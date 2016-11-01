НЕФТЬ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР

Мадина Меирманова

Перспективы достичь договоренности в Вене на саммите ОПЕК в конце ноября остаются призрачными. Саудовская Аравия вступила в новое противостояние с нежелающими сокращать добычу Ираном и Ираком, а аналитики осторожно намекают на продолжение сокращения инвестиций нефтяных компаний и в следующем году

Накануне президентских выборов в США нефть бьет рекорды непредсказуемости. С 50 долларов она за несколько дней рухнула до 43 за баррель, а утро понедельника вновь начала бурным ростом, достигнув к обеду первого рабочего дня уже 46,3 доллара за баррель марки Brent. В последнюю же неделю октября число ставок хедж-фондов и других спекулянтов на повышение цен на нефть снизилось до минимума более чем за два года.

Тем временем предложение на рынке черного золота может вновь увеличиться. Саудовская Аравия обдумывает возможность увеличения объемов добычи нефти до 12 миллионов баррелей в сутки (против сегодняшних 10). Такая позиция Эр-Рияда может быть реакцией на нежелание Ирана и Ирака соглашаться на условия, предлагаемые проектом соглашения ОПЕК. Тегеран и Багдад утверждают, что ОПЕК неверно оценивает их объемы добычи и потому ставит высокие планки ее снижения.

На нестабильности цен сказывается также рост количества активных нефтяных буровых в США. На прошлой неделе их число достигло максимального с февраля уровня (450 штук). Что, впрочем, пока мало отразилось на объемах добычи - она стабильно держится на 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Тем не менее некоторые эксперты не теряют надежды на стабилизацию баланса спроса-предложения на рынке. Глава аналитического отдела по сырьевым рынкам в Citigroup Эд Морс считает, что ОПЕК сможет уладить свои разногласия до конца ноября, после чего к соглашению присоединится Москва. “Саудовская Аравия и Россия жаждут соглашения, - уверен он. - Мы считаем, что страны должны что-то предпринять, реальные шаги, чтобы поддержать цены”.

Однако перед лидерами картеля будет стоять задача “принять на себя” объемы других стран. Так, Ливия и Нигерия сегодня вряд ли присоединятся к соглашению, поскольку только начинают восстанавливать свое производство после военных действий на своих территориях. Так же, как и Ирак. Иран же до сих пор пытается наверстать досанкционные уровни и превысить их. В этих условиях активным участникам соглашения придется договариваться о дополнительном снижении собственной добычи. Если учесть, что уже два месяца страны не могут согласовать снижение добычи на 700 тысяч баррелей, найти согласие на дополнительный миллион баррелей будет совсем сложно.

Тем более что сегодня все государства - потенциальные участники сокращения лишь наращивают производство. Россия, как известно, вышла на уровни добычи 25-летней давности и продолжает разрабатывать новые перспективные производства. КСА также увеличивает объемы. В октябре, по данным агентства Bloomberg, 14 стран, входящих в картель, выкачивали 34,2 миллиона баррелей ежедневно. В этих условиях странам будет сложно вернуться на обговоренные 32,5-33 миллиона баррелей.

Пока цены на энергоресурсы ищут комфортный коридор, аналитики Wood MacKenzie строят планы на будущий год. По их мнению, сокращение инвестиций нефтяных компаний в следующем году продолжится. Они могут снизиться еще на 370 миллиардов. И результатом такой экономии может стать снижение добычи на четыре процента в будущем году. По оценкам главы Total Патрика Пуянне, в долгосрочной перспективе устойчивое снижение инвестиций грозит привести к образованию дефицита предложения. Правда, произойти это может не ранее 2020 года.

В Wood MacKenzie считают, что если страны ОПЕК смогут договориться в конце ноября в Вене, то ожидать сокращения добычи следует не ранее второй половины 2017 года. В этом случае, считают в компании, среднегодовая цена нефти Brent может составить 60 долларов за баррель.

Впрочем, пока все прогнозы на будущее развитие событий весьма осторожные. Отсутствие единой позиции у основных нефтедобывающих стран (как внутри картеля, так и вне его) не дает возможности адекватной оценки поведения рынков даже в самом ближайшем будущем. Ну и, наконец, все ждут результатов выборов в США. По мнению многих, в случае победы Клинтон рынки среагируют ростом цен (как ответом на конец периода неопределенности), в случае прихода в Белый дом Трампа цены могут просесть еще на 5-10 процентов.

Астана