин для облегчения наказания для фигурантов нет. И что нельзя допустить повторения трагедии. В ходе изложения прокурором картины преступления, совершенного Кулекбаевым, стало известно, что в перестрелке у здания департамента госдоходов преступник смертельно ранил одного из полицейских и завладел его пистолетом. Из этого оружия он восемь раз выстрелил в пытавшегося задержать его полицейского Аяна Галиева. Прокурор также отметил, что Аяна Галиева следует посмертно наградить за проявленный героизм.

Наибольшее внимание вызвало предоставленное Кулекбаеву последнее слово. Судья неоднократно прерывал спич Кулекбаева, предостерегая его от ведения пропаганды в зале суда, и настаивал, чтобы подсудимый говорил по существу. Судья был вынужден напоминать главному фигуранту процесса, что тот родился в Казахстане, и что во многом благодаря законам страны рос и жил в обстановке стабильности и гарантии гражданских прав. И что Кулекбаев позволил себе грубо нарушить законы гражданского общества и совершил серию тяжких преступлений. На это Кулекбаев высказался, что убийствами он отомстил полицейским за “страдания и мучения его братьев мусульман”. Он сказал, что не раскаивается, но полностью понимает ту душевную боль, которую испытывают близкие погибших, поскольку “тоже через такое проходил”. Он также сообщил присутствующим и суду, что спокойно принимает любое наказание, будь это пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Оценивая поведение главного подсудимого, можно сказать, что в этой стадии судебного процесса он перестал вести себя вызывающе. В его голосе уже нет той бравады, которую он демонстрировал вначале. Создалось впечатление, что он теперь пытается обосновать смысл и мотив содеянного и надеется сникать понимание в глазах того, кто будет выносить приговор. Это можно трактовать как попытку “надавить на жалось”.

Судья сообщил, что намерен изучить материалы дела объективно и всесторонне и вынести приговор в среду, 2 ноября.

Но каким бы ни был приговор, можно сказать, что прецедент состоит уже в том, что прокурор запросил смертный приговор в условиях действия моратория на приведение смертной казни в исполнение.

Указ “О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь” президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в 2003 году. В качестве альтернативного наказания тогда было введено пожизненное лишение свободы. Но смертную казнь за особо тяжкие преступления, среди которых остается и совершение актов терроризма, из законодательства не исключили.

До введения моратория на исполнение смертной казни за годы независимости в Казахстане было исполнено 536 приговоров о смертной казни. Последнее приведение приговора в исполнение состоялось до подписания президентом страны указа о введении упомянутого моратория. После этого ни один смертный приговор, вынесенный до введения моратория, исполнен не был. Видимо, именно с 2003 года смертных приговоров прокуроры не запрашивали ни в отношении террористов, ни в отношении военнослужащего, совершившего массовое убийство сослуживцев и егеря на пограничном посту.

Почему в этом случае прокурор пошел на крайнюю меру? И каково будет решение судьи? Последнее станет известно в среду. С мотивацией же стороны обвинения, по-видимому, ясно, что правоохранители, давая понять, что убийство полицейских при исполнении служебных обязанностей является одним из тяжелейших преступлений, стремятся предупредить рецидив.

Преступник должен понимать, что мораторий хоть и бессрочный, но не навсегда. Он может быть отменен. И после отмены казнь может быть исполнена без промедления.

Вообще запросы общества говорят о том, что смертная казнь должна оставаться в системе наказаний. Во всяком случае до расстрела, произошедшего 18 июля в Алматы, эту меру предлагали применять хотя бы в отношении педофилов, убивших детей. И немногие осведомлены, что смертная казнь в Казахстане все-таки предусмотрена. Причем самым новым Уголовным кодексом, введенным в действие 1 января 2015 года. Документ предусматривает 16 составов преступлений. Большая часть из них, правда, касается военного времени. В мирный период к смертной казни могут приговорить тех, кто совершил террористические преступления, повлекшие гибель людей.

Но с таким багажом Казахстану, понятно, в Евросоюзе могут “сделать замечание”. Нормы Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), которые ратифицировал Казахстан, нацелены на полный отказ от применения смертной казни. Можно сказать, в этих странах готовы положить жизни за то, чтобы даже террористы вроде Андерса Брейвика избегали плахи. Насколько такая форма гуманизма может быть благосклонно воспринята нашим обществом - вопрос, который решается скорее в пользу “нет”, чем “да”. В приведении казни в исполнение мы еще (не без оснований, впрочем) можем обнаружить по меньшей мере три важные общественно значимые функции. Это прежде всего фактор возмездия со стороны потерпевших. Затем справедливое наказание со стороны государства как ожидаемая обществом реакция на “беспредел”. И, наконец, сдерживающий фактор, который, возможно, учтет потенциальный злодей.

Смертную казнь сохранили по меньшей мере в 63 государствах. В списке стран - лидеров по применению казней - Иран, Ирак, Саудовская Аравия и “родина демократии и свободы” - США. Но вместе с тем - Китай, Япония, Индия, Израиль. Единственная страна в европейской части мира, где не введен мораторий на смертную казнь, - Белоруссия.