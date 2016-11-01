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ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ Горячие новости / События

Вчера в Алматы в обеденное время на выезде с парковки бизнес-центра “Алатау Гранд”, расположенного на улице Тимирязева недалеко от пересечения с улицей Маркова, неизвестные напали и применили оружие в отношении двух мужчин. Пытались вырвать сумку, предположительно с деньгами. Был произведен по меньшей мере один выстрел в воздух, одного из мужчин ударили пистолетом по голове
Поскольку в здании бизнес-центра расположены отделения двух банков - ВТБ и Сбербанка, по горячим следам некоторые СМИ предположили, что нападение могло быть совершено именно на кредитно-финансовые конторы. Позже представитель банка ВТБ в Казахстане рассказал, что все отделения банка работают в штатном режиме с применением усиленных мер безопасности. Нападение на человека, вышедшего из бизнес-центра “Алатау Гранд”, произошло за пределами отделения банка ВТБ. И что в случае необходимости служба безопасности банка может оказать всемерную помощь органам правопорядка в установлении картины происшедшего. Можно предположить, что происходящее видели охранники отделения банка и клерки. Также прилегающая территория может просматриваться камерами видеонаблюдения.
Дополнительно руководитель отдела по рекламе и связям с общественностью банка Татьяна Шевченко пояснила, что после нападения двух неизвестных на охранника отделения банка “Центркредит” и похищения его оружия в банке ВТБ усилили меры безопасности. По ее словам, работу отделения не приостанавливали. Однако часть следственных действий полицейские проводили внутри отделения банка. Инцидент связывают с названием банка ВБТ, поскольку подвергшийся нападению вышел из отделения этого банка. Также предполагают, что он может быть гражданином России.
В Сбербанке сказали, что подвергшиеся нападению не являются клиентами их банка.
Очевидцы говорят, что нападавших могло быть двое. Один из них сначала выстрелил в воздух. Затем жертва и нападавший сцепились в борьбе. Грабитель ударил жертву по голове пистолетом. После нападения двоим мужчинам потребовалась медицинская помощь. На место происшествия прибыла одна машина “скорой помощи”. Одному из пострадавших оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации. Второго пациента пришлось доставить в БСНП - больницу скорой неотложной помощи, поскольку у него диагностировали сотрясение головного мозга. Также у него оказалась ушибленная рана головы с кровотечением. На асфальте остались следы капель крови. К вечеру его состояние оценивали ближе к удовлетворительному. В больнице он прошел соответствующее характеру травмы обследование.
Тем временем полицейские ведут поиск подозреваемых в нападении и стрельбе. В местном УВД начали досудебное расследование по статье 192 УК РК “Разбой”. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников подразделений криминальной полиции. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей нападавших и их задержание.
Упомянутое выше другое нападение в Алматы произошло утром 25 октября. Двое неизвестных напали на охранника одного из отделений банка “Центркредит” в Алмалинском районе. Около 8 часов утра, задолго до открытия отделения банка, охранник закрыл двери отделения на ключ и отправился в туалет, расположенный в другой части здания бизнес-центра, в котором размещен и банк. Неизвестные вошли следом и попытались отобрать у охранника ключи. Тот оказал активное сопротивление и даже произвел выстрел из травматического пистолета. Но нападавшие свалили его и били ногами. Ключи им отобрать не удалось. Они завладели пистолетом охранника и скрылись. Полиция объявила проведение оперативно-розыскных мероприятий по плану “Сирена”. До сего дня сведений об успехах в расследовании инцидента не сообщалось.


Азамат Горожанин

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Просмотрено: 23 раз Просмотров: 23 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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