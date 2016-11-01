УЛИЦА ИМЕНИ КОЙ-КОГО

Алла Иванилова

Под конец года столичные чиновники решили сделать подарок астанчанам, переименовав в городе ряд улиц. Многим горожанам такая инициатива пришлась не по душе, как и новые названия

Столицу Казахстана по праву можно назвать рекордсменом в переименовании улиц. Но в акимате Астаны, видимо, в этом ничего зазорного не видят. Более того, чиновники разъяснили недовольному народу, что в последние два года (до июля 2016-го) на рассмотрение вопросов по наименованию и переименованию объектов, административно-территориальных единиц был наложен мораторий. Между тем в период с 1 января 2015 года по сентябрь 2016-го в акимат города Астаны от трудовых коллективов и творческих союзов, объединений, организаций, представителей интеллигенции и общественности поступило около сотни предложений.

Из них 77 были отобраны на рассмотрение ономастической комиссии. На ее заседании было удовлетворено 19 предложений, среди которых поддержаны заявления касательно присвоения наименования безымянным номерным (с цифровым обозначением) улицам, а таких в столице, по данным управления архитектуры и градостроительства, насчитывается около двух десятков. Вместе с тем есть и улицы с повторяющимся наименованием, которые требуют пересмотра. Например, есть две улицы Ивана Панфилова (район “Алматы”, одна - бывшая Сенная улица, в направлении Центрального рынка, вторая - бывшая улица № А 43, в направлении жилого массива Тельмана), Жамбыла Жабаева (районы “Сарыарка” и “Алматы”).

Таким образом, в столичном районе Алматы появятся такие улицы, как Хусейна бен Талала, проектное название которой ранее было 23-17, Кенена Азербаева (бывшая улица 23-31), а также Темирбека Жургенова, которая имела название А19. А вот бывшая Хусейна бен Талала отныне станет проспектом Улы Дала. Будет также переименована улица Ивана Панфилова в Сакена Жунусова, а Беимбета Майлина и улицу с проектным названием А193 объединят в одну.

Придется привыкать горожанам и к новому названию улицы Енбекшилер, которую объединят с улицей под номером 36 и назовут проспектом Алихана Бокейханова. Кстати, улицу с аналогичным названием в районе Сарыарки будут величать улицей Азербайжана Мамбетова. Еще 10 новых названий улиц появятся в районе “Есиль”, где ранее они имели лишь проектные наименования. Далее. Орынбором будет называться теперь одна из таких улиц - Е10. А “старая” улица Орынбор на Левобережье станет теперь проспектом Мќѓгiлiк Ел. Кроме того, здесь появятся такие улицы, как Нияз би, Нурпеиса Байганина, Султанбека Кожанова, Каиыма Мухамедханова, Николы Тесла, Рабиги Есимжановой, Саттара Ерубаева, Ханшайым Суинбике и Бухар-жырау.

Между тем новые названия улиц вызвали недоумение у многих астанчан. Одни сетуют, что названия неблагозвучные и их не запомнишь. Другие, что имена, присвоенные улицам, малоизвестные.

Относительно финансовых затрат по присвоению наименований и переименованию, как поясняют в акимате, по программе “Благоустройство районов” ежегодно выделяются бюджетные средства, в том числе на обустройство и установку информационных указателей и аншлагов, табличек на здания и жилые дома. Что касается оформления и переоформления документов по новому адресу в ЦОНах для физических и юридических лиц, а также корректировки техпаспортов и выдачи адресной справки, то это будет производиться бесплатно. Именно это больше всего беспокоит горожан, поскольку беготня с бумажками после переименования улиц - неизбежный процесс со всеми “тяжкими”, учитывая наш бюрократизм. Астана