“КАЙРАТ” В “ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ”
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“КАЙРАТ” В “ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ” Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев
Уверенной победой “Кайрата” завершился элитный раунд  Кубка УЕФА по футзалу в группе А в минувшее воскресенье в Алматы. Подопечные Какау выиграли у всех трех своих соперников и, заняв первое место, завоевали путевку в “Финал четырех”.
Таким образом, будущей весной “Кайрат” с победителями элитного раунда из других групп - “Югрой” (Россия), “Интером” (Испания) и “Спортингом” (Португалия) - поборется за самый престижный европейский трофей клубного футзала.

 


Возможно, что “Финал четырех”, как и элитный раунд в группе А, пройдет на новой 12-тысячной “Алматы Арене”
Для начала несколько слов о новой “Алматы Арене”,  где проходили матчи элитного раунда. Сооружение впечатляет как снаружи, так и внутри. Трибуны на этой арене вмещают 12 тысяч человек и расположены так, что с любого места открывается отличный обзор на площадку.
А посмотреть было на что. “Кайрат”, как и подобает фавориту, показал красивую игру. Некоторые голы и комбинации можно смело заносить в учебное пособие для футзала. Правда, не обошлось без трудностей.
Так, концовка стартовой игры с итальянским “Реал Риети” получилась очень нервной. Хозяева площадки создали множество голевых моментов, но сумели поразить ворота соперника только три раза. Причем последний, решающий мяч подопечные Какау провели с дабл-пенальти на 39-й минуте.
В остальных матчах было гораздо легче и спокойнее. Косовский “Феникс” алматинцы победили со счетом 6:0. А в заключительном поединке не оставили шансов латвийскому “Никарсу” - 4:1.
По мнению специалистов, “Кайрат” в элитном раунде сыграл только процентов на 60 от своих возможностей. Дело в том, что для алматинцев сезон только начался и до старта в Кубке УЕФА наша команда провела лишь два товарищеских матча.
По ходу турнира было заметно, что подопечным Какау не хватает игровой практики, отсюда многочисленные нереализованные моменты в каждой игре. К тому же у “Кайрата” несколько новых игроков. Один из них - иранец  Тайеби, бронзовый призер последнего чемпионата мира. Дебютировал в “Кайрате” и бразильский вратарь Ронкальо, который  полностью отыграл  матч с “Фениксом”, заменив травмированного Игиту.
По итогам турнира можно сказать, что двукратный обладатель Кубка УЕФА “Кайрат” победил в своей группе, что называется, на классе. Уверенность в успехе появилась уже после жеребьевки (соперники попались не самые сильные), а потому форсировать форму команды тренерский штаб не стал.
А вот что сказал главный тренер “Кайрата” Какау после заключительного матча с “Никарсом”.
- Игра с “Реал Риети” была самой сложной, потому что у итальянцев хороший внутренний чемпионат, слава богу, что нам удалось тогда победить. Ошибок в элитном раунде хватало, надо сделать выводы. Первые пять минут с “Никарсом” были превосходные, надеюсь, в дальнейшем мы будем только прибавлять. Я всем даю шанс и предоставляю игровое время, каждый получил практику. Я рад, что местные ребята показали тот уровень, который я и ожидал, за исключением травмированного Нургожина. А с бразильцами у меня еще будет отдельный разговор.
- Что вы думаете по поводу соперников в “Финале четырех” и ожидаются ли трансферы до апреля?
- Состав будет меняться, ведь мы же не зря попали в “Финал четырех”. Что касается соперников, то каждая команда, пробившаяся в финальный раунд, очень сильная, но я надеюсь, что мы примем “Финал четырех” в Алматы и возьмем титул с помощью наших болельщиков, - подытожил Какау.
Алматинская команда участвовала в “Финале четырех” семь раз - в сезонах 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15. Дважды “Кайрат” выигрывал Кубок УЕФА - в сезонах 2012/13 и 2014/15.
В прошлом сезоне “Кайрат” не попал в “Финал четырех”, проиграв российскому “Газпрому-Югре”, который в итоге и победил в турнире.
Самым же титулованным нашим соперником по “Финалу четырех” является испанский “Интер”, трижды выигрывавший Кубок УЕФА.


Группа A. Итоговое положение


                            И    В    H    П    М        О
1. “Кайрат”            3    3    0    0    13:3    9
2. “Реал Риети”       3    2    0    1    15:6    6
3. “Никарс”            3    1    0    2    5:14    3
4. “Феникс”            3    0    0    3    6:16    0

24 ноября. “Никарс” (Латвия) - “Феникс” (Косово) -     4:3. “Кайрат” (Казахстан) - “Реал Риети” (Италия) - 3:2.
25 ноября. “Реал Риети” - “Никарс” - 7:0. “Кайрат” - “Феникс” - 6:0.
27 ноября. “Феникс” - “Реал Риети” - 3:6. “Никарс” -  “Кайрат” - 1:4.

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Просмотрено: 49 раз Просмотров: 49 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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