НЕДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ

“Виновными себя в причинении смерти не признают, однако в содеянном раскаиваются...” Так официально суд комментирует ход закрытого судебного процесса по делу теракта в Актобе, что произошел в июне 2016 года.

Также в ходе одного из заседаний суда стало известно - подозреваемых убеждали, что убивать нужно в первую очередь сотрудников правоохранительных органов. Мол, именно они виновны в “гонении братьев-мусульман и насилии над верующими сестрами”.

Напомним, что восемь человек погибли, 30 получили ранения. 29 подозреваемых в тяжелейших преступлениях на скамье подсудимых. В республике был введен и сохраняется желтый уровень террористической угрозы

Последнее, о чем стало известно, - подсудимые факты участия в перестрелках подтверждают, однако виновными себя в убийствах не признают. И при этом раскаиваются в том, что, оказывается, по незнанию попали в число террористов. Мол, главные организаторы теракта - Дмитрий Танатаров и Арман Айтуганов, именно они убеждали участников группы расправиться с полицейскими, что виновны в угнетении “братьев-мусульман и насилии над верующими сестрами”. Напомним, что Дмитрия Танатарова и Армана Айтуганова 10 июня 2016 года уничтожил в момент задержания спецназ. Согласно официальной версии, Танатаров и Айтуганов отказались сдаться добровольно и требовали выпустить их в Сирию.

Следственные действия по этому громкому делу были завершены седьмого октября. Дело рассматривается специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области. Позже стало известно - принято решение судить подозреваемых непосредственно в СИЗО - это сделано, согласно официальной версии, ради безопасности подсудимых. Поэтому судья Нурлан Султанов сам приезжает на заседания.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 99 (Убийство), 192 (Разбой), 255 (Акт терроризма) и 257 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) и другим статьям УК РК. Как помнит читатель, в июне в Актобе произошла серия вооруженных конфликтов, в ходе которых погибли гражданские и военные люди. Первый очаг и первые жертвы - оружейный магазин “Паллада”. Далее - нападение на магазин “Пантера”. Завладев оружием, группа захватила маршрутный автобус. Машину использовали для проникновения на территорию воинской части. В Актобе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты. Трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. В теракте обвинили последователей религиозного течения “салафизм”. В Казахстане до 15 января 2017 года действует желтый уровень террористической опасности.

На скамье подсудимых в данный момент 29 подозреваемых. Девять из них, считает следствие, участники кровавых событий. 18 виновны в том, что не сообщили о готовящемся теракте. Еще двоих судят за укрывательство преступников.

Заседания суда в данный момент проходят в закрытом режиме. Илиада Досова, исполняющая обязанности руководителя информационного отдела Актюбинского областного суда, официально заявила: “Судом постановлено о проведении судебного разбирательства по делу в закрытом судебном заседании в целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов”. Как известно, 29 подсудимых защищают 27 адвокатов.

В данный момент показания участников теракта, свидетелей и потерпевших для общественности обезличены. Однако дополнительно стало известно, что некоторые из участников теракта пытаются ссылаться на необдуманность своих действий - “все произошло быстро и неожиданно”. Пытаются оправдать свои действия и те, кто не сообщил о готовящемся теракте, - из их показаний следует, что они буквально “не знали, что за недонесение о преступлении наступает уголовная ответственность”. Напомним, что 18 человек судят как раз за недонесение о предстоящем теракте.

Также стало известно, что 37 потерпевших просят суд допросить их тайно. Поданы соответствующие заявления, где высказываются просьбы не вызывать их в суд, а также не упоминать их фамилии в приговоре. К тому же свидетели просят суд предоставить им специальные комнаты для допросов, где есть специальное оборудование, изменяющее голос. Некоторые СМИ сообщают о том, что свидетели серьезно напуганы и опасаются мести со стороны родственников подсудимых, а также последователей этого террористического движения, которые в данный момент вполне могут быть на свободе.

Еще из последнего - Мирлана Ердауова и Усена Утепова судят за укрывательство террористов. В частности, Танатарова, Айтуганова и Сеилова. По мнению следствия, Ердауов предоставил им жилье, зная из СМИ, что они находятся в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.

“НП” продолжит следить за развитием событий.

Подготовил Алан Байтенов