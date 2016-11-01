ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИНЕС ПОБЕДУ ТРАМПУ

Как “сельский парень” Брэд Парскаль за день стал самым крутым политтехнологом мира

Конечно, победу на выборах президента США выковал в первую очередь сам Дональд Трамп. Но она вряд ли была бы возможной без работы человека, о котором вы, наверное, не слышали. Знакомьтесь: компьютерный гений Брэд Парскаль. Именно его команда применила новые изощренные технологии обработки американских избирателей в интернете - и в итоге “сделала” и ТВ, и другие СМИ, которые в большинстве своем были на стороне Клинтон. Согласно отчетам о тратах Трампа и Клинтон на президентскую кампанию, Хиллари истратила на работу с интернет-ресурсами 3,1 миллиона долларов. Дональд, лишь официально, почти в пять раз больше - 14,2 миллиона долларов. Получателем этих средств значится одна-единственная фирма - Giles-Parscale. О том, как была организована битва в интернете, рассказало агентство Bloomberg в интереснейшем материале “В бункере Трампа”, фрагменты которого приводит “Московский комсомолец в Казахстане”

19 октября, когда заключительные дебаты кандидатов в президенты США проходят в Лас-Вегасе, страницы Дональда Трампа на Facebook и в Twitter управляются Брэдом Парскалем, маркетологом, уроженцем Сан-Антонио, который из-за стрижки под “ежик” и длинной бороды выглядит будто адепт брутальных боевых искусств.

Значок на лацкане, выданный Секретной службой США, - свидетельство его статуса. Перед ним экран с четырьмя сотнями заранее заготовленных сообщений Трампа для Twitter. “Командный центр”, - кивает он на свой ноутбук.

Парскаль сидит за длинным столом в огромном трейлере, припаркованном позади места, где проходят дебаты. Напряженная атмосфера и ряды техников, взирающих на гигантские мониторы, напоминают НАСА в день космического запуска. На стене - плакат с Джулианом Ассанжем и фразой “Дорогая Хиллари, мне не хватает ваших секретных писем из электронной почты”.

22.02. Трамп на сцене, он громит Клинтон за использование заграничных финансов. “Пали по ней!” - рявкает Парскаль. Тут же на страницу Трампа летит твит: “Фонд лживой Хиллари - ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Время #осушитьболото!”

22.04. Трамп обвиняет Клинтон в том, что, когда она была госсекретарем, из Госдепартамента исчезли шесть миллиардов долларов. У Парскаля уже есть твит: “Главные помощники лгуньи замараны в масштабных конфликтах интересов в Госдепартаменте. МЫ ДОЛЖНЫ #осушитьболото”.

Дебаты кончились, Парскаль с открытым ноутбуком в руке выбегает из трейлера, чтобы поздравить Трампа, и отсылает твиты на ходу.

Позже в своем аккаунте он отмечает ночной “улов”: “ОГРОМНЫЕ пожертвования для @realDonaldTrump за сутки. Более 125 тысяч уникальных пользователей пожертвовали более девяти миллионов долларов! Спасибо, Америка!”

Почти все опросы показывают, что Трампа ждет поражение. Но его команда делает ставку на прямой интернет-маркетинг, надеясь шокировать мир в день выборов. После того как Трамп гарантировал себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, Кушнер (зять Трампа. - Авт.) вместе с Парскалем - новичком в политике, который раньше делал бизнес-сайты для семьи Трампа, - начал амбициозную цифровую операцию, которую они окрестили “Проект Аламо”.

“Мы решили, что будем развивать сбор средств на кампанию через интернет и выведем это на совершенно новый уровень”, - говорят в штабе Трампа.

Кушнер подключил людей из Силиконовой долины, негласных поклонников Трампа, экспертов по цифровому маркетингу. Ведь на самом деле разница между политическим и обычным маркетингом невелика. В итоге база данных “Проекта Аламо” начала определять политическую стратегию Трампа и маршруты его агитационных поездок.

В святая святых кампании Трампа, компьютерном центре, работает больше сотни человек: от европейских специалистов по обработке данных до пожилых волонтеров из call-центра.

Несмотря на заверения Трампа, будто он не верит результатам опросов, его команда тратит 100 тысяч долларов в неделю на соцопросы и использует сложные модели, имитирующие день выборов. Результаты показывают то же самое, что и другие прогнозы: Трамп проигрывает Клинтон.

Но есть разница: в отличие от организаторов классических соцопросов “цифровые гуру” Трампа получают результаты очень быстро. И вычисляют, на кого именно направить свои усилия. 13,5 миллиона избирателей в 16 штатах попали в категорию “не определившихся, но убеждаемых”.

Сотрудники центра Трампа - а среди них есть и те, кто во время Brexit работал в Лондоне на стороне евроскептиков, - утверждают, что им удалось вычленить избирателей, которые просто не хотят признаваться в поддержке Трампа и потому отказываются участвовать в опросах.

Также команда Трампа построила специальную модель Battleground Optimizer Path to Victory, чтобы постоянно мониторить ситуацию в штатах, данные по которым говорят об их критической важности для получения победных 270 голосов выборщиков.

