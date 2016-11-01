ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Ни для кого не секрет, что в Казахстане процветает самозахват земель. Впрочем, здесь надо оговориться: ни для кого, кроме отечественных чиновников, в частности, сельских акимов. Потому что, несмотря на размах этого явления, последними ничего не делалось. Даже когда результатом становились трагические события, как в 2006 году в пригороде южной столицы.

Понадобились, вероятно, массовые протесты минувшей весны, направленные против некоторых норм в законодательстве о земле (их лейтмотивом, напомним, было возражение против возможности отчуждения сельхозугодий из государственной собственности в частную. Короче - продажи их иностранцам, а конкретно - китайским инвесторам).

Здесь, наверное, не место предполагать, что расследование тех выступлений выявило тот факт, что кое-где и продавать-то было уже нечего, что земля была раньше самовольно захвачена. Однако логическая цепочка наблюдается. Как бы там ни было, самозахватам, похоже, власть наконец-то намерена дать серьезный отпор. Об этом свидетельствует, например, любопытный документ с мероприятия, состоявшегося в конце прошлой недели. А именно, выступление заместителя генерального прокурора Андрея Кравченко на заседании коллегии по вопросам противодействия самовольным захватам земель, с которым и предлагаем читателям ознакомиться

Право силы?

Проанализировав последние 15 лет, приходим к выводу, что захват земель был практически в каждом регионе страны.

Особая активность наблюдалась в 2003 - 2007 годах. Тогда заняли более 800 гектаров - это 10 тысяч участков для ИЖС. Каждый третий захват - в Алмате.

Застарелую проблему решали разными методами, в том числе и только силовым.

Не всегда они были успешными, иногда трагичными - как в Шаныраке в 2006 году.

Значительный приобретенный опыт тогда, однако, никто не обобщил. Ни госорганы, ни граждане выводов не сделали.

В результате экспансия продолжилась в шести регионах. Массовому захвату земель подверглись еще 300 гектаров земли, или 2,5 тысячи участков.

Здесь надо заявить, что самозахватчики игнорируют права других миллионов законопослушных граждан Казахстана. Они не хотят быть с теми, кто понимает - жить в обществе, игнорируя закон, нельзя. Теми, кто знает, что удовлетворение своих мнимых или реальных прав вопреки общественным правилам и нормам ведет к хаосу, разгулу преступности, к праву силы, а не справедливости.

Последствия проявляются тогда, когда захваченная местность превращается в трущобы, где нет улиц и дорог, где “пожарная” и “скорая” не могут подъехать к дому, где нет места для школ, больниц и детсадов.

Посмотрите, по генплану на захваченных участках в районе “Щебсклад” Астаны должна быть аллея со школой, детскими садами и жилыми комплексами, а в “Ондирис” - промышленная зона. Но если идти на поводу у захватчиков, ни то ни другое там построить нельзя.

Общественная опасность таких действий очевидна, поэтому за них предусмотрена ответственность по статье 201 Уголовного кодекса (“Нарушение прав на землю”).



Обманутые

Мы не говорим, что во всех случаях виноваты только граждане. Порой люди сами становятся жертвами обмана.

Кто же обманывает людей?

Во-первых, это недобросовестные чиновники.

Некоторые работники акиматов продавали землю по фиктивным документам.

К примеру, в пригороде Астаны (в Целиноградском районе) преступники из акимата, ЦОНа и юстиции подделывали документы о выдаче земель и продавали их.

Выявлено 370 таких участков. Преступники успели продать половину из них (184 участка) и заработать свыше полмиллиарда (574 миллиона) тенге. Пострадали 187 граждан.

Расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. К ответственности привлекаются 24 должностных лица.

Аналогичная ситуация в Жамбылской области, где Аким Сарыкемерского сельского округа со своими помощниками продал по фиктивным документам 270 участков, принадлежавших фермерам. Виновные лица осуждены.

Во-вторых - это мошенники.

Они продавали доверчивым гражданам землю, не имея никаких документов. Выписывали просто расписки о приеме денег.

В Алматы таким образом продан 61 участок. Приговором суда мошенница осуждена к девяти годам лишения свободы. В селе Коянды Акмолинской области продано 65 гектаров. Мошенница приговорена к восьми годам лишения свободы.

Но это примеры другого рода. Когда люди становятся потерпевшими в результате обмана.



Почти военные действия

Причины настоящих самозахватов совершенно в другом.

Первая - в недостатке ответственности за содеянное.

Норма статьи 201 Уголовного кодекса не работает. Несмотря на озвученные цифры захваченной земли, за последние четыре года в отношении виновных возбуждено всего 89 уголовных дел, а в суд направлено лишь одно. Со слов следователей и прокуроров, проблема в том, что законодательство четко не разграничивает, когда должна наступать уголовная ответственность, а когда - административная.

Но и для привлечения к ответственности должен быть налажен контроль.

Однако реакция акиматов запоздалая. Меры начинают принимать тогда, когда на захваченных участках построены десятки и сотни домов. В результате получают активное сопротивление. Начинаются почти военные действия. При попытке сноса домов возводятся баррикады. Дети и женщины встают живой цепью перед техникой. Угрожают самоподжогами.

За четыре года они провели более сорока акций протеста.

Этими акциями пользуются и провокаторы разных мастей, настраивая людей против власти. Среди захватчиков были и есть судимые лица. В прошлом году один из них нанес себе порезы при пикете у столичного акимата с требованием выделения участка взамен захваченного. Так сказать, применил навыки, полученные в местах лишения свободы.

Тем не менее по закону самовольные строения подлежат сносу. Уже принудительно снесено 125 незаконных строений. Мы уверены, что эту меру нужно применять более активно.

