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ЖАР-ПТИЦА УПАЛА С НЕБА Горячие новости

В “Одноклассниках” на страничку координатора Фонда снежного барса Ирины Логиновой поступило два дня назад необычное сообщение о том, что розовый фламинго из Красной книги упал с неба на Иртыше в городе Серебрянске, что в Восточном Казахстане.

 


Наша газета получила подробности о произошедшем из Усть-Каменогорска
Сергей Силантьев, местный краевед, сразу  сообщил эту необычную новость биологу Ирине Логиновой:
-  Каким ветром занесло к нам фламинго? В ночь с 24 на 25 октября пошел небольшой снег. Над Иртышом подул ветер, который все усиливался и усиливался, пока не превратился в настоящую бурю. Сквозь шум ветра, где-то в вышине, мне слышался печальный голос птиц, застигнутых внезапно начатой непогодой. Крики были похожи на гоготание гусей, но сквозь снежную мглу самих птиц не было видно.
 Под утро 27 октября я увидел, что на одной из галечных отмелей Иртыша стояла одинокая птица. При моем приближении обессилевшая птица не пыталась ни взлететь, ни убежать, а лишь с удивлением смотрела на меня. Она позволила взять ее в руки. Это был молодой фламинго. Принесенный в тепло, он сначала лежал. Немного отогревшись, начал подниматься на ноги и осваивать территорию. При осмотре оказалось, что у птицы поранено крыло и приморожены ноги. Рана на крыле, вероятно, возникла из-за столкновения с проводами. Буря заставила птиц снизиться ближе к поверхности земли... Вот и еще одна точка Восточного Казахстана отмечена посещением этих удивительных птиц - обыкновенный или розовый фламинго по латыни “Птица феникс розовая”.
Ирина и Олег Логиновы срочно связались с Сергеем, дали консультации по уходу и содержанию птицы, разузнали, где она находится, и уже ведут переговоры с Московским зоопарком, где для стаи фламинго созданы хорошие условия. А заместителем директора этого зоопарка работает их родственник, бывший сотрудник Алматинского зоопарка Юрий Журавлев. Олег и Ирина Логиновы - известные биологи, выпускники Томского университета, бывшие сотрудники Алма-Атинского и Тульского зоопарков, организаторы известного Фонда сохранения снежного барса (Snow Leopard Fund). Юрий Журавлев учился вместе с ними на одном факультете и на одном курсе, имеет большой опыт в содержании, сохранении и разведении диких животных. Так что за дело спасения фламинго принялись настоящие знатоки природы - известная биологическая династия Логиновых-Журавлевых.
Ирина Логинова, биолог, Snow Leopard Fund, Усть-Каменогорск:
- Фламинго находится сейчас в добрых руках под присмотром волонтеров, за ним ухаживают, кормят, лечат, а живет он пока в теплом курятнике вместе с домашними птицами.
Добрые люди позаботились о жар-птице, упавшей с неба в начале такой ранней в этих краях  в этом году зимы. Сергей и его семья назвали необычного питомца Васей. А может, это и Василиса, сомневаются они.
Подобный случай произошел в Восточном Казахстане несколько лет назад, когда директор школы села Поперечное Л. Блинова под Риддером 8 ноября 2011 года на обочине дороги подобрала замерзающего в снегу фламинго, который тоже упал с неба, когда шел снег. Ирина и Олег также связались с директором школы, давали консультации по уходу за птицей. Это тоже была молодая птица. Ее отогрели, и она некоторое время жила в школе, бегала по коридору с учениками на переменках, а потом при участии биологов Логиновых волонтеры передали птицу в местный зоопарк в Усть-Каменогорске. До сих пор она в добром здравии, при хорошем кормлении перелиняла и приняла красивый розовый цвет.
Биологи Логиновы ищут спонсоров для доставки молодого фламинго в Московский зоопарк в сопровождении опытного специалиста. Там для стаи фламинго созданы прекрасная экспозиция, отличный уход, кормление и лечение. Фламинго живут 20-30 лет, а в неволе - даже до 50 лет! Спонсор может также стать и опекуном нового питомца в зоопарке.
Фламинго занесены в Красную книгу, СИТЕС, и находятся под присмотром военных орнитологов.

 

 

Галя Галкина

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Просмотрено: 19 раз Просмотров: 19 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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