НАУЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Алексей Мальченко

Крупнейшая площадка, объединяющая труды ведущих мировых ученых, по достоинству оценила опыт казахстанских научных сотрудников, включив их работы в свою базу данных Джино Усси и Мурат Журинов, фото автора

В минувший вторник в Алматы вице-президент международного издательства Elseiver Джино Усси вручил президенту Национальной академии наук РК Мурату Журинову свидетельство об индексировании журнала “Известия Национальной академии наук РК. Серия геологии и технических наук” в международной базе данных Scopus.

Джино Усси отметил: “Казахстан лидирует по показателю роста публикаций в мире, который с 2011 по 2015 год составил 332 процента. Прирост количества авторов за это время составил 414 процентов. При этом страна занимает 74-е место в глобальном рейтинге выпуска научных публикаций, их количество у страны - 7711”.

Он привел данные по базе публикаций Scopus - крупнейшей и авторитетной во всем научном мире. С 2012 по 2015 год количество казахстанских публикаций в этой базе выросло с 600 до 2400, а рост количества активных исследователей составил с 2007 по 2013 год почти 300 процентов.

И есть перспективы для дальнейшего роста научной литературы: предстоит поработать над параметром Field weighted citation impact (влияние цитирований), который измеряет качество опубликованных работ. Наша страна по этому качеству занимает пока не очень высокое 131-е место. Для примера: отечественные ученые опубликовали с 2011 по 2015 год 7700 научных работ, которые имели 12 460 цитирований. Авторами публикаций стали 11 200 исследователей с уровнем влияния цитирований в 0.46. Кстати, среднемировой показатель влияния - 1.0 - тот порог, которого хотят достичь многие, но удается это отнюдь не каждому.

По мнению Джино Усси, несмотря на положительную динамику, усилия, которые фокусируются на различные сферы, распыляются в их количестве. Он показал на примере других стран, показатели которых близки или преодолели заветную единицу, что намного эффективней концентрировать внимание на конкретных сегментах, в которых Казахстан преуспевает. Необходимо повысить производительность исследователей, предоставив им качественный контент и больше уделять внимания международному сотрудничеству. Пример для подражания - Япония, Сингапур и Южная Корея, чьи уровни влияния цитирований на научное сообщество близки к единице или выше.

“Эти страны фокусируются больше на специфических полях исследований и инвестируют туда больше средств. Изучив поля исследований, в которых уровень влияния цитирований превышает единицу, мы выяснили, что в них входят такие области, как исследования биоматериалов, образование, вплоть до археологии, у которой показатель превышает тройку. На этих областях Казахстану и нужно сфокусироваться”, - сказал Усси.

Он также призвал наших ученых быть избирательными при публикации своих работ в индексируемых журналах. “Мы изучили ТОП-10 журналов, популярных среди казахстанских исследователей, и некоторые исключили за злоупотребления. Нужно искать журналы, имеющие больший импакт-фактор, для повышения качества и известности работ”, - сказал представитель Elseiver.

В свою очередь президент казахстанской академии Мурат Журинов подчеркнул, что озвученные Scopus замечания будут исправлены. С нотой сожаления в голосе он констатировал, что сегодня, увы, в наших журналах, представленных на мировой арене, попадаются печатные издания, в которых работы некоторых авторов не соответствуют заявленному уровню. На эту ситуацию нельзя смотреть сквозь пальцы, а следует провести жесткий отсев. Также он выразил надежду на то, что к 2020 году объем финансирования науки составит в стране один процент ВВП. Он отметил, что работы в журнале “Известия Национальной академии наук РК. Серия геологии и технических наук” планируется теперь в основном публиковать на английском языке.

Также, по его словам, и пять других журналов НАН РК проходят последние этапы для включения в базу Scopus. “Журналы все наши выставлены на сайте НАН РК. С 2012 года все статьи там размещены. Это требование Scopus. Самое главное, журнал должен быть не только одной республики. В состав редакции входят ученые Европы, России, Украины, Прибалтики и Центральной Азии”, - сказал он.

Помимо этого планируется принимать для публикаций статьи ученых из стран Центральной Азии. Также Журинов назвал ценным предложение сконцентрировать усилия ученых на определенных, наиболее сильных областях науки РК.

“Объем финансирования у нас небольшой, и при этом мы работаем как США - финансируем все отрасли науки. Это неправильно. Япония, Южная Корея концентрируют свои силы и финансы на определенных направлениях, которые там главные. Мы тоже должны по этому пути идти”, - сказал он.

Теперь благодаря вступлению в строй Scopus нашим ученым открывается уникальная международная база данных, в которой саккумулированы знания мировых светил науки. Этот шаг способен в значительной степени улучшить наблюдающуюся в Казахстане положительную динамику и поднять рейтинг цитируемости на десятки пунктов.