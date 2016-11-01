ПРИВИВКА ОТ МЕДСТРАХОВАНИЯ

Алла Иванилова

В Казахстане продолжаются споры относительно системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). И чем меньше дней остается до часа Х, тем больше вопросов возникает

Сейчас наступают не самые легкие в финансовом плане времена. Поступление средств от недр сокращается, соответственно, и денег в обороте - тоже. Каждая копейка в бюджете на счету. Министерство здравоохранения и социального развития не скрывает, что проводит данную реформу для того, чтобы получить дополнительное финансирование. Главный довод чиновников - расходы на лечение хронических неинфекционных заболеваний уже превышают 50 процентов от бюджета стационарной помощи, а финансирование самой экономически эффективной формы помощи - первичной медико-санитарной - ниже рекомендуемых 40 процентов. Но это лишь одна - видимая - причина. Но есть немало “скрытых”. Если копнуть глубже и откинуть всю “мишуру”, то чиновники выступают лишь в роли лоббистов. На самом деле предстоящая реформа выгодна узкому кругу лиц, в частности финансовым организациям. Если сейчас человек, приходя в поликлинику, идет в кассу и оплачивает услуги, то с внедрением обязательного медицинского страхования все платежи перейдут в безналичный расчет, который будет совершаться через счета казахстанских банков (в системе здравоохранения созданы и функционируют регистр прикрепленного населения, портал бюро госпитализации и другие информационные системы, позволяющие производить оплату за оказание медицинских услуг за каждого пациента). Медленно, но верно людей “подсаживают” на “финансовое рабство” - кредиты, пенсионные и прочие отчисления. По сути, мы не видим и не держим в руках эти деньги, получая на карту зарплату с вычетами. А ведь эти немалые финансовые потоки “крутятся” на счетах банков, которые с этого имеют свою маржу за обналичивание, переводы и прочие услуги. И в данном случае, прежде чем дойти до пациента, страховые взносы будут “гулять” по банковским счетам, принося прибыль финансовым организациям. Такая схема не нова и используется во всем мире. Примечательно, что Фонд обязательного социального медицинского страхования будет размещать свои активы в финансовые инструменты через Национальный банк на основании договора доверительного управления, заключаемого между фондом и главным финрегулятором страны. То есть “лечебные” деньги, как и пенсионные, государство планирует еще и вкладывать. При этом в Минздраве заверяют: “Доходы фонда от инвестиционной деятельности будут направляться исключительно на оплату и расширение медицинских услуг в системе ОСМС”.

Помнится, это говорили и в середине 90-х годов, когда впервые создавался Фонд обязательного медицинского страхования. Но все мы знаем о его печальной кончине. В 1995-1997 годах на счетах ФОМС аккумулировались миллиарды тенге, собранные с отчислений работающего населения и государственных взносов. Только в 1995 году фонд перечислил 865 клиникам страны около восьми миллиардов тенге за лечение казахстанцев. Но полностью запустить страховую медицину не удалось - деньги фонда пропали, а с ними и его глава Талапкер Иманбаев. Кстати, господина Иманбаева можно и поблагодарить, и памятник даже поставить, что за эти годы он “сберег” деньги казахстанцев, дискредитировав тогда идею ОСМС.

Что касается его самого, то складывается неоднозначная ситуация. В 1998 году Талапкера Иманбаева объявили в международный розыск, и в 2001 году суд заочно признал его виновным в хищении 906 миллионов тенге, приговорил к девяти годам лишения свободы. В июне 2014 года экс-глава ФОМС неожиданно объявился и в интервью Forbes.kz рассказал, что благополучно живет с семьей в США, 14 лет работает инженером по оптоволоконной электронике. При этом сам обвиняемый утверждает, что дело было сфабриковано чиновником, которого уже нет в живых.

Непонятно, почему, зная с 2000 года, где живет бывший глава ФОМС (в том числе и адрес), укравший у государства почти миллиард тенге, правоохранительные органы не спешат его арестовывать. Более того, по словам самого Иманбаева, когда в июне 1998 года он покинул Казахстан, его никто не искал и он свободно передвигался, имея Шенгенскую визу. Да, Соединенные Штаты Америки дали Талапкеру Иманбаеву политическое убежище на основании его заявления и представленных документов. Кроме того, США не имеют договор об экстрадиции с Казахстаном, следовательно, не могут выдать беглого преступника. Но, вероятно, есть другие правовые рычаги, ведь Иманбаев был объявлен в международный розыск. А в этом случае подключаются такие службы, как Интерпол.

Другой момент - где народные деньги, исчезнувшие со счетов фонда? Кто их вернет? По словам все того же Иманбаева, все деньги остались в Казахстане и за границу не вывозились: “Все расчеты ФОМСа были совершены через счета казахстанских банков в соответствии с законодательством за исполненные договоры. ФОМС не может нести ответственности за действия поставщиков после исполнения ими своих обязательств”. Суд лишь конфисковал квартиру бывшего главы фонда. С моральной точки зрения правительство, прежде чем создавать новую структуру, где будут аккумулироваться страховые взносы, должно вернуть казахстанцам долг. То есть найти деньги прежнего ФОМСа, и именно они должны стать первым переводом в будущий Фонд медстрахования. А если найти не удастся, то изыскать из Национального фонда или других резервных счетов и в качестве первоначального взноса внести во вновь созданный ФОМС. Это было бы вполне логично и вызвало доверие у населения. А так получается: украл, уехал и не в тюрьму. Деньги казахстанцев, которые они собирали на свое здоровье, канули в Лету. А раз так, то нет и гарантии, что аналогичная ситуация вновь не произойдет и “народное достояние” опять не умыкнут без следа и следствия.

Астана