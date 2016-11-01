ОСВЕЩЕННЫЕ ТРИЛЛИОНЫ

Мадина Меирманова

Завтра, 30 ноября, истекает срок подачи документов на легализацию имущества. И остается последний месяц для легализации капитала



28 месяцев акции по легализации имущества (она стартовала 1 сентября 2014 года) уже “вывели на свет” более 3,5 триллиона тенге. Точнее, в собственно финансах уже легализовано почти 2,5 триллиона тенге через открытие 7346 спецсчетов в банках. 393,2 миллиарда из этих денег были переведены из-за рубежа.

Зарубежное имущество наши граждане также поспешили легализовать: в органы государственных доходов поступило 290 заявлений (деклараций) на легализацию имущества за пределами РК на общую сумму 12,5 миллиарда. Больше всего среди легализованного оказалось жилплощади - 252 объекта, общей стоимостью 9,2 миллиарда тенге. Есть 16 коммерческих строений и 27 долей в юрлицах. Судя по географии, больше всего казахстанцы предпочитают приобретать имущество в Турции, Арабских Эмиратах и Таиланде. Среди 26 стран, откуда и пришли заявления на легализацию имущества, также отмечены Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Виргинские Острова, Германия, Грузия, Испания, Италия, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Россия, США, Сингапур, Туркмения, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Украина, Франция и Южная Корея.

Всего же в акции приняли участие более 136 тысяч человек. Их число может еще возрасти. Ведь легализовать капиталы можно до конца года.

Как и предсказывали власти, к концу акции темпы заинтересованности участников легализации, особенно зарубежного имущества и денег, существенно возросли. В первые 13 месяцев на счета в банки было положено лишь 80 миллионов тенге против сегодняшних двух с лишним триллионов. Впрочем, многие связывают такую активность скорее с поправками в законодательство, принятыми год назад. Согласно им отменялось условие держать средства на счетах пять лет, инвестировать их в определенные проекты или уплачивать 10-процентный “налог” на легализацию. После введения поправок не нужно было не только хранить капиталы в БВУ, но можно было обналичивать их безо всяких финансовых затрат. Чем, собственно, и воспользовались почти все легализанты (2,4 триллиона тенге были сняты со счетов практически сразу после легализации).

30 ноября истекает срок представления документов в комиссии при акиматах на легализацию недвижимого имущества, неоформленного в соответствии с законодательством. По словам вице-министра финансов РК Ардака Тенгебаева, по остальному имуществу (в том числе деньгам) срок представления соответствующих деклараций истекает 23 декабря 2016 года. “То есть после истечения данных сроков соответствующие госорганы не вправе принимать какие-либо документы, а банки - открывать счета для целей легализации”.

Акция по легализации проводилась в преддверии введения всеобщего декларирования доходов и расходов. Однако по просьбам парламентариев и для стыкования информационных систем госорганов сроки начала введения декларирования были сдвинуты на 2020 год.

Астана