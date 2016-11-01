В НАЧАЛЕ БЫЛА БУКВА

Мадина Меирманова

В стране разгорелись нешуточные споры относительно написания названия государства на латинице. Оказывается, нынешнее написание не отражает всей сути нашего государства

Пока одни чиновники спорят о физическом самочувствии нашей экономики, другие думают о высоком - о сути страны в латинском написании. На днях спикер сената на своей страничке в Twitter запустил очередную волну дискуссии на эту тему. “В английской версии QAZAQSTAN более точно отражает суть нашего государства, нежели KAZAKHSTAN”, - написал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев не стал первопроходцем в этой дискуссии. Споры вокруг того, как должно звучать название государства, идут давно, с того самого момента, как появилась идея перевести казахский язык на латиницу. Казахстан начнет переход на латиницу с 2025 года - пока идут приготовления.

Решение об этом принял лично президент страны. Несколько лет назад он заявил, что “латиница для нас нужна для того, чтобы общаться с народами всего мира, мировой наукой и образованием”. Тогда же, правда, говорилось, что, возможно, процесс перевода алфавита с кириллицы может начаться раньше (предполагалось, что оба алфавита будут существовать параллельно некоторое время). Но в прошлом году министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы говорил, что “переход на латиницу - это долгосрочная программа”. “Сейчас учеными тщательно изучается этот вопрос. Мы, конечно, должны подготовить учебные программы, чтобы не было, что приняли программу, начинаем вводить, а учебники и образовательные процессы не готовы. Я думаю лично, что нет необходимости ускорять этот процесс, потому что это не должно негативно отражаться на нашей деятельности”, - сказал тогда Мухамедиулы.

Необходимости ускорять нет, но обсуждать никто не запрещал.

Кстати, в правительстве объясняли стремление сменить алфавит еще несколькими причинами: необходимостью “смены советской (колониальной идентичности)... на суверенную (казахскую) идентичность” с целью “укрепления национальной идентичности казахского народа” и тем, что переход на латиницу будет содействовать быстрому вхождению нашей страны в мировое информационное и виртуальное пространство и его последующему стремительному технологическому и экономическому росту. (Последнее, видимо, связано с тем самым массовым изучением английского языка.)

В общем, нет латиницы - все плохо с экономикой. И советское прошлое в виде плановой экономики и тотального кумовства с коррупцией - это тоже от кириллицы. И название Kazakhstan многие тоже связывают с кириллицей. Мол, только английская буква Q передает звучание казахской Ћ. Может быть, поэтому Токаев и сказал, что “не отражает сути”. Но, как печально съязвил один из пользователей соцсетей: “Отсюда мораль: сколько ни говори Казахстан, денег больше не станет, а вот если Qazaqstan, при правильном произношении...”

Депутаты парламента не спешат поддерживать или осуждать коллегу. Они предпочитают дипломатичное “надо рассмотреть”. Так, мажилисвумен Ирина Аронова считает, что “нужно в любом случае приходить к тому, чтобы это было правильно всегда” (!). А депутат мажилиса Маулен Ашимбаев предлагает посоветоваться с МИД, поскольку “сегодня в международной практике за Казахстаном уже закрепилась нынешняя форма написания слова “Казахстан” на английском языке”. Аналогичного мнения придерживается и Ольга Шишигина: “Так как у нас сейчас по-английски пишется KZ - это наш бренд. Мне кажется, не стоит ничего менять”. А народный коммунист Магеррам Магеррамов резонно заметил, что “помимо названия страны, которое очень красивое, есть еще много моментов, по которым нас весь мир и так знает”.

Впрочем, в современной истории есть немало случаев, когда государства, о которых и так весь мир знал, меняли свои названия. Причем не просто меняли буквы, а коренным образом переименовывались.

Например, Египет с 1958 до 1971 года именовался по названию союза с Сирией - Объединенной Арабской Республикой. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка до 1972 года называлась Цейлон. Республика Союз Мьянма до 2010 года именовалась просто Мьянма, а до 1989 года и вовсе Бирма. Абиссиния в 1974 году стала Эфиопией, Южная Родезия - Зимбабве, Персия - Ираном... В общем, свои традиционные названия вводили многие. Казахстан со своим изменением транскрипции, в принципе, в их число не вписывается, но все-таки попадет.

Вот только интересно: сейчас мы уже известны как KZ. Как в будущем будет звучать наше “обозначение”? QQ?

И еще один момент. Понятно, что переход на латиницу начнется лет эдак через 7-8. К тому времени, надеемся, наша экономика отойдет от шоков многолетнего кризиса, и бюджет страны, может быть, станет более комфортным для всякого рода пиар-проектов. Потому что подобная смена “буквенного имиджа” страны обойдется Казахстану едва ли не дороже, чем пресловутое ЭКСПО. Ведь придется менять не только вывески на аэропортах. Надо будет переделывать внутренние документы граждан (если официально страну назовут Qazaqstan, с паспортом KZ уже не поездишь), вносить уточнения в официальные документы, включая международные договора. Впрочем, как любят печально шутить в Астане, было бы грамотное обоснование, а деньги найдутся.

И еще. Во всей этой истории с переименованием есть еще один весьма серьезный момент. Как верно подметил народный коммунист, “есть еще много моментов, по которым нас весь мир и так знает”. И знают о нас не только потому, что мы такие хорошие, но потому, что на это узнавание были потрачены весьма существенные ресурсы. Проведение Азиады проходило под логотипом KZ, грядущие ЭКСПО и Универсиада - в KZ. Все наши благие начинания в виде отказа от ядерного оружия - в Kazakhstane. Сколько денег было потрачено на продвижение страны Kazakhstan за все 25 лет независимости на все эти имиджевые ролики со словом Kazakhstan, что крутятся круглосуточно на зарубежных телеканалах, - пока еще никто не подсчитал, да и вряд ли подсчитает, в принципе. Потому что слишком большие суммы выделялись на продвижение бренда KZ. И с заменой названия страны на латинице придется еще потратить столько же на ребрендинг. Ведь это нашим гражданам есть разница между К и Q. Для иностранцев же новое название будет означать новую страну. И Астане придется заново “приучать” всех, читающих на латинице, к пониманию наличия такой страны как QAZAQSTAN. И заново рассказывать о наших достижениях и подвигах на международной арене. И заново зазывать туристов. За большие бюджетные (читай народные) никем до сих пор не подсчитанные капиталы.

Астана