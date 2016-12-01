МЕССИ, НЕЙМАР И ТЫ, РОНАЛДУ!
Подробнее >>>
ПРОДАТЬ ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ПРОДАТЬ ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ Горячие новости

Мадина Меирманова
Власти провели ревизию предприятий с государственным участием. Выяснилось, что в собственности государства почти семь тысяч разных АО, ТОО и ГП. Из которых больше 243 - “мертвый груз”, а почти 5,5 тысячи вполне могут существовать в виде частной или управляемой частниками собственности

 

 

Вторая волна приватизации, которая длится в стране уже третий год, вызывает немало нареканий то со стороны бизнеса, то со стороны разных наблюдателей. Первые считают, что государство избавляется “не от всего”, другие, что от слишком многого. Правы и те, и другие. Судя по настрою властей, процесс разгосударствления экономики должен затронуть максимальное количество всех видов госсобственности. Как педантично подсчитали авторы инициативы, из семи тысяч сегодняшних гособъектов у государства должно остаться 1393.

По идее такая массовая ревизия должна была быть проведена еще перед началом второй волны приватизации. Но, судя по всему, в тот период предпочли ограничиться разрозненными данными от каждого собственника (СПК, акиматы, холдинги): что где имеется и что можно продать.
На этот раз речь идет не только о ревизии в целях передачи в частную среду (на принципах “желтых страниц”), а и об анализе всего имеющегося в наличии. По словам министра финансов, многие предприятия будут реорганизованы или закрыты.
Так, например, на первом этапе оптимизации лишь 105 предприятий будет выставлено на продажу, 380 реорганизовано, а 243 вообще ликвидировано. (Всего же в рамках первого этапа количество госорганизаций сократится на 1136 предприятий.) По словам Бахыта Султанова, во всех 243 ликвидируемых АО и ТОО “уже нет коллектива”, и они давно бездействуют. Как, например, ТОО “Театр оперы и балета”, которое создано для контроля и технического надзора за строительством театра и после его сдачи. Сейчас ТОО существует фактически на бумаге. Аналогичные “конторы” - ГКП “Лечебно-диагностический центр” г. Алматы, КГКП “Кинотеатр “Енлик-Кебек” г.Семей. Если же у таких “виртуальных контор” имеется в наличии имущество, оно остается в собственности государства.
Что касается продаваемых объектов, то их оборот, по словам Султанова, составляет около 66 миллиардов тенге в год (28 миллиардов из них - за счет госзаказа). “Данные объекты будут привлекательны для бизнеса, поскольку их вид деятельности уже присутствует на рынке”, - пообещал министр. Добавив, что это деятельность в области сельхозпроизводства, издательства, туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры. “С учетом уже включенных в график 408 организаций (в рамках второй волны приватизации. - “НП”) бизнес получит 513 объектов с годовым доходом в 336 миллиардов тенге, в том числе за счет бюджета - 119 миллиардов тенге”, - сообщил Султанов.
Но самое интересное начнется во время второго этапа оптимизации госсобственности. Тогда в частные руки должны перейти объекты социальной сферы: детсады, вузы, колледжи, организации дополнительного образования, театры, музеи, дома культуры, поликлиники и больницы. Общий годовой доход этих организаций - 1,4 триллиона тенге, из которых триллион - бюджетный: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, гранты на обучение в высших учебных заведениях, финансирование детских садов и т.д.
“Учитывая, что указанные сферы являются чувствительными, вопрос их передачи в конкурентную среду должен быть тщательно продуман с учетом решения всех социальных аспектов”, - заявил министр. Например, коммерциализировать за счет эффективного тарифообразования, подушевого финансирования. То есть найти механизмы оказания господдержки через тот же госзаказ. Например, как в случаях с детскими садами, на которые давно “положил глаз” частный бизнес. Кстати, судя по выступлению министра, речь не будет идти о полной продаже ряда этих объектов, а лишь о возможной передаче в доверительное управление. Пилотный проект по детским садам хотят реализовать в Астане и областных центрах.
Что касается вузов, то “32 высших учебных заведения будут преобразованы в некоммерческие и коммерческие акционерные общества”. Преобразование начнется уже со следующего года, а “к 2020 году будет осуществлено привлечение частного капитала путем дополнительной эмиссии акций”. То есть каждый гражданин сможет при желании стать акционером, например, Евразийского университета. Обновленным вузам в доверительное управление будут предложены колледжи (видимо, по направлениями специализации, чтобы унифицировать вертикаль знаний).
Исключение составят шесть медвузов. На них “обкатают” программы менторства и попробуют совместное управление университетскими клиниками, а с 2019 года передадут в доверительное управление. Параллельно с этим до 2020 года в доверительное управление будут переданы 124 поликлиники.
То есть фактически власти хотят огромный пласт государственной собственности если не продать, то привлечь к ее управлению частный капитал и менеджмент. Стимулировав, таким образом, не только коммерциализацию данных сфер, но и повышение качества услуг.
По сути, государство хочет де-факто, сохраняя за собой право собственности большого пласта объектов социальной сферы, переложить на плечи бизнеса качество их работы, оставаясь при этом главным заказчиком на услуги. Эта практика распространена в мире. И особенно в образовательной и медицинской сферах приносит неплохие результаты.
Впрочем, для этого государство должно четко формулировать требования и стандарты. Ведь самое главное в любом бизнесе - грамотно составленный договор.


Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (69)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390