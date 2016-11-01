КАЗАХСТАНСКИЙ ДНК-ПРОЕКТ

Мурат Уали

Казахстанский региональный ДНК-проект сначала был частью общемирового проекта The Genographic Project, а в последние несколько лет стал самостоятельным направлением этногеномики и палеогенетики. Применение в Казахстане методов ДНК-анализа для идентификации исторических личностей, для исследования древних захоронений, для проверки родовых шежере дало удивительные результаты Лейла Джансугурова и отец палеогенетики Сванте Паабо

Генетический паспорт

Несколько лет назад, когда казахстанская инициативная группа начала компанию по сдаче ДНК-тестов казахами, я тоже выразил желание сдать тест. С членами инициативной группы Батыром Даулетом и Нурболом Баймуханом мы встретились в алматинском ресторане “Сохо”. Мне дали две специальные щеточки, которыми я потер за одной щекой, потом за другой, и две колбочки с моей ДНК ушли неведомыми мне путями в американскую компанию Family Tree DNA. Через несколько месяцев я получил результат. Как оказалось, моя Y-хромосома принадлежит гаплогруппе G1. Что это значит, рассмотрим ниже.

А пока напомним, что ДНК-анализ позволяет устанавливать точную степень родства разных людей и происхождение индивида от тех или иных исторических личностей. Последовательность нуклеотидов в составе ДНК для каждого конкретного человека строго индивидуальна и составляет его гаплотип, или “генетический паспорт”. Этот гаплотип так же, как отпечатки пальцев, можно использовать для безошибочной идентификации личности и для составления генеалогического древа (геногенеалогия). Такие возможности породили сеть коммерческих услуг по ДНК-генеалогии. Сдача тестов, получение своего “генетического паспорта” и составление геногенеалогии стали модным увлечением во всем мире. Любой человек за 100-600 долларов, сдав ДНК-тест и узнав свою гаплогруппу и свой гаплотип, может проследить путь своих предков от Y-хромосомного Адама и митохондриальной Евы до настоящего времени.



Идентификация Абулхаир хана

Известно, что белых пятен в казахской истории не меньше, чем черных дыр в астрономии. Скудость, а нередко и отсутствие собственных письменных источников не позволяют историкам раскрыть тайны множества белых пятен. В этих условиях возрастает роль междисциплинарного подхода к истории, о котором много говорится в последние годы. Ярким примером такого подхода была идентификация останков Абулхаир хана.

Начиная с 1998 года более десяти лет казахстанские ученые под руководством историка Серика Ажигали пытались разыскать могилу Абулхаир хана. Хотя и было известно, что она находится в Актюбинской области, в местности Хан моласы, но все точные ориентиры в советское время были утрачены. В результате многолетних поисков историков и археологов, а также почвоведов, палеоботаников, этнографов, из сотен захоронений некрополя Хан моласы были выделены три могильника, которые больше всего подходили под описание места захоронения Абулхаир хана, известное по письменным источникам. Но дальше дело зашло в тупик. В котором из трех могильников останки казахского хана? Тогда за дело взялись казахстанские биологи из Института общей генетики и цитологии. Директор института, кандидат биологических наук Лейла Джансугурова рассказывает:

- Сначала мы взяли ДНК-тесты у живых потомков Абулхаир хана. Затем были выделены ДНК из костных остатков из трех могильников. Сравнение и анализ образцов и многочисленные контрольные тесты показали, что только ДНК объекта № 92 соответствует ДНК потомков хана. Затем к исследованиям приступили антропологи - сотрудники Будапештского музея естественной истории под руководством Андроша Биро. Они восстановили по черепу реальный облик казахского хана, и также подтвердили, что останки объекта № 92 по схожести возраста, роста, строения тела соответствуют описаниям Абулхаир хана. При перезахоронении останков хана в могильнике были обнаружены остатки дерева - того самого точного ориентира, которым была известна ранее могила хана. В 2015 году в Актобе была проведена научная конференция по результатам идентификации казахского хана, а в некрополе Хан моласы на месте захоронения хана возведены грандиозная стела-памятник и мазар Абулхаир хана. Абулхаир и Урджарская принцесса



Палеогенетика в Казахстане

- Этот успешный опыт совместного междисциплинарного исследования генетиками и историками имел продолжение?

- Да. Более того, на базе нашего Института общей генетики и цитологии при сотрудничестве с Институтом археологии имени А.Х. Маргулана в 2014 году создана лаборатория популяционной генетики. Ее цель - изучение генетической структуры современного населения Казахстана и определение генетических взаимосвязей с древними кочевыми племенами Центральной Азии. Для начала мы составили каталог имеющихся в Казахстане древних человеческих костных останков и ценных археологических находок, имеющих отношение к этногенезу казахов и доступных для палеогенетических исследований.

- Каковы же достижения в казахстанской палеогенетике?

