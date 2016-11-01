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ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПО ГОЛЛАНДСКОЙ СИСТЕМЕ Горячие новости

Серик Ибраев
Мы уже сообщали о том, что Абзал Ажгалиев выиграл первую в истории казахстанского спорта золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. О самом спортсмене и за счет чего сборная Казахстана по шорт-треку сделала качественный скачок в своем развитии, читайте в нашем материале

 


Шорт-трек, или скоростной бег на коньках на короткой дорожке - относительно молодой вид спорта. В программе Олимпийских игр шорт-трек появился лишь в 1988 году, да и то как показательный. Полностью шорт-трек был принят в олимпийскую семью спустя четыре года.
До Олимпийских игр 2014 года казахстанский шорт-трек никаких успехов не имел. А вот в Сочи наша мужская эстафетная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Айдара Бекжанова, Дениса Никишы и Нурбергена Жумагазиева сенсационно пробилась в финал, то есть в пятерку сильнейших команд мира.
Достижения нашей команды связывались с именем корейского специалиста Джанг Квон Оука. Про него говорили, что он нисколько не жалеет ребят и во главу угла ставится результат. Такая была у него методика.
Вскоре руководство казахстанского шорт-трека поменяло ориентиры - было решено тренироваться по голландской системе с привлечением голландских специалистов.

Бережный подход
- Два сезона с командой работал корейский тренер-консультант Джанг Квон Оук. В первом сезоне его система дала положительный эффект, но во втором сезоне сотрудничество не принесло ожидаемого результата. Было решено сменить систему подготовки, - рассказывал главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков. - С нами работал китайский и корейский тренеры-консультанты, мы получили полную информацию об их системах подготовки и постарались взять лучшее. Но их система не подходит казахстанским шорт-трековикам. Нам ближе канадский и европейский подходы. Они бережно и индивидуально относятся к каждому спортсмену.
В результате сборную Казахстана по шорт-треку, составленную в основном из спортсменов Уральска, возглавил главный тренер сборной Нидерландов Джарун Оттер. По контракту он готовит нашу команду к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчанге (Корея). Причем казахстанцы тренируются практически весь год вместе со сборной Нидерландов.

Историческое событие
Результаты не заставили себя ждать. В прошлом сезоне казахстанцы были очень близки к пьедесталу почета этапов Кубка мира, а в начале нынешнего сезона Абзал Ажгалиев принес стране первое золото. Случилось это историческое событие на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити на дистанции 500 метров. Причем на первом этапе в Калгари Ажгалиев был четвертым с личным рекордом 40,414 секунды. В Солт-Лейк-Сити ему удалось обновить собственное достижение до 40,373 секунды.
- Я завоевал первую золотую медаль по шорт-треку в истории Казахстана. Рад за себя и за свою страну, - говорит 24-летний спортсмен. - Уже второй год сборная Казахстана тренируется вместе со сборной Голландии. Летом проходили сборы в Голландии и Италии. Заложили приличный фундамент.

Одаренный парень из Уральска
Ажгалиев Абзал Абайулы родился 30 июня 1992 года в Уральске. Первый в истории Казахстана победитель этапа Кубка мира по шорт-треку начал увлекаться коньками еще в школе. В возрасте 14 лет он поступил в спортивную школу-интернат для одаренных детей.
“В детстве в нашем городе построили первый каток, и начался набор детей в секцию. Я пошел вместе со своими одноклассниками. Мне сразу же понравилось кататься на коньках, а спустя несколько лет я начал заниматься серьезно”, - отметил будущий чемпион.
Спустя пять лет к молодому казахстанцу пришел первый успех. На чемпионате мира-2011 среди юниоров Абзал попал в четверку сильнейших. Здесь по итогам финального забега он уступил своим основным соперникам.
Затем он принял участие в зимних Азиатских играх-2011 в Алматы и Астане. В командной эстафете на 5000 метров Ажгалиев стал бронзовым призером. На домашнем турнире казахстанскую четверку опередили лишь команды Японии и Кореи.

Олимпийская медаль не за горами?
Победа в Солт-Лейк-Сити позволила Ажгалиеву единолично возглавить общий зачет Кубка мира. Сейчас на счету Абзала 17 217 баллов. Он опережает своего преследователя Сумюэля Жирара на 2083 очка. Впереди еще четыре этапа, к которым казахстанец начал готовиться уже сейчас. В отличие от сборной, отправившейся в Казахстан, Абзал направился на тренировочные сборы в Голландию.
И еще. В Солт-Лейк-Сити мужская сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева, Айдара Бекжанова, Дениса Никишы и Нурбергена Жумагазиева заняла третье место. Казахстанцы уступили только Китаю и Нидерландам.
 - Все спортсмены были очень удивлены, что наша сборная поднялась так высоко. Для всех это был большой сюрприз. Да что говорить о них, даже наши тренеры не ожидали такого результата, - говорит Абзал Ажгалиев.
- Наша главная задача - постараться взять медали на Олимпийских играх в 2018 году, - добавляет Ажгалиев.

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Просмотрено: 40 раз Просмотров: 40 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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