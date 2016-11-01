ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Ольга Шишанова Директор Алматинского зоопарка Канат Каримов подал в отставку. Причиной, по некоторым его высказываниям в интернет-пространстве, стало усилившееся информационное давление на зоопарк в течение последнего года, что вылилось в личное невосприятие его как руководителя

Судя по всему, рейдерские атаки на Алматинский зоопарк не прекращаются, иначе как объяснить тот факт, что не проработавший и года новый директор, который пришелся по душе не только своим коллегам, но и большинству горожан (судя по отзывам в соцсетях), оставил пост руководителя одного из самых крупных зверинцев в Казахстане.

Между тем за время его работы, если судить по данным пресс-службы зоопарка, смертность животных была снижена в два раза по сравнению с 2015 годом. Экономия на госзакупках в плане питания составила 40 процентов. Было установлено 120 видеокамер (по другим данным - 80), прекращены факты воровства. Была полностью заменена охрана. Также был создан брендбук, на сайте появилась открытая информация обо всех животных. Кроме того, был построен контактный зоопарк для маленьких детей. Также в зоопарке восстановили две скважины, была произведена замена грунта в вольерах кошачьих. И немаловажным фактором, как сообщают в зоопарке, стало повышение зарплаты сотрудникам.

Любопытно, что до Каната Каримова в зоопарке сменились вроде как шесть руководителей, но давление и нападки, если судить по публикациям в прессе и раздуваемым время от времени скандалам определенных пользователей в социальных сетях, напротив, усилились в последнее время, то есть во время пребывания Каримова у руля зоопарка.

Так, в сети начали появляться публикации о количестве погибших животных, которое достигло якобы 500 голов, затем на сайте зоопарка появился список тех, кто находится на грани смерти и в тяжелом состоянии. Все это вызывало недоумение не только у тех, кто ратовал за спасение и сохранение численности животных в зверинце, но и у ученых. Дело в том, что такого черного списка нет даже в крупнейших зоопарках мира, ведь животные - это биологические существа, они так же болеют, умирают и т.п. Например, на сайте Московского зоопарка, напротив, всячески создается благоприятный имидж ветеринаров, сотрудников, ухаживающих за животными, и, в конце концов, самого зоопарка. Хотя и там случаются трагедии, но никто при этом не кричит о закрытии самого учреждения, как это происходит с Алматинским зоопарком, причем все чаще и напористее.

Между тем, как заявил директор зоопарка в мае этого года на заседании партии “Нур Отан” в Алматы, даже если его уволят, то ему не будет стыдно за выполненную работу. Если опираться на все те изменения, которые действительно произошли в жизни зоопарка за последний год благодаря стараниям и усилиям Каната Каримова с его командой, с этим трудно не согласиться. Чего, пожалуй, не скажешь о том же попечительском совете, члены которого полгода назад во всеуслышание заявляли о том, что соберут 100 тысяч евро для реконструкции нового зоопарка (интересно, где бы он был построен?), хотя требовалось 150 тысяч, однако, как говорится, “воз и ныне там”. Так же, как и воплощение предложения о строительстве новой ветклиники на территории зоопарка.

Вот разве что “активисты” преуспели в нагнетании негатива вокруг не только самого зоопарка, но и личности его директора, что обернулось его уходом. Но вот только почему он действительно ушел, если жизнь в зоопарке налаживалась, если работа велась, если содержание животных улучшалось, сотрудникам повысили зарплату, да и коллектив стал сплоченнее? Станет ли когда-либо известна правда о том, что же произошло на самом деле? Или, может быть, ему, скажем так, помогли уйти? Как “помогали” предыдущим руководителям и, чего греха таить, тем же животным зоопарка.

Как бы то ни было, очередной шаг сделан, и игра вокруг многострадального учреждения продолжается. Следующий - за противниками зоопарка. И тут могут быть два варианта развития событий. Первый - если вдруг у руля снова окажется честный, болеющий за свое дело человек, то травля вряд ли прекратится, и, несомненно, нападки могут продолжаться, как говорится, “до победного”. Если же, напротив, будет поставлена такая фигура, которая создаст имидж тишины и благолепия, то и атаки на зоопарк стихнут, о животных перестанут не только писать, но и, пожалуй, заботиться, а сам зоопарк тихо скукожится, снова уменьшив свою территорию, как это происходило неоднократно во времена беззакония. А может быть, и вовсе “прикажет долго жить”.

Астана