Вторая причина захватов вытекает из первой. Акиматы - плохие собственники.

Они своевременно не ревизируют земли. Вовремя не пресекают самозахваты, и нарушители продолжают этим пользоваться.

Третья причина - недоверие к процедуре распределения земель. Люди не верят, что землю можно получить по-честному, без связей.

И это подтверждают наши проверки. Факты выдачи земель вне очереди имели место в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области исполняющий обязанности сельского акима путем подделки правоустанавливающих документов без очереди предоставил пять участков. Приговором суда он осужден.

Не назовешь простой и саму процедуру получения земель. Это свыше 20 процедур, и нужно до одного года, чтобы все пройти.

Плюс - разрозненная информация о реализуемых на торгах землях и очереди на бесплатную землю. Каждый акимат размещает данные в различных источниках. Граждане не видят либо находят их с трудом.

Все это рождает неверие.

Четвертая причина - отсутствие готовых площадок под ИЖС.

По закону выдавать можно участки, к которым подведены водо- и электроснабжение. Но на это не всегда есть средства. В результате граждане по 10 и более лет ожидают своей очереди.

По поручению главы государства эти проблемы постепенно решаются. Уже сейчас земли выдаются в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.



Следить за землей из космоса

Понимая эти причины, мы поставили перед собой цель - резко сократить число этих правонарушений. Совместно с Минсельхозом начали проект “Земля по закону - прекратим самозахват”.

С момента его начала, работая вместе с акиматами и другими госорганами, уменьшили число самозахваченных участков с 2,5 тысячи до 900.

Сегодня имеем план мероприятий, по которому предстоит поработать прокурорам на местах и уполномоченным госорганам.

Что мы предлагаем?

Первое. Пересмотреть неэффективную систему уголовного наказания.

Предлагаем захват земель вывести в отдельный состав Уголовного кодекса, обеспечить уголовную регистрацию всех таких случаев, контролируя ход расследования по ним.

Освобождение от уголовной ответственности в ходе расследования, в том числе процессуальное соглашение надо применять только в случаях освобождения земли от захвата.

Второе. Упростить процедуру госконтроля по фактам захвата земель.

Сейчас, чтобы проверить этот вопрос, соблюдаем гарантии, которые предусмотрены для предпринимателей от необоснованных проверок.

Это наличие жалобы, назначение и регистрация проверки, предварительное уведомление, вручение акта проверки и так далее. Но самозахватчики - это нарушители закона, а не бизнесмены. Все эти формальности в этом случае излишни. Проверять нужно внезапно и результативно.

Третье. Повсеместно создать систему раннего выявления самозахватов. Для этого использовать возможности спутника. По нему легче увидеть незаконный захват и вовремя его пресечь.

Работа над созданием системы быстрого обнаружения самозахватов начата. Космическая система “Гарыш Сапары” интегрируется с системой “Земельный кадастр”. В пилотном режиме по Астане уже проведена апробация. Система работает.

Четвертое. До полного запуска этой программы придется работать в “ручном” режиме. Управления по контролю за использованием земель должны постоянно обследовать неосвоенные госземли.

Совместно с Минсельхозом следует разработать их регламент работы. В регламенте надо четко прописать, что периодичность обследования земель не реже одного раза в месяц. По результатам аким города либо района утверждает отчет. Раз в полугодие всех их заслушивает аким области с утверждением своего отчета. В результате чиновники не смогут отделаться отговоркой о том, что они заняты другими проблемами.

Могут сказать, что земельные инспектора не будут успевать. На одного инспектора приходится в среднем полтора миллиона гектаров земли и 40 населенных пунктов.

Но объезжать их все сразу и не требуется. Земель, интересных захватчикам, не так уж и много. Мониторить нужно участки вокруг областных центров, столицы и крупных населенных пунктов.

К тому же у акима в своем активе имеются не только земельные инспекторы, но и местная полиция, налоговики и коммунальные службы. Все они, в том числе и прокуроры, могут помочь в оперативном, своевременном выявлении самозахватов.

Недопущение самозахватов должно войти в критерии оценки работы акиматов.

Если аким продолжит сидеть сложа руки, допуская у себя в регионе захват земли, то нужно рассмотреть соответствие его занимаемой должности вместе с начальником управления земельной инспекции. Одновременно в рамках следствия их действия должны проверяться, как минимум, на халатность или бездействие по службе.

Пятое. Поработать вместе с Минэкономикой и Минсельхозом над возможностью предоставления права гражданам за свой счет проводить коммуникации к участкам, если это не может сделать государство.

На практике самозахватчики так и делают. В Кызылорде из 818 захваченных участков к 539 инженерная сеть подведена за счет самих жильцов.

Важно увидеть здесь и возможности государственно-частного партнерства. Тогда расходы бюджета уменьшатся, и граждане быстрее получат землю.

Шестое. Найти механизмы прозрачности в вопросе выдачи земель для ИЖС.

Необходимо содействовать созданию единой системы электронных земельных торгов и централизованного реестра очередников.

Это позволит вести учет заявлений по единому формату по всей стране.

Вместе с Минсельхозом и Министерством информации начнем работу по усовершенствованию кадастра для обеспечения доступа граждан к сведениям земельного фонда.

Седьмое. Вместе с акимами продолжим работу по самозахваченным землям, где построены дома и живут семьи.

Такие стихийно возникшие районы сегодня есть в Астане, Кызылорде и Шымкенте.

Алгоритм действий по ним выработан, прокуроры на местах и акиматы работают совместно.

Это лишь часть предлагаемых мер.

План предусматривает три направления и 54 различных мероприятия.

Прошу одобрить его и приступить к реализации.

Подготовил Артур Бабаев