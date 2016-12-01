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ПОЛЮС НЕЗАВИСИМОСТИ Горячие новости

Юлиана Жихорь
25-летний юбилей Казахстана отметят в Антарктике. Туда отправилась вторая экспедиция Казахского Географического общества, члены которой намереваются 16 декабря водрузить флаг нашей страны на высшей точке Антарктиды - пике Винсона

 


“Полюс Независимости” - так назвали вторую экспедицию на Южный полюс организаторы экстремального способа отметить день рождения суверенитета Республики Казахстан. Впервые казахстанские экстремалы и ученые появлялись в Антарктиде пять лет назад. И тоже по случаю празднования дня рождения Казахстана. Причем тогда была осуществлена автомобильная экспедиция. На автомобилях 4600 километров безжизненного снежного пространства было преодолено за 108 часов. Это рекорд Гиннесса. В составе первой экспедиции в Антарктиду “Полюс Независимости” было шесть человек: трое ученых и трое атлетов.
Экспедиция 2011 года позволила Казгео инициировать вступление  Казахстана в престижный Международный антарктический клуб. И в ноябре 2014 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о присоединении нашей страны к Договору об Антарктике от 1959 года. (Договор предусматривает  демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключен 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его подписания 12 государствами - первоначальными участниками.)
Нынешняя экспедиция условно названа первой казахстанской лыжной экспедицией. Стартовала она с 88-го градуса с маршрутом протяженностью 217 километров.    
Более 30 килограммов снаряжения и провизии провезут за собой на санях участники экспедиции “Полюс Независимости” - молодые казахстанские ученые, спортсмены и блогеры.  В состав экспедиции вошли руководитель регионального представительства Qazaq Geography в г. Алматы Магжан Сагимбаев (руководитель группы), альпинисты Ильяс Галимбеков и Юрий Юшин, ученые Алия Ерназарова, Арман Баймухамедов и Даулет Шарипов. В Антарктиду также отправятся научные сотрудники КазНУ имени аль-Фараби и КазНМУ имени Д.С. Асфендиярова, которые проведут исследования в области экологии, биологии и изучения физиологии человека.
Сейчас участники экспедиции обосновались в самом южном чилийском городе Пунта-Аренас и готовятся к перелету на антарктическую базу “Юнион Глетчер”, уже с 10 декабря они начнут активную подготовку “на местности” к восхождению на пик Винсона для водружения флага Казахстана.
Затем вновь будет небольшой перерыв в Пунта-Аренас.
И уже 20 декабря 2016 года экспедиция вылетит на 88-й градус для совершения 217-километрового перехода к Южному полюсу. Обратное возвращение “в люди” ожидается 3 января.
Свои впечатления в письменных и фотоотчетах участники обещают выкладывать в социальных сетях и на сайте kazgeo.kz.


Астана

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