- Хочу отметить, что ДНК-анализ костных остатков из древних захоронений очень сложный и дорогостоящий метод. Он требует высокотехнологичного оборудования, суперстерильности эксперимента и квалификации персонала. Поэтому отбор костного материала имеет очень важное значение. Первым делом мы обратили внимание на доступные для ДНК-анализа артефакты, представляющие древние периоды заселения территории Казахстана: это череп человека из поселения Ботай в Северном Казахстане, скелет гуннского периода из Музея естественной истории (г. Будапешт) и останки так называемой Урджарской принцессы. Как известно, в 2014 году в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области в одном из курганов, оказавшихся в зоне реконструкции автодороги Таскескен - Бакты, было найдено неограбленое погребение женщины сакского времени. Под насыпью кургана в каменном саркофаге находились останки молодой женщины знатного происхождения. Анализ древней ДНК показал, что возраст находки - III-IV век до н.э., а гаплогруппа мтДНК Урджарской принцессы - D4o. Гаплогруппа относится к “азиатской ветке”, оставившей широкий след в Восточном Алтае, Сибири, Крайнем Севере Евразии и среди коренного населения Америки. Мать-основательница этой гаплогруппы жила между 9300 - 18 400 годами назад в Северной Азии.

Что касается древнего гунна из Венгрии, датированного средней третью V века, то тип захоронения и его экипировка свидетельствовали, что этот молодой человек принадлежал к гуннской элите и, возможно, был связан происхождением с древними тюркскими племенами из Казахстана. Анализ ДНК древнего гуннского скелета определил гаплогруппу L Y-хромосомы и D4j12 мтДНК, что является свидетельством азиатского происхождения отцовской и материнской линий древней находки из Европы. И, что самое интересное: его тип Y-хромосомы (L-гаплогруппа) был найден у казахских аргынов!

Исследуя череп ботайца, мы установили, что это мужчина, его гаплогруппа мтДНК - K1b2, которая имеет восточно-европейское происхождение и весьма распространена у современного населения Западной Европы и Америки.

- Самое интересное - его Y-хромосома.

- К сожалению, гаплогруппу по Y-хромосоме мы не успели установить. У нас кончились дорогостоящие реактивы и деньги, выделенные на исследования. Кроме того, у нас собран генетический банк, представляющий современное население Казахстана - 1524 человека с подробными шежере, поэтому этническую картину современности мы можем сравнивать с древними находками. Над этим мы будем работать дальше.



Шежере и ДНК-анализ

Мы беседуем с Жаксылыком Сабитовым - PhD (доктор политологии), доцентом Евразийского университета имени Гумилева. Несмотря на то, что Жаксылык чистый гуманитарий, он разбирается в премудростях этногеномики, в аллелях, локусах, гаплогруппах, гаплотипах и прочих тонкостях ДНК-анализа. На эту тему им написано более 70 научных статей.

- Жаксылык, как начинался казахстанский ДНК-проект?

- Его инициатором в 2007 году стал биолог Ерлан Туруспеков, который тогда находился на стажировке в США. Вот он и внес идею проверки казахских шежере с помощью генетических методов. По инициативе Олега Халидулина на его сайте www.elim.kz началась кампания по сбору ДНК-анализов. Дело было незнакомое и шло очень туго. Редкие казахи могли и готовы были тратить 100-120 долларов на непонятные анализы. На сбор первых ста тестов ушло почти три года. Это было очень мало и не могло быть репрезентативной выборкой для анализа.

- Как же удалось добиться репрезентативности выборок?

- Сначала я в качестве волонтера собирал тесты казахов для Genographic Project. Российские кураторы проекта биологи Олег и Елена Балановские инициировали параллельное расширенное изучение генофонда североевразийских народов. И вот под их руководством в течение нескольких лет мы вместе с биологом Максатом Жабагиным ездили в экспедиции и собирали ДНК-тесты у центральноазиатских народов, в том числе у казахов. За несколько лет мы собрали 1470 образцов ДНК казахов с фиксацией родоплеменного происхождения. Потом свою программу генетических исследований начал проводить Назарбаев университет, с 2013 года стал действовать казахстанский коммерческий проект Shejire DNA под руководством Нурбола Баймухана. В итоге на данный момент имеется научная база в 2700 гаплотипов казахов из разных родов, племен и жузов. Причем при тестировании казахов запись рода-племени имеет принципиальное значение. Вот при анализе этих гаплотипов и сравнении их с шежере соответствующего рода нас ждало открытие.

- Это интересно. Расскажите про открытие.

