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СИБИРСКИЕ АБСТРАКЦИИ НА ОПЕРНЫЕ ТЕМЫ Горячие новости

Ольга Шишанова
На подмостках столичного театра “Астана Опера” впервые был отыгран спектакль Джакомо Пуччини “Турандот” в исполнении артистов Новосибирского академического театра оперы и балета в необычном формате оперного квеста

 


Всего один день случилось быть в Астане солистам оперы, хора и симфонического оркестра Новосибирского театра, которые в первый раз представили на суд столичной публике большой трехактный спектакль итальянского маэстро Джакомо Пуччини “Турандот”. Дело в том, что последнее, неоконченное, произведение великого итальянского композитора до сих пор поражает воображение слушателей глубиной, масштабностью, насыщенностью красок, а также драматизмом, тонкими, изысканными гармониями и оригинальным использованием китайского колорита. Либреттисты Адами и Симони взяли когда-то за основу одноименную драму Гоцци, созданную по мотивам повести азербайджанского поэта ХІІ века Низами. Впервые опера прозвучала в апреле 1926 года в театре “Ла Скала” под управлением знаменитого Тосканини. Тогда же, согласно замыслу постановщиков, действие сказочной драмы о всепобеждающей и жертвенной любви развернулось на фоне абстрактных картин Василия Кандинского.
Сегодня, накануне премьеры, режиссер Вячеслав Стародубцев рассказал, что публику ожидает знакомство с новым жанром - оперой-квест: “Английские слова “quest” (поиск) и “question” (вопрос) образованы от средневекового латинского “questa” (поиск, вопрос). В сюжете эти вопросы есть - принцесса Турандот задает загадки принцам, и если те неправильно отвечают, то их казнят. Но принц Калаф, ответив на все ее вопросы, не берет Турандот силой, а загадывает свою загадку - назвать его имя. Вот и нашей труппе очень хочется, чтобы через оперный квест зрители влюбились в этот жанр так, как влюбились в него мы - постановщики и артисты”.
Ему вторит и генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман, по словам которого, опера “Турандот” для показа в Астане была выбрана не случайно: “Этот спектакль - одна из самых успешных премьер этого года, где, на мой взгляд, классическая оперная традиция соединяется с загадочной притягательностью Востока. Хочу особо подчеркнуть, что огромный вклад в создание спектакля внесли художники-сценографы из Казахстана - Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов, которым я бесконечно признателен за их талантливую работу”.
Что касается непосредственно самого формата “оперного квеста”, в котором представлена опера, то директор НОВАТ рассказал, что это новая форма общения со зрителем: “Для нас очень важный момент - выращивать новую публику. Для того чтобы это делать, я придумываю новую форму взаимоотношения со зрителем. Важно и внешнее убранство театра. У нас уникальное здание - 86 тысяч квадратных метров, поистине это культурный центр всей Сибири и третий театр в России по значимости после Большого и Мариинского”.
- Я привез 238 человек, благодаря этому у нас достаточно сильная постановочная часть, особо отмечу наш хор, в котором певцы - сибирские самородки. Надеюсь, что они произведут большое впечатление на казахстанских зрителей, - добавил он. Кроме того, поделился Кехман и своим мнением об “Астана Опера”: “У меня самые грандиозные замыслы, оттого что я под большим впечатлением от вашего столичного театра, который, не побоюсь этого сравнения, на мой взгляд, сегодня - лучший театр в Европе. С технической точки зрения он однозначно завоевывает первые позиции, с эмоциональной - выдержан в колорите, делающим его настоящим произведением искусств”.
Чего, однако, нельзя сказать, по его словам, о развитии современной оперы на культурном пространстве СНГ. Кехман считает, что это “очень сложный вопрос”, потому что у каждого региона есть своя специфика. Например, то, что хорошо применимо в Петербурге, не обязательно будет хорошо воспринято в Новосибирске. Очень важный момент - коллективы. “Я полагаю, что у каждого театра должно быть свое лицо. Задача любого интенданта или художественного руководителя - создание коллекции, связанной с возможностями театра, как творческими, так и техническими, а также публики, с которой мы работаем. В этой части нет общего рецепта. Все очень персонифицировано, связано с регионом, где находится театр. Это очень серьезный и долгий труд - создать коллекцию, чтобы публика постоянно приходила и смотрела ее”, - раздумчиво добавляет мэтр.
Но на это Владимир Кехман не жалеет времени. Его рабочий график разрывается между несколькими городами. Три дня в Петербурге, два дня в Новосибирске и перелеты через Москву либо четыре дня в Новосибирске, потом один день в Москве и два - в Петербурге. Что длится уже на протяжении полутора лет, для него это нормальный творческий ритм, тем более что он, ко всему прочему, является еще и художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
В связи с чем он даже посетовал на то, что иногда приходится сталкиваться с нехваткой голосов или даже определенных артистов. “Преимущество в том, что я - художественный руководитель Михайловского театра, и если нам не хватает артистов, мы обмениваемся между театрами, как сообщающиеся сосуды. Очень надеемся, что мы станем ближе работать и с “Астана Опера”. А еще я бы хотел, чтобы казахстанский зритель приезжал к нам в Новосибирск, а новосибирский зритель приезжал к вам в Астану”, - заключил Владимир Абрамович.
К слову, первые казахстанские гастроли Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета уже состоялись в 2014 году. Тогда на сцене “Астана Опера” были показаны одноактные балеты “Кармен” Пети и “Шепот в темноте” Льянга, а также представлена насыщенная концертная программа в исполнении солистов новосибирской оперы.


Астана

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Просмотрено: 45 раз Просмотров: 45 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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