Ведется целевая атака на три группы потенциального электората Хиллари Клинтон: белые либералы-идеалисты, молодые женщины и афроамериканцы. На первых должен был оказать влияние скандал с электронной перепиской Клинтон, на вторых - череда свидетельниц, обвинявших Билла Клинтона в сексуальных домогательствах, на третьих - подчеркивание фразы Клинтон 1996 года, когда она назвала афроамериканских мужчин “суперхищниками”.

Один пример: команда Трампа приложила усилия, чтобы отвратить от Клинтон женщин и чернокожих избирателей, живущих в квартале Литл-Гаити в Майами, - им адресно рассылали сообщения о сомнительных операциях Фонда Клинтон на Гаити.

Обычно политики во время предвыборных кампаний тратят миллионы, чтобы понять интересы собственных потенциальных избирателей, но Трамп в данном случае обращался к избирателям оппонентки.

Вместе с тем огромные средства расходуются и на подпитку “вселенной” пылких поклонников Дональда Трампа, большую часть которых удалось определить благодаря Facebook. Ближе ко дню выборов трамповцы рассчитывают получить 12-14 миллионов адресов электронной почты и другую контактную информацию (включая данные кредитных карт) людей, делающих небольшие пожертвования на президентскую кампанию республиканца.

Сорокалетний Брэд Парскаль выбился из низов и занял место в окружении Трампа из-за того, что всячески демонстрировал готовность служить интересам его семьи.

Парскаль родился в небольшом городке неподалеку от Топеки, штат Канзас, - высокий “сельский мужлан”, как он себя описывает, смог получить баскетбольную стипендию в Техасском университете в Сан-Антонио. Из-за травм он закончил спортивную карьеру и занялся бизнесом.

“В день окончания университета я пропустил торжественную церемонию, потому что сразу поехал в Калифорнию, где бум интернет-компаний был в разгаре”, - рассказывает Брэд. Это был 1999 год.

Парскаль стал менеджером по продажам в фирме, занимающейся потоковым видео, самостоятельно научился программировать, потом выкупил часть акций компании, зарабатывавшей на цифровом видео и ЗР-анимации. Но после краха доткомов компания разорилась, он развелся и к 2002 году вернулся в Сан-Антонио без денег и работы.

Брэд мыкался в поисках заработка, обивая пороги: “В первый год я ходил по книжным магазинам, хлопал по плечу покупателей и спрашивал, не нужна ли им помощь в организации покупки книг по интернету”.

Однажды, в 2010 году, у Парскаля зазвонил телефон. Это была Кэтти Кэй, новая глава компании Trump International Realty.

Она сказала: “Не хочешь попробовать сделать сайт для Трампа?” - вспоминает Парскаль. - Я попросил 10 тысяч долларов за первый сайт. Думаю, такая дешевизна их шокировала. Потом мы поговорили с Иванкой Трамп. Они подписали контракт, и я лично сделал сайт. Я пообещал, что верну все деньги, если сайт им не понравится”.

Сайт Трампам понравился. Потом Парскаль сделал сайты для Trump Winery и Eric Trump Foundation. Когда Трамп создал комитет по “зондированию почвы” насчет возможного президентства, он уже знал, кто может сделать его портал за небольшие деньги: Парскаль запросил... 1500 долларов.

К тому моменту он стал сотрудничать с местным дизайнером, и это сотрудничество переросло в то самое агентство Giles-Parscale, заработавшее миллионы.

“Если вы открываете бургерную, людям надо объяснить, что ваши бургеры хороши, и заставить их прийти в заведение, - говорит источник, близкий к Трампу. - Примерно то же самое - с выборами: вы должны узнать, что нужно людям, а потом убедить их: ваш продукт - самый лучший”.

Интернет-кампания Трампа была, среди прочего, направлена на то, чтобы отследить избирателей, которым уже понравились его “бургеры”, и убедить их “купить больше”.

Брэд Парскаль начал экспериментировать с базой данных избирателей, которую он купил у беспартийного продавца, чтобы узнать, кто выступает за Трампа. Большинство данных поступило из заявок на билеты на предвыборные митинги. Затем Парскаль создал свою систему, которая требовала от сторонников, покупающих билеты, подтверждения по мобильному, - так в распоряжении Парскаля оказались и телефонные номера.

Парскалю выделили деньги, чтобы расширить эту базу, и он решил все потратить на Facebook. Он разработал модели, которые соотносят имена избирателей с их профилями в соцсети, вычленяют их друзей с похожими интересами. Брэд вложил в рекламу для этой аудитории два миллиона долларов - размещал он ее через свой ноутбук прямо из дома.

Также он использовал аналитический инструмент Brand Lift, с помощью которого оценивают эффективность рекламных стратегий, и следил, как и кто из пользователей реагирует на ролики с Трампом или в его поддержку (можно определить пол, возраст и другие характеристики зрителей).

“Меня всегда удивляло, что люди из политики относятся к этим технологиям как к чему-то мистическому, - говорит Парскаль. - А это обычные инструменты, которые используют в коммерческой сфере”.

В итоге труды подразделения Брэда Парскаля не только окупились - оно стало крупнейшим источником дохода для кампании Трампа.

На момент написания материала о “бункере Трампа” авторы Bloomberg не верили в его победу, но замечали, что вложенные в интернет-технологии деньги не пропадут, Трамп сможет использовать базы данных для бизнеса и политики.

Трамп победил. А Брэд Парскаль в одночасье получил признание как самый крутой “гуру” в области сетевых политтехнологий.