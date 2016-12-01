ВОЛК - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Ольга Шишанова

Ситуация с сохранением растительного и животного мира в Казахстане за последнее время приобрела угрожающий характер - неконтролируемая вырубка лесов, безнаказанность браконьерской охоты, безжалостное уничтожение растительности, особенно лекарственных видов, все это послужило поводом для возвращения некоторых норм в Закон об охране животного и растительного мира

В конце года депутаты мажилиса парламента озаботились рассмотрением законопроекта по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира. Сам законопроект поступил в парламент еще в конце мая текущего года, и его столь ускоренная разработка - явное доказательство того, что в природе Казахстана наметились перекосы в худшую сторону. И, если не принять срочных мер к ее охране, то, пожалуй, можно будет полностью лишиться того и тех, кто еще пока бегает, плавает, летает.

Надо сказать, что к подобной ситуации во многом привела непонятная и никому не нужная гуманизация законодательства, которая касалась охраны, защиты и воспроизводства животного и растительного мира республики. Напротив, те же браконьеры начали изобретать множество лазеек, чтобы уйти от правосудия, которое, кстати сказать, не особо-то ими и занималось. Так, за прошедший год в более чем 150 случаях незаконной рыбной ловли только в одном случае дело было доведено до суда. Более того, к браконьерам, которые занимались незаконной охотой не только на обычных животных и птиц (чего стоит только массовая весенняя охота, больше напоминающая массовое убийство), присоединились сами стражи правопорядка, явившись пособниками добычи сайги и продажи ее дериватов (рогов) на черном рынке. Двое из них были осуждены по статье 337 УК РК на срок от 2,5 года. Что же касается браконьеров, то они снова “вышли сухими из воды”, ускользнув странным образом от наказания, более того - им были возвращены транспорт и оружие.

Между тем МВД РК не устает повторять о наличии 20 статей, которые охватывают 49 составов правонарушений, в том числе 12 уголовных проступков, касающихся нарушений природного законодательства. Вот только почему-то они не работают. Хотя, по данным управления организации работы дознания следственного департамента МВД РК, регистрация таких правонарушений за последние пару лет возросла в три раза.

При этом самой большой проблемой так и осталась безнаказанность браконьеров, которая усилилась в 2014 году, когда законы были смягчены даже для пойманных на месте преступления с поличным.

Сейчас же, в рамках депутатской инициативы, мажилисмены предложили снова вернуть некоторые нормы закона обратно. Например, по конфискации имущества, которое явилось орудием преступления, в том числе и техники передвижения, причем независимо от форм собственности.

Второе - ужесточить санкции по штрафам, оставив “твердую” цифру, поскольку ранее была “вилка”, которая предусматривала штраф, например, от пяти до 20 МРП (один МРП = 2121 тенге). Сейчас эта “вилка” должна быть исключена, так же как и предупреждение. Хотя, если честно, не совсем понятно, как несколько лет назад можно было ввести или оставить такую норму закона, как предупреждение, если браконьер, скажем, был пойман с тушей краснокнижной косули или рогами только что убитой сайги.

Тем не менее, сегодня депутаты надеются, что вот такие нормы смогут хоть как-то остановить незаконную охоту. А точнее, попросту истребление животного мира. Особенно если согласно статье 340 УК РК, которую разделили на две части, к нарушителям будут применяться такие санкции, как твердый штраф и конфискация орудий преступления, как уже упоминалось, независимо от форм собственности.

Так, если природе причинен значительный ущерб, на сумму свыше 100 МРП, то санкции идут по Уголовному кодексу - штраф в 200 МРП, конфискация орудий преступления. Если же ущерб ниже 100 МРП, то дело будет рассматриваться по Административному кодексу РК, куда введена новая статья 381, по которой предусмотрены такие санкции, как штраф в размере 10 МРП на должностных лиц, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 30 МРП, на субъектов крупного бизнеса - 100 МРП. Но все это уже без прежних финансовых “вилок”. Если же нарушение будет зафиксировано на территории ООПТ, то штраф увеличится до 20, 50 и 500 МРП соответственно. И тоже с конфискацией. Что же касается самой “печальной” статьи 337 УК РК “Незаконная охота”, то по ней теперь предусмотрен штраф в 300 МРП (без вилок), вернулась конфискация орудий преступления, но срок остался прежним - от пяти до семи лет ограничения, либо лишения свободы. Конечно, если дело будет не только доведено до суда, но и его решение вступит в законную силу, чего до сих пор не наблюдалось.

Кроме того, с начала будущего года будет введено биологическое обоснование в отношении количественного состава поголовья волков, которое, по словам главного эколога страны Мэлса Елеусизова, катастрофически уменьшилось из-за серьезных нарушений охоты на санитара природы, в том числе на снегоходах и вертолетах. Кстати, отныне охота на снегоходах на любых животных также попадет в разряд запретных.

Вот только пока не удается добиться финансирования на разработку программ по сохранению животного и растительного мира Казахстана. Даже программа сохранения снежного барса, которого в высокогорьях республики осталось около 130 особей (согласно фотоловушкам и исследованиям ученых), сегодня происходит за счет финансирования ГЭФ (глобальный экологический фонд).

Астана