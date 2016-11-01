КАЗНЬ И КАЗУИСТИКА

Азамат Горожанин Под жизнью Руслана Кулекбаева подвели черту. Отныне она зависит от формального условия: действия моратория на исполнение смертной казни в Казахстане. Можно допустить, что в случае отмены или приостановки моратория хотя бы на короткое время с казнью “алматинского стрелка” не станут тянуть. В среду, 2 ноября, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Ерлан Болатов удовлетворил запрос прокурора на высшую меру наказания главного фигуранта процесса. Остальные пятеро подсудимых признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений и приговорены к длительным срокам заключения с конфискацией имущества и выплате моральной и материальной компенсации семьям погибших и раненых



Если сложить сроки по всем статьям обвинения, состав которых был выдвинут и доказан в суде, Кулекбаева можно было бы приговорить к 68 годам заключения, пожизненному заключению и смертной казни. Его подельники получили: Жасулан Сапарбеков - 10 лет и 6 месяцев, Ербол Кусаинов и Даурен Асембекулы - по 10 лет, Рафик Лю - 9 лет и 6 месяцев заключения строгого режима, Нурсултан Абдимомын - три года общего режима. Судья уточнил, что апелляций быть не может: данный приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Напомним, глубокой ночью 18 июля 2016 года Руслан Кулекбаев застрелил работницу коммерческого секса, а в первой половине наступившего дня совершил серию нападений на полицейских с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли семь действующих сотрудников МВД, пенсионер МВД и офицер Погранслужбы КНБ РК. Итого десять убитых на месте и скончавшихся в больницах, несмотря на операции и интенсивную терапию. Еще шестерых раненых полицейских врачам удалось спасти. Демонстрирующий религиозный фанатизм Кулекбаев признал факт атаки, но заявил, что невиновен, ибо его акция была местью правоохранителям за преследования его братьев-мусульман и его самого в прежние годы (Руслан Кулекбаев провел около пяти лет в местах лишения свободы за грабеж и незаконное хранение оружия).

При назначении “алматинскому стрелку” смертной казни суд учел, что Кулекбаев позиционирует себя как лицо, которое не намерено становиться на путь исправления, не признает законов светского общества и склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Побудительными мотивами совершения им атаки стали ненависть к основам государственного строя и представителям правоохранительных органов. Объектами его последнего преступления явились общественная безопасность и порядок и самое ценное - право на жизнь. Совершенное им деяние затронуло интересы не только погибших граждан и их родных, но и всех граждан республики.

Рассматривая роль и участие других подсудимых в серии преступлений, суд обнаружил, что они с 2014 года в разное время делили одно арендованное жилье, поочередно пользовались одним незаконным оружием, совершили разбойное нападение. Кроме того, подельники знали о намерениях Кулекбаева совершить атаку на правоохранителей и никак не препятствовали этому.

Судья признал совершенный Кулекбаевым расстрел полицейских актом устрашения граждан и террористическим актом. И лишь адвокат Джохар Утебеков (впрочем, он не имеет отношения к делу) счел это недоказанным. Он считает, что Кулекбаев не террорист, а мститель. И что вынесение смертного приговора - “огромный шаг назад для Казахстана”.

Родственники погибших и раненых остались удовлетворены приговором и ратуют за создание правовых условий для приведения его в исполнение.

Мораторий на исполнение смертной казни в Казахстане введен указом № 1251 президента от 17 декабря 2003 года и действует с 1 января 2004 года. Введен он был в стремлении соответствовать процессу гуманизации законодательства ряда развитых стран. Оговоримся, ряд других развитых стран, среди которых Япония, США, Китай, Израиль, сохраняют в своей юридической практике вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров в отношении убийц, педофилов, коррупционеров и террористов.

Действующий в Казахстане мораторий не запрещает прокурорам запрашивать, а судам - выносить смертные приговоры. По крайней мере 16 составов преступлений, среди которых и акты терроризма, повлекшие гибель людей, предусматривают смертную казнь. По данным комитета правовой статистики, за 13 лет после введения моратория в Казахстане приговорили к смерти пять человек - за различные убийства при отягчающих обстоятельствах. До введения же моратория к смертной казни в Казахстане приговорили 266 человек: в 1997 году - 61 преступника, в 1998-м - 63, в 1999-м - 63, в 2000-м - 40, в 2001-м - 39. В отношении 150 из них приговор был приведен в исполнение, 31 человек, жизнь которых спас мораторий, были помилованы: смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы (ПЛС). Судьба примерно 90 осужденных в общедоступной статистике не отражена. Возможно, это скончавшиеся по состоянию здоровья или прибегнувшие к суициду. Ежегодно таким образом решали свою участь до 18 человек. Последний смертный приговор привели в исполнение в отношении 12 человек в 2003 году, то есть до введения моратория.

Вынесенный в условиях действия моратория смертный приговор может быть приведен в исполнение только в случае отмены или приостановки действия такового. Но и не ранее, чем через год после вынесения приговора и отмены моратория. Пока приговоренных к смертной казни содержат в колонии для пожизненно осужденных. Это заведение особого режима недалеко от города Жетикара Костанайской области, известное в народе под жаргонным названием тюрьма “Черный беркут”.

Приговоренные к смертной казни сидят в тех же условиях, что и осужденные на пожизненное лишение свободы. Размещение камерное. Но для приговоренных к ПЛС предусмотрено право ходатайствовать о пересмотре дела, изменении режима содержания или помиловании по истечении 25 лет отсидки. Смертникам в такой возможности отказано.

О вопросе возврата смертной казни в конце сентября рассуждал председатель Верховного суда Кайрат Мами. Он не уверен, что страх смерти по приговору суда остановит преступников. “Они совершают преступления не из-за того, что знают, что им не грозит лишение жизни, - говорит он. - Они либо совершают такие преступления по глубокому заблуждению, либо считают, что не будут нести за это наказание, то есть скроются от суда и от следствия”.

Тем не менее ряд депутатов мажилиса высказывались за возврат к исполнению смертных приговоров после терактов с тяжелыми последствиями - еще после июньских событий в Актобе. После атаки в Алматы этот вопрос вызвал и новую волну обсуждений, и актуализировал запрос общества. Впрочем, поскольку введен был мораторий указом президента, то и отменен он может быть тоже лишь указом главы государства.