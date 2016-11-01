НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКИ

Итак, миллиардер Дональд Трамп победил на президентских выборах США. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая считалась фаворитом гонки, позвонила Трампу и поздравила его с победой.

Истеблишмент США пережил этот удар тяжело. Общее настроение выразил бывший посол США в России Майкл Макфол. В своем Twitter он написал, что “никогда не был настолько пессимистично настроен по поводу будущего Америки, как сейчас”. Теперь, пишет svpressa.ru, надо думать, Дональд Трамп не упустит случая поквитаться с элитой, которая вставляла ему палки в колеса

Достаточно вспомнить, что в начале октября Трамп в ходе дебатов с Хиллари Клинтон пообещал посадить ее в тюрьму в случае своего прихода к власти. Республиканец пообещал назначить специального прокурора для расследования использования Клинтон личной электронной почты в служебных целях. Он также призвал соперницу извиниться за исчезновение из ее электронного почтового ящика 33 тысяч писем.

“Ты будешь в тюрьме”, - ответил Трамп на слова Клинтон о том, что его президентство неприемлемо для США.

Видимо, почуяв, куда подул ветер, пресс-секретарь Джорджа Буша-младшего поспешил опровергнуть информацию, что экс-президент и его жена Лора голосовали на выборах за Хиллари Клинтон. “Они оставили бюллетени пустыми”, - заявил пресс-секретарь. Трамп на это заметил, что огорчен решением Буша-младшего - представителя верхушки Республиканской партии - не голосовать за него.

Не менее интересно, чем грядущие разборки Трампа с элитой, выглядит другой момент: как отразится победа республиканца на внешнем мире? Например, на результатах грядущих парламентских выборов в Германии в 2017 году?

Победу Трампа в Берлине, напомним, рассматривали в качестве худшего сценария для Германии. В МИД ФРГ полагали, что в этом случае Дональд Трамп сменит около трех тысяч человек в президентской администрации. И отношения с ФРГ с приходом новых людей могут значительно ухудшиться. Надо думать, Трамп не забудет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнуто его игнорировала, не отвечая публично на нападки в свой адрес, в частности, по поводу решения принять один миллион беженцев в страну в прошлом году.

Можно также ожидать, что Трамп усилит нажим на европейских партнеров по НАТО. Он не раз обещал заставить их платить “справедливую долю” за безопасность, которую обеспечивают США.

Что меняет победа Трампа, каких шагов можно ожидать от нового президента США?

- Американский народ сделал правильный выбор, - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - Все-таки ситуация была опасной, хотя в одноэтажной Америке, которая проголосовала за Трампа, это вряд ли осознавали. США под руководством глобалистской элиты, которую и представляла Хиллари Клинтон, явно двигались к красной черте. И курс Клинтон вполне мог вылиться в крупную войну, что бы Макфол ни писал в своем Twitter.

Трамп, надо думать, поумерит активность глобалистов. В то же время надо понимать: Дональд Трамп - тоже представитель американской элиты, пусть другой ее части, но также весьма влиятельной. Если бы Трамп эту элиту не представлял, он бы не победил на выборах и даже не был бы к ним допущен.

Поэтому Трамп будет жестко отстаивать американские национальные интересы и проводить тот курс, который неглобалистская элита считает правильным.

Тут я хочу обратить внимание на важную особенность позиции Трампа: у него имеется очень сильная антииранская направленность. Это связано с тем, что миллиардер является представителем произраильского лобби в США.

Видимо, та часть элиты, которую представляет Трамп, сочла, что конфронтация с Россией, во-первых, опасна, во-вторых, не приводит к эффективным результатам. Поэтому она решила пойти во внешней политике другим путем: изменить направление главного удара с России на Иран.

Другой вопрос, как теперь изменится внутриполитическая ситуация в самой Америке. Полагаю, Трамп действительно разделается с частью глобалистской элиты. К ней, кстати, относится не только клан Клинтонов, но и клан Бушей, которые связаны с саудовцами и катарцами через нефтяные компании.

В Америке, понятно, нельзя устроить 1937-й год, как в СССР. Поэтому “зачистка” элиты сведется к тому, что Бушей выведут из руководства Республиканской партии. Впрочем, масштабы чистки будут напрямую зависеть от того, какую поддержку получат инициативы Трампа в США. При удачном для него раскладе “зачищена” может быть вся верхушка Республиканской партии, и в нее будут кооптированы сторонники Трампа.

Что касается финансово-экономической - глобалистской - элиты, то ей придется раскошелиться. Если сейчас ее представители хотели решить свои вопросы за счет Америки, то теперь Америка решит свои вопросы за счет глобалистов. Возможно, часть банков элиты обанкротится, а другие потеряют серьезные деньги.