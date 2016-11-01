ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО

Ольга Шишанова

К 2022 году в Казахстане планируется довести протяженность платных дорог до семи тысяч километров, что, соответственно, должно увеличить, по мнению чиновников, объем денежных сборов до 33 миллиардов тенге



Дороги Казахстана, как ни странно, согласно международным стандартам, считаются на сегодняшний день отнюдь не самыми худшими, как это могло бы показаться на фоне остальных стран СНГ. Правда, казахстанские автомобилисты, похоже, другого мнения.

Тем не менее Министерство индустрии и развития РК собирается внедрять не только в республике, но и в городах Казахстана платные дороги, что должно “обеспечить нормативное содержание всех автодорог, в том числе и республиканского значения, за счет соответствующих поступлений от платности”.

Когда дороги станут платными в центре городов - по примеру столиц мира, пока доподлинно неизвестно, зато чиновники уже сегодня уверены в будущих сборах с дорог как республиканского значения, так и с международных, возводимых и реконструируемых на территории страны, в частности, Актобе - Астрахань.

Одновременно сетуя на то, что, дескать, в Казахстане действующие тарифы намного ниже, чем в других странах, причем как ближнего, так и дальнего зарубежья. Например, в России и в Польше, где республиканские дороги считаются примерно одинаковыми по качеству, цена за один километр для легковых автомобилей составляет в перерасчете на казахстанские деньги 5 и 7 тенге соответственно, для грузовых - 20 и 40 тенге. В КНР легковые платят 15, а грузовые - 30 тенге, во Франции, которая занимает первое место в мире по качеству дорог не только республиканского значения, но даже и поселковых, это 20 и 60 тенге.

При этом в Казахстане цифры оплаты, считают в министерстве, мизерные - 1 тенге за один километр дороги для легкового авто и от 5 до 25 тенге (в зависимости от грузоподъемности, которая по-прежнему является камнем преткновения) - для грузовых автомобилей.

Тем не менее среднегодовая интенсивность на первой платной дороге Астана - Щучинск, возведение которой начиналось еще в 2006 году, составляет сегодня, по данным МИР РК, восемь тысяч автомобилей в сутки. Исходя из этого количества в конце нынешнего года, по предположениям чиновников министерства, с этой автострады предполагается собрать 1,2 миллиарда тенге, что “должно полностью покрыть затраты на содержание данной дороги”.

Напомним, что за предыдущие три года сборы составили более трех миллиардов тенге. Однако улучшения инфраструктуры - то есть появления новых автостоянок, гостиниц или СТО, соответствующих не то что мировым, а даже национальным стандартам, о которых трубят чиновники, создано не было. Совсем.

Такая же картина наблюдается до сих пор вдоль большинства автодорог Казахстана - по действующим 2467 объектам сервиса более 80 процентов, а это 1998 объектов, которые вообще никак им не отвечают. Несмотря на то, что чиновники вроде как предполагали предусмотреть льготное кредитование при их возведении в рамках “Дорожной карты бизнеса-2020”, а местным исполнительным органам, деятельность которых все чаще также перестает соответствовать требованиям сегодняшнего дня и общества, взять на себя подведение сетей инженерных коммуникаций.

Но дороги по-прежнему погружены во тьму - нет электричества, а в придорожных “забегаловках” нет водопровода и канализации. Впрочем, откуда им взяться, если только на возведение одного относительно соответствующего стандартам заведения подобного рода требуется примерно 50 миллионов тенге. А это при нынешней плотности населения вдоль казахстанских дорог практически неподъемная сумма с точки зрения ее абсолютной невыгодности вложений для малого и среднего бизнеса.

Поэтому непонятно, каким образом при таких условиях чиновники все равно намерены отстроить 260 объектов придорожного сервиса до 2020 года, из которых треть должна будет соответствовать категориям А и Б, то есть с предоставлением всего спектра услуг - от стоянки для авто до гостиничных номеров с категорией “все включено”. Астана