ГРАЖДАНИН, ДАЙ ПЯТЬ!

Алла Иванилова

Начиная с 2021 года все казахстанцы при получении документов, удостоверяющих личность, будут обязаны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев. На днях мажилис одобрил соответствующий законопроект Казахстан еще в 1992 году ратифицировал Соглашение комитета ООН - ИКАО о биометрических параметрах документов, удостоверяющих личность. В настоящее время из 11 документов, удостоверяющих личность, семь предусматривают введение биометрических показателей. В паспортах и удостоверениях личности граждан вмонтированы чипы, в которые можно вносить биометрические данные. ИКАО считает недостаточной идентификацию человека по двум параметрам - двухвидовые фотографии и подписи в документах - и рекомендовало государствам - участникам Соглашения ввести один из биометрических показателей. Однако международные рекомендации долгое время игнорировались Казахстаном. И хотя соответствующие законы разрабатывались в 2001 и 2014 годах, но по различным причинам не были приняты. Затягивать с принятыми на себя обязательствами Казахстан не стал. Подтолкнули к этому и происходящие в последние годы в стране теракты. И вот на днях законопроект “О дактилоскопической и геномной регистрации”, а также сопутствующий ему пакет поправок в законодательство были одобрены во втором чтении депутатами нижней палаты. Согласно правовым документам, дактилоскопическая информация - это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека, позволяющих установить его личность и персональные данные. Геномная информация - кодированные данные об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность.

Предоставлять свои отпечатки пальцев через четыре года должны все граждане Казахстана (для детей от 12 до 16 лет по желанию, дети младше 12 лет не проходят), оформляющие паспорта, удостоверения личности или удостоверения личности моряка. Среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить прежде всего лица, нарушившие наше законодательство и подлежащие выдворению из страны. Кроме того, отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать при получении виз - это поможет подтвердить их личность при пересечении границы. Также предлагается дактилоскопическая регистрация беженцев, трудовых иммигрантов и иностранцев, проживающих в Казахстане с видом на жительство. Сегодня биометрические данные имеют преимущество над иными источниками информации. Так, согласно информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) автоматическое распознавание лица имеет 50 процентов точности. Поэтому подобные меры, как уверены представители Министерства внутренних дел, позволят поднять идентификацию личности на новый качественный уровень, решить ряд задач, исключить изготовление фальшивых документов и усилить контроль за миграционными потоками. Включение в казахстанские паспорта дактилоскопических данных повысит доверие к ним миграционных и пограничных служб иностранных государств и позволит упростить процедуру прохождения государственной границы для наших граждан и иностранцев. Кроме того, благодаря биометрии можно будет идентифицировать человека, не способного сообщить о себе сведения. Что касается обязательной геномной регистрации, то ей подлежат осужденные за отдельные виды преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, неопознанные трупы. Родственники без вести пропавших граждан будут сдавать геномную информацию на добровольной основе с их письменного согласия.

Дактилоскопическая информация будет использоваться в строго определенных законом целях: для подтверждения или установления личности по запросам судов, правоохранительных органов, органов исполнительного производства, дознания и следствия, пограничной службой - для идентификации лиц, пересекающих государственную границу, а также для учета и контроля пребывания иностранцев на территории страны. Также законопроект предусматривает ответственность за отказ от регистрации - казахстанцам грозит штраф в 2 МРП, для не желающих проходить геномную регистрацию - 5 МРП. Кроме того, за пределы Казахстана будут выдворены иностранцы и лица без гражданства, отказавшиеся проходить дактилоскопическую регистрацию, а также ограничен въезд и выезд для иностранцев и граждан Казахстана, отказавшихся от проверки по дактилоскопической информации. При этом действия или бездействие государственных органов, связанных со сбором и обработкой такой информации, можно обжаловать, в том числе и в судебном порядке.

Собственник базы данных дактилоскопической информации - Министерство внутренних дел (в отдельных случаях КНБ, орган в области транспорта). При этом сбором будут заниматься не только правоохранительные органы, но и заграничные учреждения МИД. Что касается сбора фрагментов ДНК, то это также возложено на органы внутренних дел при участии лабораторий органов судебной и судебно-медицинской экспертиз Министерства юстиции. Вся информация в базе данных будет храниться в зашифрованном электронном виде. “Это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц или ее неправомерное использование”, - заверили в МВД. Оговорен и срок ее хранения - до установления факта смерти, в случаях признания судом человека безвестно отсутствующим или умершим, утраты или выхода из гражданства Республики Казахстан до даты, когда исполнилось бы 100 лет. По истечении сроков все данные хранятся в архивах на материальных носителях еще 40 лет.

Электронное сканирование пальцев обойдется бюджету страны в 36,8 миллиарда тенге (более 100 миллионов долларов). Именно такая сумма заложена на реализацию законопроекта с 2018 по 2023 год. При разработке данного законопроекта изучался зарубежный опыт, а он в этой сфере достаточно широк. По оценкам специалистов Статистического бюро Организации Объединенных Наций, с 2009 года 118 стран мира начали реализовывать национальные проекты по внедрению биометрической регистрации. Так, выдача паспортов с биометрической информацией о владельце, в том числе и с отпечатками пальцев с 2004 года применяется в Соединенных Штатах Америки, а с 2007 года - в странах Евросоюза, где также введены биометрические удостоверения личности. С 2009 года поэтапная дактилоскопическая регистрация при выдаче паспортов осуществляется в Турции - уже зарегистрировано 20 миллионов из 60 миллионов взрослого населения страны. Полностью завершена эта работа в Китае, где с 2011 года отпечатки пальцев снимаются при получении удостоверения личности. Из стран СНГ - Россия стала первым государством, принявшим в 1998 году специальный Закон о дактилоскопической регистрации, а в 2008 году - Закон о государственной геномной регистрации. Аналогичные законы действуют в Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане, Молдавии и Узбекистане. В целом сегодня более 100 стран внедряют национальные проекты по биометрической регистрации.

Астана