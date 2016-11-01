СОБЕСЕДОВАНИЕ ДЛИНОЙ В СУТКИ

Мария Коленко

Мечты об учебе за границей могут стать реальностью. Наша соотечественница Дана Муканова в эксклюзивном интервью “НП” рассказала, как она попала в школу Люка Бессона и к чему следует быть готовым на съемочной площадке

- Дана, расскажите немного о себе.

- Я из Алматы. После школы поехала учиться во Францию, сначала на философском факультете, а потом кино в Ecole de la Cite Люка Бессона, которую я окончила в этом году. Моя дипломная короткометражка была смонтирована пару недель назад. Это десятиминутный фильм о супружеской паре советских дипломатов, которые живут и работают в Париже в восьмидесятые. Главный герой однажды решает не возвращаться в СССР, уйти от своих, сбежать. Заранее предупредить жену нельзя - во-первых, этим он ее подставляет, а во-вторых, она как честная гражданка может и донести. Так вот, в самый последний момент перед побегом он сажает жену в машину и везет в лес, чтобы там открыть свои планы: если она откажется ехать с ним, он просто оставит ее на дороге, в километре от ближайшего телефона. Весь фильм - это их последний разговор, сцена, где мы узнаем, что же его жена выберет.

Сейчас я работаю над серией документальных портретов вместе с моим одноклассником Редой Аитом.

- Поделитесь впечатлениями об учебе в киношколе Люка Бессона.

- Самое лучшее - это то, что школа дает все возможности, а именно оборудование, чтобы сразу же начать снимать что-то свое. Она находится прямо на киностудии, и можно в любое врем прийти посмотреть на профессиональную киноплощадку. Все это помогает быстро приступить к активным действиям. Что для меня лично было бы нелегко.

- Почему выбор пал именно на эту школу?

- В Париже по части кино для иностранца существует два бесплатных варианта: государственная школа Луи Люмьера и новая бессоновская. Куда взяли, туда я и пошла.

- Как происходит отбор студентов в киношколу? Каковы требования к абитуриентам?

- Конкурс классический - в три этапа. Первый проводится дистанционно - нужно отправить по почте в назначенный срок два задания, что-то творческое и эссе на заданную тему. Второй этап - длинный-длинный тест на всевозможные кинотемы, теоретические и технические. Помню, был еще вопрос про то, какие овощи зеленого цвета я знаю, и про то, как приготовить яблочный пирог. Дальше вас приглашают на студию со спальным мешком и мучают в течение суток собеседованиями, тестами и попытками снять тридцатисекундный фильм по выданному сценарию. Формальных требований принципиально никаких нет. Никакого диплома, никаких навыков. Я, например, вообще, пришла с философского факультета, и весь мой опыт был выдуманный, чтобы было хоть что-нибудь рассказать на собеседовании.

- Чему учат в школе Люка Бессона?

- Есть два отделения: режиссерский и сценарный. Я училась, соответственно, на режиссерском. Программа состоит из мастер-классов и творческих ателье. В первый день вам показывают, как включать и более или менее настраивать камеру, вставлять провода в розетку, и сразу же отправляют снимать двухминутный фильм с группой из пяти одноклассников, которые должны по очереди исполнять обязанности режиссера, ассистента режиссера, оператора, звукорежиссера и администратора. Дальше в течение двух лет все примерно по этой схеме и происходит. Просят: снимите документальный фильм, и дают на это неделю. Или какой-то комедийный скетч за три часа. Конечно, есть технические курсы, достаточно поверхностные, и киноанализ. Самый главный предмет - это два месяца с Жаном-Люком Даниелем, который выдавал нам по странице из сценария Антониони или Кесьлевского, заставлял срежиссировать и снять сцену за час, а затем объяснял, почему наша работа - дерьмо и что все-таки нужно думать, в какой угол ставить камеру.

- Какой фильм Люка Бессона вам нравится больше всего и почему?

- Честно говоря, здесь я не специалист. Его кино - это не совсем то, что меня как зрителя интересует.

- Сейчас вы стажируетесь на съемочной площадке фильма. Какой кинопроцесс вам больше всего интересен?

- Как режиссера, хотелось бы в это верить, меня должен интересовать абсолютно весь кинопроцесс целиком. Конечно, есть какая-то иерархия взятых под контроль аспектов. Здесь все традиционно: актеры - это самое главное. Или, например, работа с оператором проходит гораздо теснее, чем со звукорежиссером. Вообще же, когда съемки студенческие и нет денег на специально обученного человека на каждый рабочий пост, нужно быть готовым взять многое на себя: сам двигаешь декорации, ищешь, где купить и туфли для актрисы, и печеньки для съемочной группы. Стажируюсь же я в качестве ассистента директора по кастингу, аккомпанирую подбору актеров на второстепенные роли и статистов на съемках фильма режиссера Тони Маршаля.

- С кем из французских режиссеров, актеров вам хочется или уже удалось поработать?

- Брюно Дюмон, Арно Де Пальер, Леос Каракс - вот те, кого мне было бы интересно увидеть в действии.

- Ваше отношение к отечественному кинематографу.

- Сатыбалды Нарымбетов - большой и качественный режиссер. Из того нашего кино, что я видела, он главный. Недавно я ходила посмотреть “Раненого ангела” Эмира Байгазина. Много-много деталей вспомнилось из детства, из девяностых: дети, нюхающие клей, пропадающее электричество... Только, по-моему, в фильме слишком много места занял оператор. Я говорю о кадрах через зеркало или через дырку в заборе. В общем, я за Байгазиным теперь слежу и за него болею.

- Голливуд, Болливуд или французское кино - на ваш взгляд, назовите плюсы и минусы кинопродуктов каждой студии и расставьте по местам, так скажем, золото, серебро, бронза.

- Ну я все-таки не из жюри на Олимпийских играх и не задумываюсь о местах. Если обязательно нужно выдвинуть кого-то по географическому критерию, то мне очень нравится азиатское кино - тайваньские Цай Мин Лян и Хоу Сяосянь, китайские Цзя Чжанкэ и Дяо Инань, который сделал “Черный уголь, тонкий лед”. Визуально это, наверное, то, что больше всего меня сейчас привлекает.

- Расскажите, как выглядит идеальный фильм в вашем представлении?

- Идеальный фильм? Если бы к “Лицу” Цай Мин Ляна приставить нос Депардье, да приложить к “Нимфоманке” Ларса фон Триера, а сверху посыпать “Неоновым демоном” Николаса Виндинг-Рефна...

- Ваши ближайшие кинопланы.

- Я продолжаю заниматься моими документальными проектами. Следующий будет о модели-андрогине, который в этом году участвовал в показе Готье, имя вам пока не буду говорить. Хочу сделать что-то не вполне документальное, а постановочное, с придурью.

В будущем мне очень хотелось бы снять что-нибудь про феминизм в Казахстане, где, кажется, происходят интересные процессы. В частности, меняется восприятие насилия по отношению к женщинам. Меня все это очень-очень интересует.

А в долгосрочной перспективе я иду к полнометражному художественному фильму. Аминь.

- Спасибо большое за интервью!