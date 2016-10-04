В минувшую среду “Астана” в третий раз кряду оформила победу в чемпионате Казахстана по футболу. Произошло это событие в Кокшетау, где столичный клуб, сыграв вничью с “Окжетпесом” (0:0), оказался недосягаем для ближайшего преследователя “Кайрата”.

Таким образом, результаты заключительного тура 29 октября, в субботу, уже не будут иметь турнирного значения для команд из двух столиц: “Астана” - первая, “Кайрат” - второй.

А вот обладатель бронзовых медалей, как и команда, которая покинет сильнейший дивизион, определится 29 октября

То, о чем говорили на протяжении всего сезона, свершилось. “Астану” в Кокшетау устраивала ничья, и гости добыли ее, сыграв по нулям с “Окжетпесом” в перенесенном матче 25-го тура. Показать качественный футбол на промерзшем от мороза поле местного стадиона не представлялось возможным, и потому немногочисленные зрители стали свидетелями неяркой игры с единоборствами и забросами в сторону ворот соперника. И по такой игре в начале матча предпочтительнее выглядели хозяева поля, которые создали несколько опасных моментов у ворот “Астаны”. Однако страж ворот столичного клуба Ненад Эрич в этих эпизодах был на высоте.

Сдержав стартовый натиск “синегорцев”, “Астана” сама пошла вперед и на 33-й минуте заработала пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел Рохер Каньяс, но его удар отбил Саша Стаменкович.

Хозяева поля воспряли духом и организовали несколько атак на ворота гостей, но оборона “Астаны” действовала надежно. Не мудрствуя лукаво, защитники столичной команды отправляли мяч вперед в сторону Джуниора Кабананги.

Во втором тайме противостояние продолжилось. “Астана” все еще пыталась открыть счет, чтобы обезопасить себя от нервной концовки, но опасных моментов было создано немного. Ближе к концу игры гости стали играть на удержание счета и в итоге добились своего.

Чемпионская тарелка прибыла в Кокшетау загодя, а потому сразу после матча футболистам “Астаны” вручили почетный трофей.

Примечательно, что “Астана” сыграла в Кокшетау чисто по-астанински - прагматично, добыв нужный ей результат с минимальными затратами сил и эмоций. Точно так же “Астана” выступала на протяжении всего сезона. Из 23 побед 12 столичная команда одержала с минимальным счетом 1:0. А крупных выигрышей на счету “Астаны” только три, тогда как у “Кайрата” их шесть.

Если сравнивать дальше лидеров, то “Астана” и “Кайрат” в этом сезоне встречались между собой четыре раза (дважды на первом этапе и дважды на втором после деления на шестерки). “Кайрат” выиграл три поединка, и только в одном (на первом этапе) была зафиксирована победа “Астаны”.

Впрочем, в отличие от алматинцев “Астана” была стабильна. “Кайрат” же потерял немало очков на старте чемпионата, а на втором этапе не смог одолеть “Ордабасы” ни дома (1:1), ни в гостях (1:2). Примечательно, что и на первом этапе алматинцы в противостоянии с шымкентцами недосчитались 5 очков, проиграв в гостях (0:1) и сыграв вничью дома (2:2). В общем, “Ордабасы” для “Кайрата” очень неудобный соперник.

“Астана” единолично возглавила турнирную таблицу после шестого тура 17 апреля и с тех пор не покидала первую строчку!

К тому же столичная дружина вновь пробилась в групповой раунд еврокубков. На этот раз в группу Лиги Европы, подарив болельщикам еврокубковую осень. И 3 ноября уже в ранге чемпиона Казахстана “Астана” дома примет греческий “Олимпиакос”.

Положение команд. 1. “Астана” - 72 очка. 2. “Кайрат” - 68. 3. “Иртыш” - 48. 4. “Окжетпес” - 45. 5. “Ордабасы” - 45. 6. “Актобе” - 36. 7-12-е места. 7. “Тобол” - 41. 8. “Шахтер” - 36. 9. “Атырау” - 36. 10. “Акжайык” - 32. 11. “Тараз” - 32. 12. “Жетысу” - 31.

Заключительный 32-й тур. 29 октября. “Иртыш” (Павлодар) - “Астана”. “Кайрат” - “Окжетпес”. “Ордабасы” - “Актобе”. “Тараз” - “Шахтер”. “Жетысу” - “Акжайык”. “Атырау” - “Тобол”.

Саян Хамитжанов: Футбол - справедливая игра

По “горячим следам” завоевания третьего подряд чемпионского титула интервью клубному порталу дал генеральный менеджер ФК “Астана” Саян Хамитжанов.

- Саян Жаксыгельдиевич, первые эмоции и слова после победы клуба в чемпионате Казахстана?

- В первую очередь хотелось бы поздравить наших болельщиков, тренерский штаб во главе со Станимиром Стойловым, футболистов и администрацию клуба с завоеванием титула чемпиона страны - это наша общая победа! Команда вновь доказала, что является сильнейшей в Казахстане, и отрадно, что удалось добиться золотых медалей досрочно. Если бы отложили решение вопроса о титуле на последний тур, то на команду легла бы тяжелая психологическая нагрузка, и в дальнейшем, могло бы случиться всякое. Теперь же могу сказать, что ребята раскрепостились, ведь основная задача на сезон выполнена и теперь можно сконцентрироваться на выступлении в Лиге Европы УЕФА, а также Кубке Казахстана.

- Какой из чемпионских титулов был “слаще”? Может, самая первая победа в чемпионате была ярче?

- Знаете, спрашивать про то, какой из титулов приятнее или ярче, это все равно что спрашивать, кого из своих детей любишь больше. Дорога к каждому из титулов была сложна. Каждое золото чемпионата потребовало много сил, нервов. Каждая победа в турнире далась, что называется, потом и кровью. Поэтому, наверное, нельзя их ранжировать или недооценивать - всегда одинаково приятно и престижно завоевывать титул лучшего клуба страны.

- Какова мотивация команды на заключительный матч чемпионата с павлодарским “Иртышом”? Стоит ли ждать резервный состав “Астаны” в Павлодаре?

- Да, мы уже чемпионы, но при этом мы не намерены “отбывать” номер на поле в заключительной игре чемпионата. От результата нашей встречи с “Иртышом” зависит в том числе и судьба бронзовых медалей, поэтому будем играть в полную силу! С другой стороны, плотность графика игр у “Астаны” в последние три месяца просто сумасшедшая, и уже в следующий четверг предстоит провести ключевой матч против греческого “Олимпиакоса” в Лиге Европы. В общем, нашему тренерскому штабу необходимо решить, как распределить нагрузки на игроков с учетом всех оставшихся матчей сезона. К сожалению, на фоне повышенных нагрузок мноие наши футболисты травмированы, что ограничивает возможность для ротации состава. Но в то же время не стоит забывать, что у тех же наших резервистов есть свежий опыт побед над “Иртышом” в Павлодаре.

- Третий год подряд чемпионский титул, второй год подряд выход в групповую стадию еврокубков. В чем секрет успеха “Астаны”? Поделитесь рецептом!

- Рецепта нет. Всеми успехами клуба последних лет Всевышний вознаградил нас за ту кропотливую работу, которую ведет каждый человек в нашем клубе, за терпение и преданность, проявленные в самые сложные моменты. За то, что шли к своей цели, несмотря на сложности и невзгоды. Верим, что теперь даже самые ярые скептики признают заслуженность и закономерность наших побед. В футболе вообще редко бывают случайности - это очень справедливая игра.