- У казахов очень сильны родоплеменные традиции и развито знание своего шежере. Шежере составляется по мужской линии, и каждый подрод и род имеет своего предка на соответствующем уровне, а в составе племени - общего легендарного отца-основателя. Было очень соблазнительно сопоставить родовое шежере с анализом маркеров Y-хромосомы членов одного рода. Раньше я, как историк, относился скептически к именам легендарных предков. Все-таки это устная традиция, и в процессе передачи от поколения к поколению неизбежны ошибки, пропуски, искажения, какие-то моменты могли быть придуманы. Все это так, но тем не менее оказалось, что генетические данные в целом подтверждают шежере. Мы протестировали большинство крупных казахских племен: аргынов, найманов, алшинов, адаев, кипчаков, кереев, табынов, большинство племен Улы жуза. ДНК-анализ Y-хромосомы показывает, что члены одного рода-племени имеют в основном одну доминирующую гаплогруппу и схожие гаплотипы. Их генетические линии сходятся в 20-25-м поколении на одном предке, который жил около 500-1000 лет назад. И это был реальный человек! Чаще всего это известные по историческим данным эмиры золотоордынских ханов, жившие в XIII - XV веках. Но есть и исключения, когда возраст предка указывает на домонгольскую эпоху, как, например, у коныратов и уйсуней, или на начальный период Казахского ханства. Результаты ДНК-анализа во многом совпадают с данными родоплеменных шежере. В то же время они позволяют очертить границы достоверности шежере каждого отдельно взятого рода. Открытие в том и состоит, что казахские шежере, несмотря на устный характер, являются достоверным историческим источником, а легендарные родоначальники большинства племен - реальные исторические лица.



Где была Аргынтина

Одним из белых пятен казахской родоплеменной структуры является происхождение крупнейшего племени аргынов. Существует множество взаимоисключающих версий.

- А что же говорит ДНК-анализ про локализацию Аргынтины?

- Мы насчитали 11 версий о происхождении аргынов. В основном они соотносятся с географическими топонимами в Монголии, на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе или с историческим персонажем Аргуном из государства Хулагуидов. Однако тестирование аргынов выявило поразительный факт - около 80 процентов протестированных представителей рода аргын принадлежат к гаплогруппе G1. Дело в том, что, по известным ранее генетическим данным, происхождение данной гаплогруппы связано с популяцией, населявшей Северный Иран около пяти тысяч лет назад (до прихода туда древних персов). Из этого факта вытекает вывод, что прародина аргынов не может быть ни в Монголии, ни на Кавказе. Предки аргынов пришли на территорию Казахстана не ранее 3000 лет назад с территории Северного Ирана - Афганистана. Кроме данных ДНК-анализов исторические данные также косвенно указывают на племена аргу как местных жителей Южного Казахстана эпохи Караханидов (это X век). Возможно, подчеркиваю, возможно, это отюреченные карлуками согдийцы. Безусловно, эта версия требует дальнейшей экспериментальной проверки.

- Интересно, что, по данным древней Авесты, предки иранцев жили на территории Казахстана. Если предки аргынов жили на территории Ирана, то получается, что они поменялись местами и мигрировали в современные ареалы обитания.

- Возможно и так. Целенаправленное ДНК-тестирование жителей Северо-Восточного Ирана, Таджикистана, Туркмении позволит внести ясность в проблему миграции древних племен с гаплогруппой G1. Это дело ближайшего будущего. Но пока все линии казахских аргынов стягиваются в XIV век к их родоначальнику, которого можно сопоставить с легендарным Акжол бием. Его сын Караходжа - вполне историческая личность, упоминаемая во многих средневековых письменных источниках. Он был эмиром при Тохтамыш хане.

- Каковы другие результаты нашего ДНК-проекта?

- Результатов много. О каждом племени у меня выходила отдельная статья. Их можно найти в интернете.

- Попробуйте быть предельно кратким.

- Например, сравнивая гаплотипы адайцев, мы вычислили их родоначальника. Им был человек по имени Адай, который реально существовал и жил примерно в 1470-е годы. Можно упомянуть алшинов Киши жуза. Они разделяются на два племени - алимулы и байулы. Но их гаплотипы говорят о том, что это единое племя, ведущее происхождение от одного родоначальника. По моему мнению, он происходит от алчи-татар, которые упоминаются в Сокровенном сказании монголов как противники Чингисхана. А вот большинство племен Улы жуза происходят как раз от монгольских нирунов - родственников Чингисхана.



Все мы немного родственники

Итак, получается, что казахские племена по мужской линии (по Y-хромосоме) имеют разное происхождение. То есть у казахов как у народа общего предка нет. Это говорит о том, что как народ казахи сложились из разных тюркских, сибирских, арийских и монгольских племен. Но при этом они представляют собой самостоятельно сложившуюся и внутренне единую общность. Как говорит Нурбол Баймухан: “Нельзя абсолютизировать маркеры Y-хромосомы. ДНК-анализ по более общим аутосомным маркерам показывает, что казахи очень гомогенный народ, очень тесно связаны и близки друг с другом. При этом у всех казахов примерно одинаковое соотношение генетических маркеров: 36 процентов представлено маркерами из Сибири, 26 процентов - это Юго-Восточная Азия, 22 процента - Европа, 16 процентов - Ближний Восток”.

Получается, как в анекдоте - все казахи друг другу родственники. Но эта всеобщая родственность не по мужской линии, а по материнской. По отцовской линии родственники только члены одного рода и племени.

Ну а если вспомнить кроманьонцев Мамонтовой степи из предыдущей статьи, то получится, что все мы в Евразии немного родственники.