CУММА ИЛИ ТЮРЬМА

Алан Байтенов

Два миллиона тенге тому, кто сообщит о предстоящем теракте. Такой порядок начнет действовать с 1 января 2017 года. Документ разработал Комитет национальной безопасности (КНБ).

Нам удалось посмотреть рабочие бумаги по проекту. Так, в пояснительной записке указано - на этот проект может быть направлено более 102 миллионов тенге Сумма рассчитана на три года. Тем самым, если средства будут согласованы, в год можно будет оплатить до 15, позвольте так сказать, “предотвращений терактов”. Запас, как видно, организаторы взяли колоссальный. Тьфу-тьфу, как говорится.

В общем, человек, который знает о готовящемся теракте, может получить либо до 1000 МРП премии (1МРП - 2121 тенге), либо шесть тысяч МРП штрафа, или шесть лет тюрьмы. Решать ему

Проект разработали и предложили специалисты КНБ. Официально он называется “Об утверждении правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма”. Все документы, которые сопровождали принятие проекта, имеются на сайте КНБ.

В чем суть? По мнению авторов проекта, каждый казахстанец (впрочем, необязательно именно гражданин) обязан сообщить о готовящемся теракте или особо тяжком преступлении куда следует. Однако, учитывая всю серьезность происходящего, а следовательно, и реальную угрозу жизни, “тому, кто в курсе”, может быть, даже соблазнительней промолчать. Поэтому его стоит попробовать заинтересовать материально.

Всего предложено два варианта премий - 750 МРП и 1000 МРП. Первая сумма выплачивается единовременно, если человек вовремя сообщил, помог предотвратить или пресечь акт терроризма, который подпадает под часть первую и вторую статьи 255 Уголовного кодекса РК “Акт терроризма”. Напомним, что это “совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений”. К слову, за это грозит до 10 лет лишения свободы.

Вторая часть статьи подразумевает, что эти же действия были совершены неоднократно, с применением оружия или взрывчатки, и поднимает планку наказания до 12 лет лишения свободы.

Самое крупное вознаграждение, до 1000 МРП, выплачивается в случае, если были предотвращены действия, которые отражены в третьей и четвертой частях статьи. Здесь серьезнее. Конкретно третья часть описывает применение средств массового поражения, радиоактивных материалов, биологического оружия.

Ну и, наконец, четвертая, самая серьезная часть, где в качестве максимального наказания является смертная казнь. Здесь - лишение жизни людей в целях устрашения населения страны, провокация войны, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. А также возможный захват заложников, зданий, самолетов, кораблей, поездов. Напомним, что Кулекбаев, “алматинский стрелок”, как раз прошел по четвертому пункту - ему назначили высшую меру.

Главным определителем размера суммы премии будет приговор, он должен в обязательном порядке вступить в законную силу. Единственный момент - человеку, который претендует на получение вознаграждения, целесообразно применять также и действие норм закона о защите свидетелей. Страх в подобных делах присутствует однозначно. Ведь 37 свидетелей, проходящих по актюбинскому теракту, не зря просили суд не упоминать их имена и фамилии в открытых документах, а также допрашивать тайно.

Еще что не понятно, так это определение наиболее достойного премии информатора. Предположим, что одновременно сообщили о готовящемся теракте несколько человек. Кого и по каким критериям выберет КНБ? Может, сразу нескольких? Этого момента, к сожалению, в рабочих документах мы не увидели.

Зато нам стало известно о возможных суммах, что комитет планирует потратить на реализацию этого проекта. Вся информация содержится в пояснительной записке, а именно в пункте 4 “Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта”. Всего, повторимся, 102 миллиона 130 тысяч тенге. Сумма рассчитана на три года: “в 2017 году - 31 766 000, в 2018 году - 33 992 000 и в 2019 году - 36 372 000”, указано в документе. Кто и как определил, что нужно именно столько денег, не сообщается. Зато есть уточнение - расходы по проекту планируется включить в бюджетную заявку КНБ РК на 2017-2019 годы. А деньги должны поступить из республиканского бюджета. То есть их еще предстоит обсудить.

Ну и, конечно же, мы не могли пройти мимо еще одной статьи УК РК. А именно 434 “Недонесение о преступлении”. Так вот, если знал и не донес о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма, получишь штраф в размере до шести тысяч МРП либо исправительные работы на ту же сумму. Либо срок до шести лет - это уже как судья решит. Кстати, по делу актюбинского теракта 18 человек судят именно по статье 434 УК РК. И еще двоих по статье 432 “Укрывательство преступления”. К слову, наказание в этих двух случаях идентично.