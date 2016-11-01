“КАЙРАТ” В “ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ”

Серик Ибраев

Уверенной победой “Кайрата” завершился элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу в группе А в минувшее воскресенье в Алматы. Подопечные Какау выиграли у всех трех своих соперников и, заняв первое место, завоевали путевку в “Финал четырех”.

Таким образом, будущей весной “Кайрат” с победителями элитного раунда из других групп - “Югрой” (Россия), “Интером” (Испания) и “Спортингом” (Португалия) - поборется за самый престижный европейский трофей клубного футзала.

Возможно, что “Финал четырех”, как и элитный раунд в группе А, пройдет на новой 12-тысячной “Алматы Арене”

Для начала несколько слов о новой “Алматы Арене”, где проходили матчи элитного раунда. Сооружение впечатляет как снаружи, так и внутри. Трибуны на этой арене вмещают 12 тысяч человек и расположены так, что с любого места открывается отличный обзор на площадку.

А посмотреть было на что. “Кайрат”, как и подобает фавориту, показал красивую игру. Некоторые голы и комбинации можно смело заносить в учебное пособие для футзала. Правда, не обошлось без трудностей.

Так, концовка стартовой игры с итальянским “Реал Риети” получилась очень нервной. Хозяева площадки создали множество голевых моментов, но сумели поразить ворота соперника только три раза. Причем последний, решающий мяч подопечные Какау провели с дабл-пенальти на 39-й минуте.

В остальных матчах было гораздо легче и спокойнее. Косовский “Феникс” алматинцы победили со счетом 6:0. А в заключительном поединке не оставили шансов латвийскому “Никарсу” - 4:1.

По мнению специалистов, “Кайрат” в элитном раунде сыграл только процентов на 60 от своих возможностей. Дело в том, что для алматинцев сезон только начался и до старта в Кубке УЕФА наша команда провела лишь два товарищеских матча.

По ходу турнира было заметно, что подопечным Какау не хватает игровой практики, отсюда многочисленные нереализованные моменты в каждой игре. К тому же у “Кайрата” несколько новых игроков. Один из них - иранец Тайеби, бронзовый призер последнего чемпионата мира. Дебютировал в “Кайрате” и бразильский вратарь Ронкальо, который полностью отыграл матч с “Фениксом”, заменив травмированного Игиту.

По итогам турнира можно сказать, что двукратный обладатель Кубка УЕФА “Кайрат” победил в своей группе, что называется, на классе. Уверенность в успехе появилась уже после жеребьевки (соперники попались не самые сильные), а потому форсировать форму команды тренерский штаб не стал.

А вот что сказал главный тренер “Кайрата” Какау после заключительного матча с “Никарсом”.

- Игра с “Реал Риети” была самой сложной, потому что у итальянцев хороший внутренний чемпионат, слава богу, что нам удалось тогда победить. Ошибок в элитном раунде хватало, надо сделать выводы. Первые пять минут с “Никарсом” были превосходные, надеюсь, в дальнейшем мы будем только прибавлять. Я всем даю шанс и предоставляю игровое время, каждый получил практику. Я рад, что местные ребята показали тот уровень, который я и ожидал, за исключением травмированного Нургожина. А с бразильцами у меня еще будет отдельный разговор.

- Что вы думаете по поводу соперников в “Финале четырех” и ожидаются ли трансферы до апреля?

- Состав будет меняться, ведь мы же не зря попали в “Финал четырех”. Что касается соперников, то каждая команда, пробившаяся в финальный раунд, очень сильная, но я надеюсь, что мы примем “Финал четырех” в Алматы и возьмем титул с помощью наших болельщиков, - подытожил Какау.

Алматинская команда участвовала в “Финале четырех” семь раз - в сезонах 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15. Дважды “Кайрат” выигрывал Кубок УЕФА - в сезонах 2012/13 и 2014/15.

В прошлом сезоне “Кайрат” не попал в “Финал четырех”, проиграв российскому “Газпрому-Югре”, который в итоге и победил в турнире.

Самым же титулованным нашим соперником по “Финалу четырех” является испанский “Интер”, трижды выигрывавший Кубок УЕФА.

Группа A. Итоговое положение

И В H П М О

1. “Кайрат” 3 3 0 0 13:3 9

2. “Реал Риети” 3 2 0 1 15:6 6

3. “Никарс” 3 1 0 2 5:14 3

4. “Феникс” 3 0 0 3 6:16 0



24 ноября. “Никарс” (Латвия) - “Феникс” (Косово) - 4:3. “Кайрат” (Казахстан) - “Реал Риети” (Италия) - 3:2.

25 ноября. “Реал Риети” - “Никарс” - 7:0. “Кайрат” - “Феникс” - 6:0.

27 ноября. “Феникс” - “Реал Риети” - 3:6. “Никарс” - “Кайрат” - 1:4.