УРОВЕНЬ НИЩЕТЫ

Мадина Меирманова

Жизнь в нашей стране дорожает с каждым днем. Недавно статистики огласили сумму, которой, по их мнению, достаточно для выживания: 23 459 тенге в месяц, или 781 тенге в день. Такова была величина прожиточного минимума в октябре

Прожиточный минимум - это сумма, которой населению должно хватать на еду, коммунальные и непродовольственные товары. Причем продовольствие занимает в указанной сумме 60 процентов.

Посчитаем.

На еду, согласно расчетам наших государственных мужей, гражданам достаточно 14 075 тенге. Из них на приобретение мяса и рыбы отвели 2694 тенге (или 19 процентов), молочных, масложировых изделий и яиц - 2167 (15,4 процента), фруктов и овощей - 2111 (15 процентов), хлебопродуктов и крупяных изделий - 1140 (8,1 процента), сахара, чая и специй - 321 тенге (2,5 процента).

А теперь отправимся в магазины и посмотрим на реальные цены на эти продукты.

Стоимость мяса говядины в Астане начинается от 1000 тенге (на рынке), рыбу (сазан) можно найти по 400-450 тенге за кило. Можно купить и курицу - цена в Астане начинается от 700 тенге. То есть на месяц выделенных 2694 тенге хватит на кило мяса, одну курицу и полтора килограмма рыбы. Пожарить их можно на растительном масле (400 тенге за литр) или на сливочном (1800 тенге за килограмм). В качестве гарнира можно использовать рис по 400 тенге или макароны - по 250. Нельзя забывать и про хлеб, что по 70 тенге за булку. То есть на выделенные средства гражданин может купить литр растительного масла, пару десятков яиц (по 250 тенге за десяток минимум), пачку сливочного масла и пару-тройку литров молока (по 200 тенге за литр). Зато картофеля казахстанец на выделенные средства может купить кило 20. Если, конечно, не будет покупать никаких других овощей и фруктов.

Оставшиеся после пропитания 9383 тенге гражданам предлагается потратить на коммунальные услуги и непродовольственные товары. Стоимость ежемесячной оплаты за однокомнатную квартиру составляет минимум 3000 тенге. На остальные шесть с лишним тысяч гражданин может купить одежду, оплатить услуги мобильной связи, интернета, купить одежду, лекарства... В общем, гуляй - не хочу.

Интересно другое. Сумма в 23 459 тенге в месяц - “необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины”. То есть она достаточна для “обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении”.

Каково качество этой жизнедеятельности, судя по всему, никто не учитывает.

Есть еще один интересный момент.

Если верить статистике, за год стоимость прожиточного минимума поднялась всего на 2233 тенге, или менее чем на 10 процентов. При этом, согласно данным того же комитета статистики, продтовары выросли в цене на 10,4 процента, промышленные на 15,7, платные услуги для населения - на 8,4 процента. При этом только с начала текущего года стоимость крупы в стране выросла на треть, хлеб поднялся в цене почти на 17 процентов. Лекарства - на 15 процентов, тарифы на воду и канализацию - на 12 и 25 процентов. (Заметьте, я перечисляю лишь те товары и услуги, которые необходимы для выживания и входят в состав прожиточного минимума. Про одежду и все остальное упоминать вообще не приходится.)



ДОХОД 69 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ? ДА ТЫ БОГАЧ!

Судя по всему, в Астане чиновники действительно считают, что в Казахстане можно неплохо прожить на 23 459 тенге в месяц. Потому что в конце сентября Министерство здравоохранения и социального развития РК определило черту бедности в Казахстане на IV квартал 2016 года в размере 40 процентов от прожиточного минимума. То есть бедным у нас считается тот, кто живет в месяц на сумму не больше 9383 тенге. Это 306 тенге в день на все нужды.

Девяносто центов в день - такова градация бедности в нашей стране. И это при том, что Всемирный банк, к стандартам рейтингов которого мы так стремимся, установил черту “крайней бедности” в 1,9 доллара.

В России черта бедности - это сумма прожиточного минимума. Этот показатель в июне в РФ составил в пересчете на нашу валюту 52 266 тенге (!).

У нас же прожиточный минимум для поддержания самого скромного уровня жизни есть, а приравнять его к бедности - против правил. И жить на сумму ниже прожиточного минимума - не значит считаться бедным. “В результате этой хитромудрой игры чиновников бедными у нас считаются всего 14 с лишним тысяч человек. Только вот как прожить на 15 000 в месяц, чиновники не говорят. Им не до этого, готовят праздничные отчеты к юбилею”, - печально отмечают пользователи социальных сетей.

Для чего в Казахстане делят бедных на “богатых бедных” и просто “бедных”?

Тут две причины. Первая - экономическая. Тем, кого официально признали бедным, государство выплачивает соцпособия. А это бюджетные деньги. Сейчас же бедных - всего ничего - 0,1 процента населения. Но если привязать черту бедности к людям, живущим на МПМ, то ниже этой черты окажутся уже 2,6 процента (данные за II квартал текущего года). Если же поднять уровень хотя бы до стандартов Всемирного банка, то живущих за чертой окажется еще больше - 20 процентов. В стране почти три миллиона человек получают зарплату в пределах 90 тысяч тенге. Если рассчитать, что в семье проживает минимум три человека (родители и ребенок), из которых работает только один, да еще два миллиона “самозанятых”, вот и получается, что на грани бедности в стране проживает далеко не 2,6 процента населения.

Вторая причина - чтобы статистическая картинка была красивой. Ведь признание того, что в стране так много бедных, мало укладывается в заявления о росте благополучия граждан.

И вот еще что. Минздравоохранения и соцразвития РК определяет размер черты бедности ежеквартально. Однако за последнее десятилетие ни разу не были пересмотрены ключевые параметры - все это время бедность равняется 40 процентам от прожиточного минимума.

Астана