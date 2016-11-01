ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНСКОГО РАНЧО

Ольга Шишанова

Нескольких человек уволили, нескольким объявили выговоры, а кто-то отделался штрафом и легким испугом. Однако за нарушение ветеринарных правил, повлекших распространение опасных болезней, в Казахстане предусмотрено, согласно статье 327 УК РК, лишение свободы на срок до трех лет

Ветеринарная отрасль в Казахстане давно имеет плохую репутацию, которая только усугубляется после вспышек того или иного заболевания сельскохозяйственных животных, с завидной регулярностью и постоянством возникающих в разных регионах Казахстана.

Достаточно вспомнить, что в нынешнем году в Карагандинской области и в Восточном Казахстане несколько человек были госпитализированы с диагнозом “сибирская язва”, трое из которых скончались. Предварительной причиной могли стать (и наверняка явились) скотомогильники, которые разбросаны по всему Казахстану без всякого учета и в открытом виде.

Правда, на сегодняшний день якобы, по данным Минсельхоза, “было установлено месторасположение 255 опасных захоронений, огорожено 620 и установлен 761 опознавательный знак”. Тогда как, согласно более ранним данным, которые сохранились еще с советских времен, скотомогильников должно насчитываться не менее 2,5 тысячи, к которым, несомненно, добавились за 25 лет новые и неопознанные.

Однако, по словам заместителя министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, пока только “125 захоронений не имеют опознавательных знаков, из которых наибольшее количество приходится на Павлодарскую область - 45 скотомогильников. Чуть поменьше в Костанайской - 33 и в Атырауской области - 25 захоронений”. Есть и просто неогороженные, больше всего их в Западном Казахстане - 139, то есть там, где периодически наблюдаются вспышки болезней.

Однако непонятно, почему до сих пор местные акиматы только “продолжают работу по выявлению”, непонятно, чем же они занимались до сих пор, куда ушли деньги, которые были выделены на такие работы (сегодня точно уже никто и не вспомнит, сколько именно, ясно только, что это было финансирование из республиканского бюджета). И, похоже, Минсельхоз снова собирается, образно выражаясь, наступить на те же самые грабли, предоставляя местным исполнительным органам полную свободу действий, которая была “выторгована” акиматами в бытность экс-министра Асылжана Мамытбекова, тогда как главное аграрное ведомство страны оставило за собой только надзорные и контролирующие функции.

К чему все это может привести, становится ясно, когда на юге страны выявляются вспышки бруцеллеза, от сибирской язвы умирают люди, а на западе до сих пор не снят карантин. При этом никто не может сказать, что же делать с неизвестной болезнью - неодулярным дерматитом, от которой до сих пор нет вакцины.

Но даже если бы и была, то, похоже, она бы также погоды не сделала, поскольку выяснилось, что проще с тем же бруцеллезом справляться путем забоя скота, а затем тратить бюджетные деньги на выплату пострадавшим крестьянам. Что, по меньшей мере, становится похоже уже на саботаж, несмотря на бойкие доклады о снижении у КРС этого заболевания на 40 процентов. Но какой ценой?

Либо, что еще хуже, допускать применение некачественной вакцины от той же сибирской язвы, а затем удивляться, что результаты ее проверки после лабораторных исследований направлены в следственные органы.

Порой и вовсе доходит до смешного, правда, если бы от этого не становилось так грустно. Например, несколько лет назад по инициативе Минсельхоза в стране проводился учет всего поголовья скота, причем каждому животному присваивался порядковый номер и крепилась ушная бирка. Однако качество этих бирок, как оказалось, не выдерживало срока эксплуатации даже в течение года, в результате чего, получается, вся работа по учету пошла насмарку, и вновь непонятно, на что опять были потрачены государственные деньги.

На днях министерство в очередной раз за несколько лет презентовало новую государственную программу развития АПК. На сей раз сроки ее действия определены с 2017 по 2021 год. И в ней снова предусмотрено, что “основные функции в области ветеринарии реализуются акиматами”. То есть это организация и проведение вакцинации и идентификации животных, ветеринарное обследование, организация санитарного убоя животных, выдача ветеринарной справки, контроль на объектах внутренней торговли, за деятельностью частных ветеринарных ветврачей, клиник, аптек и лаборатории ветсанэкспертизы, на объектах производства, содержание скотомогильников. Практически все. Но чтобы осилить такой объем работ, как минимум нужны высококлассные специалисты - и что не менее важно, в необходимом количестве. А в Казахстане такого количества спецов просто нет.

Поэтому снова никто не сможет гарантировать качества проводимых ветеринарных работ, в то время как финансирование на нынешнюю программу выделяется в разы больше, чем на предыдущую, которая тоже была грандиозным замыслом и рассчитывалась до 2020 года, однако не выдержала проверку временем. И вряд ли тут помогут просто “надзорные функции” главного аграрного ведомства, которые, по сути, ничего не меняют и ни на что не влияют.

Астана