КОРЕЕ СМЕНЯТ ПРЕЗИДЕНТА: К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ

Южную Корею сотрясает невиданный в ее истории политический кризис. Сотни тысяч человек митингуют по всей стране, требуя немедленного импичмента президента Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до 14 процентов всего за несколько дней. Ситуация уникальна тем, что с такими требованиями выступают не только оппозиционеры, но и соратники главы государства по правящей партии “Сэнури”. Сюжет достоин романов Стивена Кинга: Пак Кын Хе подозревают в том, что она отдала решение важнейших государственных вопросов на откуп “шаману-гадалке”. Скандал уже вызвал отставку ключевых советников президента, но оппозиция вряд ли ограничится этой символической жертвой, пишет “Коммерсант”

Скандал разгорелся после того, как журналисты кабельного канала JTBC вытащили из мусорного бака одного из отелей Сеула планшетный компьютер, в памяти которого хранились 200 секретных документов 2012 - 2014 годов, включая 44 черновика речей президента. Файлы содержали следы серьезной правки и имели даты более ранние, чем те, в которые с этими речами впоследствии выступала глава государства. Как выяснилось, правки принадлежали подруге юности Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Она, как предполагают следователи, на протяжении долгого времени фактически принимала участие в управлении страной, не занимая никаких государственных постов. Сама Чхве Сун Силь, отвечая на вопросы журналистов, сначала заявила, что не умеет пользоваться планшетом и поэтому не имеет к файлам никакого отношения. Оправдание выглядело не слишком убедительно: помимо секретных документов в памяти компьютера содержались ее многочисленные селфи.

В отличие от подруги Пак Кын Хе отпираться не стала. Она признала, что на начальном этапе своего президентства часто “советовалась” с ней при подготовке выступлений. “Она помогала мне подобрать правильные слова, и я просила ее делиться идеями”, - оправдывалась президент. Оппозиция полагает, что ситуация куда серьезнее. “Чхве Сун Силь говорила президенту, что Северная Корея развалится через два года, - заявил председатель фракции оппозиционной Демократической партии У Сан Хо. - Эта женщина, как выясняется, оказалась шаманом-гадалкой. Если подтвердится, что во внешней политике Пак руководствовалась ее предсказаниями, мы в большой беде”. Полагают также, что Чхве Сун Силь имела собственный круг советников и эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров, усиление конфронтации с КНДР, закрытие совместных предприятий двух Корей и т. п.

Профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков полагает, что У Сан Хо во многом прав. “Президент вела себя так, как будто дни Северной Кореи сочтены, развернула активную пропагандистскую кампанию на этот счет во всем мире, - сообщил он “Ъ”. - Все думали, что это из-за полученных разведкой данных об ухудшающемся здоровье лидера КНДР Ким Чон Ына. Но нет, видимо, шаманы нагадали”. По словам эксперта, поведение Пак Кын Хе до последнего скандала объяснить было трудно. “Она практически не советовалась с экспертами и была достаточно скрытной”, - добавил Андрей Ланьков.

Чхве Сун Силь - дочь и последователь пользующегося мрачной славой проповедника Чхве Тхэ Мина, основателя секты “Церковь вечной жизни”, исповедовавшего причудливую смесь христианства, буддизма и корейского шаманизма. Он начал карьеру как офицер полиции, но затем ударился в религию и объявил себя “будущим Буддой”. К моменту смерти в 1994 году он был женат шесть раз и использовал семь разных имен. С ним Пак Кын Хе познакомилась в 1974 году на похоронах своей матери, убитой противниками отца нынешнего президента - диктатора Южной Кореи Пак Чжон Хи. Как писала в 2007 году южнокорейская пресса, Чхве Тхэ Мин сблизился с 22-летней Пак Кын Хе, заявив, что “ее мать приходила к нему во сне и просила о помощи”. Он стал фактически наставником Пак Кын Хе после смерти ее отца в 1979 году. Южнокорейские спецслужбы, как выяснилось впоследствии, называли его “псевдопастором” и полагали, что он использует связи с семьей Пак для личного обогащения.

Чхве Сун Силь, похоже, унаследовала от отца деловую хватку. Сейчас прокуроры исследуют деятельность двух управляемых ею благотворительных фондов - Mir и K-Sport, которые она умудрилась зарегистрировать всего за сутки вместо положенных двух-трех недель. Впрочем, внимание правоохранительных органов привлекло даже не это, а судьба 72 миллионов долларов, которые крупнейшие корейские промышленные конгломераты в течение двух месяцев закачали (как предполагают следователи, по настоятельной просьбе президента или ее приближенных) в эти структуры. По предварительным данным, их просто вывели из страны через 15 фирм-однодневок, зарегистрированных в Германии. Вишенкой на торте стала информация о том, что престижный женский университет Ихва специально изменил правила приема, чтобы туда могла поступить не набравшая достаточного количества баллов дочь Чхве Сун Силь: ей зачли награды, полученные в конном спорте.

Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии. В конце концов она признала, что действительно редактировала речи президента, но делала это “из добрых чувств” и не знала, что документы были засекречены. Чхве Сун Силь отрицала коррупционный характер основанных ею фондов и наличие некой тайной группы советников, помогающих ей управлять страной. Утром в воскресенье она внезапно вернулась на родину и в понедельник была допрошена прокуратурой. На пути из аэропорта до здания, где проходил допрос, машину Чхве Сун Силь сопровождала разъяренная толпа. “Простите меня, простите!” - рыдала женщина, прорываясь через плотную толпу журналистов в прокуратуру Центрального округа Сеула. “Чхве намерена полностью сотрудничать с властями”, - заявил ее адвокат Ли Кын Дже.

Впрочем, вне зависимости от результатов расследования дни правящей партии и самой Пак Кын Хе сочтены, полагает Андрей Ланьков. “До импичмента не дойдет, думаю, президент подаст в отставку сама, - поделился он своими прогнозами с “Ъ”. - Партию к следующим выборам переименуют, так делают часто”. Председатель правящей “Сэнури” выступил с предложением переформатировать кабинет, включив туда больше представителей оппозиции. Сама Пак Кын Хе уже отправила в отставку трех своих главных помощников, которые вызвали наибольший гнев тем, что лично носили секретные документы Чхве Сун Силь и принимали от нее распоряжения. Это кадровое решение, как заявила президент, далеко не последнее. Вопрос о возможности собственной отставки она пока не комментировала.

Для КНДР происшедшее стало настоящим подарком. “Де-факто это коллапс сеульского правительства, - торжествует газета “Нодон Синмун”. - Эта история - яркое свидетельство того, что Пак Кын Хе - некомпетентная и старая. Нигде в мире президент не зачитывает с трибун речи, отредактированные какими-то случайными шарлатанами”. Скандал вкупе с перестановками в руководящих органах может изменить жесткую политику Сеула в отношении Пхеньяна, а также делает туманными перспективы размещения в стране американского противоракетного комплекса THAAD, которое Пак Кын Хе ранее обещала завершить до 2018 года. “Поддержку народа во внешней политике можно получить лишь тогда, когда есть доверие. Сейчас об этом говорить неуместно”, - считает профессор сеульского Института Северной Кореи Ян Му Чин.