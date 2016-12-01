ПОТЕРЯННОЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПОКОЛЕНИЕ

Мадина Меирманова

Правительство разрабатывает меры избавления страны от самозанятых. Из двух миллионов сегодняшних безработных, дипломатично названных самозанятыми, новым госпроектом будет охвачена лишь четверть граждан. И те в возрасте до 45 лет Официально в Казахстане безработица невысока - всего 4,9 процента. Для почти 18-миллионного населения, из которых более девяти миллионов - трудоспособные, эта цифра равна всего 444,7 тысячи человек. Интересно, что, несмотря на кризис, официальная цифра безработицы снижается - в начале 2013 года она равнялась 5,3 процента. Впрочем, следует учитывать, что это данные официальной статистики, которая еще один огромный пласт населения не учитывает в числе безработных. Это так называемые самозанятые. Их в стране в конце прошлого года насчитывалось 2329 тысяч человек.

Кто же такие эти два миллиона человек? Лет пять назад объяснение термину “самозанятые” дала тогдашняя министр труда Гульшара Абдыкалыкова: “В Казахстане под самостоятельной занятостью понимается занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства товаров и услуг, где собственное потребление рассматривается как часть дохода”. В сущности, это означает, что самозанятые граждане занимаются натуральным хозяйством. И хорошо, если продают излишки со своих огородов. По сути же, это безработные, пытающиеся прокормить себя “подножным кормом”, но юридически не входящие в категорию “безработные”.

В мировой практике под самозанятыми принято подразумевать владельцев собственного бизнеса и всех, работающих не по найму, которые либо обходятся без наемного труда, либо применяют его нерегулярно и в малых количествах. А также неоплачиваемых семейных работников, которые являются членами семейных фирм и получают трудовое вознаграждение не в форме зарплаты, а на основе внутрисемейного распределения, или партнеры по бизнесу. В Казахстане же всех владельцев собственного бизнеса принято вносить в разряд занятого населения.

Потому-то у нас время от времени и поднимается вопрос о том, что в стране более двух миллионов человек фактически являются безработными.

Собственно, о них и идет речь в новой правительственной программе “продуктивной занятости и массового предпринимательства”. Как сообщила министр здравоохранения и социального развития населения Тамара Дуйсенова, основная цель новой программы - вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную занятость. Делать это будут через “массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий для массового предпринимательства, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности”.

По словам министра, новая программа охватит более полумиллиона человек с доходами ниже 60 тысяч тенге в месяц. Причем почти все они - жители сельской местности. Но возраст этих граждан ограничен - до 45 лет. Это удивительно, поскольку из уст тех же членов правительства не раз звучали призывы работодателям не ставить возвратные ограничения для новых работников. При этом сами же власти фактически не дают возможности получить новую профессию и работу огромному пласту граждан, которым до пенсии далеко, а доходов “выше 60 тысяч тенге” не имеется.

Многих из безработных власти попытаются стимулировать заняться собственным бизнесом. Причем будет приветствоваться миграция сельского населения в город. Стимулировать будут по традиции деньгами. Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев пообещал, что будет внедрено микрокредитование предпринимательской деятельности в городах, а также гарантирование микрокредитов со стороны государства для самозанятых и безработных, планирующих и реализующих проекты в городах. По словам министра, ежегодно планируется выдавать более 2500 займов, из которых не менее 20 процентов будет выдаваться для реализации стартап-проектов. Микрокредиты будут предоставляться до 16 миллионов тенге с конечной ставкой вознаграждения до 6 процентов (на 7 лет) на открытие новых микропредприятий и расширение действующего бизнеса. Оператором выступит АО “ФРП “Даму”. Непосредственная выдача микрокредитов будет осуществляться через банки второго уровня или микрофинансовые организации.



Как вывести деревню в город

Конечно, финансирование стимулирования - это процесс важный. Но вот проблема.

Дело в том, что сегодня уже выросло целое поколение сельчан, у которых нет особых стимулов для переезда в город. На селе есть возможность прокормиться (с того же огорода), имеется дом с минимальными, но удобствами. И нет необходимости работать для того, чтобы обеспечить себя жильем (и даже оплатой коммунальных услуг) и куском хлеба (в буквальном смысле этого слова). Горожане в этом плане поставлены в более жесткие условия: чтобы жить (платить за квартиру, за комуслуги, за проезд в транспорте), они просто обязаны работать. Безусловно, и горожан, и сельчан на заработки двигают и иные стимулы - желание хорошо одеваться, посмотреть мир, иметь телефон. Но все же для обеспечения минимальных жизненных потребностей жизнь на селе комфортнее и менее стимулирует к работе “на дядю” или даже самого себя для зарабатывания капитала.

А значит, авторам любых концепций по переселению сельского населения в города требуется изыскивать особые стимулы для того, чтобы сельчанин захотел (!) стать горожанином, чтобы хотел стать современным потребителем и откликался на соблазны цивилизации.

Например, стимулировать массовое обучение сельских детей в колледжах и вузах в городах: пожив пару лет в городе, большинство студентов меняются ментально, желают и дальнейшую жизнь провести в городе.

Для приезжающих же можно придумать другой стимул “полюбить город”. Как говорит президент, каждому человеку важно иметь крышу над головой и работу. А значит, вполне можно привлекать, например, приезжающих к работам на строительстве “собственных домов” - соцжилья. При этом часть стоимости собственных квартир такие работники будут “отрабатывать” на стройке, а оставшуюся часть - платить в рассрочку в период, например, 10 лет.

За 10 лет “необходимости работать, чтобы иметь жилье”, уже бывшие сельчане станут частью мегаполиса. Что и требуется государству.

На селе же действительно останутся те, кто хочет работать и зарабатывать сельским хозяйством.

Впрочем, сомнений в том, что все деньги, выделенные на микрокредитование и иные “финансовые механизмы”, будут реализованы полностью и в срок, у нас нет. В конце концов, целевые индикаторы у нас всегда ориентированы на исполнение бюджета.

А потому все льготные кредиты будут розданы. Вполне возможно, что половина денег по традиции до собственно нуждающихся в них не дойдет - у нас есть привычка осваивать льготные кредиты через “нужных” родственников и знакомых. Остальную половину денег получить желающим будет, как всегда, проблематично: в стране чрезмерно усложненные процедуры одобрения таких льготных кредитов. И поскольку сельчане, начинающие бизнес в городе, не будут иметь залогового имущества, доверителей и прочих требований финорганизаций, то денег они не получат.

Впрочем, как раз это, может, и хорошо...

Астана