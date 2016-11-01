ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ГРОМКОГО ПРОЦЕССА

Алла Иванилова

Казахстанцы все еще недостаточно доверяют судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют обращения в вышестоящие государственные инстанции, вплоть до президента. Только в Администрацию президента в прошлом году поступило около 10 тысяч жалоб от граждан и организаций, за 10 месяцев этого года - уже семь тысяч. “Поэтому принципиально важно, с одной стороны, не допускать судебных ошибок, а с другой - исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия”, - заявил глава государства на прошедшем вчера в Астане съезде судей

Это уже седьмой по счету главный форум судейского сообщества. Вообще-то он проводится каждые четыре года. Но на этот раз временной промежуток не выдержан - последний съезд проходил три года назад. Внеочередность связана с поручением президента. И, видимо, на то есть причины. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что верховенство закона - одно из направлений Плана нации “100 шагов”.

Он потребовал от госорганов прекратить “футболить” граждан и не мешать бизнесу работать. Защиту законных прав предпринимателей, частной собственности необходимо ставить во главу угла, поскольку это основа существования экономики. “В нашей Конституции неприкосновенность частной собственности прописана, а мы с первых дней независимости, наоборот, напали на бизнесменов. У них какие-то деньги есть, они бизнесмены. Завел магазинчик - значит, такой вор и его надо уничтожать по принципу ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. - “НП”) когда-то”, - констатировал президент.

Задача судей - юридически просвещать казахстанцев, убеждать в том, что “выгоднее примириться, чем доводить дело до судебного процесса”. В этом случае не будет такого огромного количества судебных дел, а за последние годы их число ежегодно возрастало на 200 тысяч, что напрямую влияет на качество и сроки рассмотрения. Также не будет и нагрузки на служителей Фемиды, чтобы не приходилось бесконечно раздувать судейский корпус. Кроме того, необходимо провести тщательный анализ, почему меры по расширению действий примирительных процедур и механизмов внесудебного регулирования споров не дают ожидаемого результата.

Что касается самих судебных процессов, то Нурсултан Назарбаев потребовал оглашать имена тех, кто манипулирует общественным мнением в целях давления на суд. “Они есть, и я это знаю, их надо обнародовать, противопоставлять такой практике. Кто по возможностям, связям, деньгам, вмешается в суды, надо показывать всему Казахстану, как этот человек хочет повлиять на правильный суд”, - считает президент. Но при этом судейское сообщество не должно быть закрытой корпорацией и находиться вне зоны общественности.

В свою очередь, по мнению председателя Верховного суда Кайрата Мами, судебная система успешно справилась с поставленными главой государства задачами по реформированию. В прошлом осталась волокита. Сегодня по упрощенному порядку производства рассмотрено более половины всех гражданских дел, 82 процента из них разрешены первым же судебным заседанием. Каждое четвертое уголовное дело также рассмотрено по упрощенной процедуре, то есть окончено в срок до 10 дней.

Однако он не стал отрицать и ряд проблем, среди которых слабое участие адвокатов в судебных процессах.

Основным событием прошедшего VII съезда судей Казахстана стало принятие нового Кодекса судейской этики. Документ, состоящий из 15 статей, регламентирует поведение служителей Фемиды как в рабочее, так и в неслужебное время. В частности, говорится, что судье следует воздерживаться от публичных заявлений, касающихся законности судебных решений, не вступивших в законную силу, от комментариев, которые могут подорвать репутацию судебной системы, от абстрактной, неаргументированной критики законов и других нормативных правовых актов и нерегламентированных публичных оценок государственной, политической деятельности, не связанных с вынесением решения по конкретному делу. При этом служителям Фемиды следует содействовать профессиональному освещению в средствах массовой информации судебной деятельности. Но если его деятельность освещена с необоснованным ущербом репутации, то обратиться в правоохранительные и судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации он может лишь в исключительных случаях, когда иные способы защиты своих прав исчерпаны.

При исполнении обязанностей судье не следует демонстрировать свою религиозную принадлежность. Также представитель судебной ветви власти не должен позволять членам своей семьи, близким родственникам и другим лицам влиять на его действия, связанные с осуществлением правосудия. Он должен поддерживать здоровый образ жизни, избегать посещения публичных мест (ресторанов, ночных клубов, игорных заведений, баров и т.д.), если это может нанести урон его имиджу. Совершение аморальных поступков, злоупотребление спиртными напитками, увлечение азартными играми вообще не совместимы со статусом служителя Фемиды.

Астана