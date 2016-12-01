ПРОДАТЬ ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ

Мадина Меирманова

Власти провели ревизию предприятий с государственным участием. Выяснилось, что в собственности государства почти семь тысяч разных АО, ТОО и ГП. Из которых больше 243 - “мертвый груз”, а почти 5,5 тысячи вполне могут существовать в виде частной или управляемой частниками собственности Вторая волна приватизации, которая длится в стране уже третий год, вызывает немало нареканий то со стороны бизнеса, то со стороны разных наблюдателей. Первые считают, что государство избавляется “не от всего”, другие, что от слишком многого. Правы и те, и другие. Судя по настрою властей, процесс разгосударствления экономики должен затронуть максимальное количество всех видов госсобственности. Как педантично подсчитали авторы инициативы, из семи тысяч сегодняшних гособъектов у государства должно остаться 1393. По идее такая массовая ревизия должна была быть проведена еще перед началом второй волны приватизации. Но, судя по всему, в тот период предпочли ограничиться разрозненными данными от каждого собственника (СПК, акиматы, холдинги): что где имеется и что можно продать.

На этот раз речь идет не только о ревизии в целях передачи в частную среду (на принципах “желтых страниц”), а и об анализе всего имеющегося в наличии. По словам министра финансов, многие предприятия будут реорганизованы или закрыты.

Так, например, на первом этапе оптимизации лишь 105 предприятий будет выставлено на продажу, 380 реорганизовано, а 243 вообще ликвидировано. (Всего же в рамках первого этапа количество госорганизаций сократится на 1136 предприятий.) По словам Бахыта Султанова, во всех 243 ликвидируемых АО и ТОО “уже нет коллектива”, и они давно бездействуют. Как, например, ТОО “Театр оперы и балета”, которое создано для контроля и технического надзора за строительством театра и после его сдачи. Сейчас ТОО существует фактически на бумаге. Аналогичные “конторы” - ГКП “Лечебно-диагностический центр” г. Алматы, КГКП “Кинотеатр “Енлик-Кебек” г.Семей. Если же у таких “виртуальных контор” имеется в наличии имущество, оно остается в собственности государства.

Что касается продаваемых объектов, то их оборот, по словам Султанова, составляет около 66 миллиардов тенге в год (28 миллиардов из них - за счет госзаказа). “Данные объекты будут привлекательны для бизнеса, поскольку их вид деятельности уже присутствует на рынке”, - пообещал министр. Добавив, что это деятельность в области сельхозпроизводства, издательства, туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры. “С учетом уже включенных в график 408 организаций (в рамках второй волны приватизации. - “НП”) бизнес получит 513 объектов с годовым доходом в 336 миллиардов тенге, в том числе за счет бюджета - 119 миллиардов тенге”, - сообщил Султанов.

Но самое интересное начнется во время второго этапа оптимизации госсобственности. Тогда в частные руки должны перейти объекты социальной сферы: детсады, вузы, колледжи, организации дополнительного образования, театры, музеи, дома культуры, поликлиники и больницы. Общий годовой доход этих организаций - 1,4 триллиона тенге, из которых триллион - бюджетный: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, гранты на обучение в высших учебных заведениях, финансирование детских садов и т.д.

“Учитывая, что указанные сферы являются чувствительными, вопрос их передачи в конкурентную среду должен быть тщательно продуман с учетом решения всех социальных аспектов”, - заявил министр. Например, коммерциализировать за счет эффективного тарифообразования, подушевого финансирования. То есть найти механизмы оказания господдержки через тот же госзаказ. Например, как в случаях с детскими садами, на которые давно “положил глаз” частный бизнес. Кстати, судя по выступлению министра, речь не будет идти о полной продаже ряда этих объектов, а лишь о возможной передаче в доверительное управление. Пилотный проект по детским садам хотят реализовать в Астане и областных центрах.

Что касается вузов, то “32 высших учебных заведения будут преобразованы в некоммерческие и коммерческие акционерные общества”. Преобразование начнется уже со следующего года, а “к 2020 году будет осуществлено привлечение частного капитала путем дополнительной эмиссии акций”. То есть каждый гражданин сможет при желании стать акционером, например, Евразийского университета. Обновленным вузам в доверительное управление будут предложены колледжи (видимо, по направлениями специализации, чтобы унифицировать вертикаль знаний).

Исключение составят шесть медвузов. На них “обкатают” программы менторства и попробуют совместное управление университетскими клиниками, а с 2019 года передадут в доверительное управление. Параллельно с этим до 2020 года в доверительное управление будут переданы 124 поликлиники.

То есть фактически власти хотят огромный пласт государственной собственности если не продать, то привлечь к ее управлению частный капитал и менеджмент. Стимулировав, таким образом, не только коммерциализацию данных сфер, но и повышение качества услуг.

По сути, государство хочет де-факто, сохраняя за собой право собственности большого пласта объектов социальной сферы, переложить на плечи бизнеса качество их работы, оставаясь при этом главным заказчиком на услуги. Эта практика распространена в мире. И особенно в образовательной и медицинской сферах приносит неплохие результаты.

Впрочем, для этого государство должно четко формулировать требования и стандарты. Ведь самое главное в любом бизнесе - грамотно составленный договор.

Астана