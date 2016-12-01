МЕССИ, НЕЙМАР И ТЫ, РОНАЛДУ!
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МЕССИ, НЕЙМАР И ТЫ, РОНАЛДУ! Горячие новости

Серик Ибраев
Большая тройка футболистов укрывает свои деньги от налогов
Не плати налоги и спи спокойно. Именно так поступают мегазвезды спорта Месси, Неймар и Роналду. Месси уже получил условный срок за финансовые махинации, дело Неймара в полном разгаре, а Роналду был обвинен в укрывательстве от налогов совсем недавно

 


- Вы думаете, я волнуюсь из-за этого? Нет, я не боюсь, - приводит слова Роналду испанская Marca.
Как сообщают СМИ, форвард мадридского “Реала” действовал через своего агента Жорже Мендеша, на счета которого в офшорах перечислялись деньги. За последние семь лет через офшор прошло примерно 150 миллионов евро. Но это не все.
31-летнему Роналду также грозит расследование из-за операции по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро. СМИ пишут, что португальцу удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллион евро.
Министерство финансов Испании сейчас проверяет детали этих операций и, возможно, откроет дело на знаменитого футболиста. Однако Роналду этого нисколько не боится. Дело в том, что законодательство Испании в этом плане очень либеральное, в отличие от США или других европейских стран. По испанским законам преступник не будет отбывать наказание в тюрьме, если срок наказания не превышает двух лет. А за укрывательство налогов обычно больше двух лет не дают, если ранее человек не судим. Поэтому Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио Месси не попали в тюрьму, получив срок 21 месяц.
Их дело завершилось осенью этого года. Оказалось, что Месси и его отец пользовались схемой, позволявшей не показывать в Испании средства, получаемые Лионелем за рекламные контракты. Футболист передал права на свой имидж подставным компаниям, зарегистрированным в Белизе, Уругвае, Швейцарии и Великобритании.

 


Таким образом, за период с 2007 по 2009 год Месси не доплатил налогов на 4,1 миллиона евро.
Еще один суперфутболист, выступающий в испанской Ла Лиге, бразилец Неймар находится под прицелом налоговых органов сразу в двух странах - Испании и Бразилии. Причем не только он, но и его родители.
В “Барселону” Неймар перебрался в 2013 году из бразильского “Сантоса”. Руководство каталонского клуба объявило о том, что Неймар был куплен за 57,1 миллиона евро. Однако выяснилось, что форвард обошелся “Барселоне” в сумму больше 83 миллионов. В отчетность не попали около 40 миллионов, которые были перечислены на счета компании, подконтрольной отцу Неймара.
В итоге средства со сделки недополучили “Сантос”, компания DIS, владевшая частью прав на футболиста и имевшая право на получение 40 процентов от стоимости его продажи, и налоговые органы Испании.
И если в Испании дело Неймара и его отца еще продолжается, то суд Бразилии уже вынес вердикт - виновен. Более того, апелляция на это решение была отклонена.

 


Оказалось, что Неймар, и его семья в период с 2011 по 2013 год утаили от фискальных органов Бразилии около 16 миллионов долларов. Тогда Неймар выступал еще за “Сантос”. Прокуратора Бразилии требовала наказания и для матери Неймара. Но в итоге в тюрьму никто не сел. В Бразилии законодательство либеральнее, чем даже в Испании. Неймару надо только заплатить недостающую сумму, и дело будет закрыто.
И Роналду, и Неймар, и Месси входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Только зарплата Месси в “Барселоне” (не считая рекламных контрактов и других доходов) достигает 40 миллионов евро в год. Одно из изданий подсчитало, что нынешняя зарплата Роналду составляет 58 000 евро... в день, а это 2 416 евро в час, даже когда он спокойно спит.
Примечательно, что вся эта большая тройка выступает именно в Испании, где законодательство, как мы уже говорили, либеральное, по сравнению, например, с Англией.
Но не только мегазвезды грешат. Звезды меньшего калибра тоже замешаны в финансовых махинациях. Так, Хавьер Маскерано, также выступающий за каталонскую “Барселону”, получил за схожие преступления условный срок полтора года. То есть в тюрьму не попал.
Вспоминаются слова героя Савелия Крамарова в культовом советском фильме “Джентльмены удачи”: “Да кто ж его посадит, он же памятник!”.
А вот финансовые махинации в казахстанском футболе вполне могут закончиться реальным тюремным сроком. Однако в скандале оказались замешанными не игроки, а футбольные руководители. Как известно, Нацбюро по противодействию коррупции сейчас расследует дело в отношении экс-генерального директора “Актобе” Дмитрия Васильева и бывшего начальника облуправления спорта Актюбинской области Искендербека Маханова. Цена вопроса - около трехсот миллионов тенге, которые были незаконно выплачены футболистам, тренерам и руководителям “Актобе”. Васильев находится под домашним арестом, а Маханов заключен в СИЗО.
Интересно, что более порицаемо в обществе - уклонение от уплаты налогов с честно заработанных гонораров звезд мирового футбола или незаконно потраченные деньги налогоплательщиков Казахстана?

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Просмотрено: 25 раз Просмотров: 25 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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