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ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ И ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ Горячие новости

Мадина Меирманова
Казахстан и Израиль углубляют сотрудничество. Впервые в Астану прибыл премьер-министр Израиля. Для Биньямина Нетаньяху Казахстан стал второй страной Прикаспийского региона в его центральноазиатском турне

 


Израиль сегодня - один из важнейших торговых партнеров Казахстана: по азиатскому направлению он занимает пятое место по уровню товарооборота. Казахстан поставляет в Израиль нефть, цветные и черные металлы и зерновые культуры, экспортирует оттуда сельхозпродукцию, промышленное оборудование и фармакологическую продукцию.
Надо отметить, что агропром является одной из ключевых сфер сотрудничества наших стран. Практически с первых лет независимости в Казахстан активно потянулись израильские фермеры. Много лет в Южном Казахстане они пытались наладить систему капельного орошения. Но то кризисы, то земельные реформы мешали полноценно запустить израильский опыт.
По сути, очередной “заход” израильского капельного орошения произошел уже в конце прошлого десятилетия. И на этот раз достаточно успешно. Крупные израильские компании Netafim, Naan Dan Jain Irrigation Ltd. реализуют такие проекты в наших южных регионах. Другие компании работают в области животноводства, птицеводства и садоводства.
Последние несколько лет развивается партнерство и в области военно-технического сотрудничества. Казахстан интересует израильский опыт привлечения армейских сил специального назначения для операций по кризисному реагированию. Это особенно интересно в свете последних событий борьбы с терроризмом. Кроме того, учитывая наши планы по индустриализации, Астана давно пытается привлечь на нашу территорию израильские высокотехнологичные военные производства. Например, в конце лета страны договорились по совместному производству беспилотных летательных аппаратов по израильской технологии в Казахстане. Производство будет открыто в Астане в авиационно-техническом центре, который имеет необходимые производственные мощности и кадровый потенциал для организации сборочного производства и сервисного обслуживания БПЛА при условии получения соответствующих технологий и обучения специалистов. Производство начнется уже в следующем году.
Во время встречи с израильским премьер-министром в Акорде Нурсултан Назарбаев сообщил, что стороны договорились поддерживать регулярный политический диалог по всем спектрам деятельности: “Особенно мы обсудили вопросы борьбы с терроризмом - совместные, оказание поддержки, обучение наших специалистов и сотрудничество спецслужб по выявлению и обезвреживанию таких актов, которые могут происходить в любой из наших стран”.
Теперь открывается новая страница сотрудничества. Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Израиля сообщил, что Казахстан готов передать в управление израильских организаций ряд медицинских клиник. “То, что мы построили здесь в Астане, очень нравится вашим врачам. Мы должны расширить это сотрудничество. И в связи с этим готовы рассмотреть возможность передачи в доверительное управление ряда университетских клиник израильским организациям. Поэтому, господин премьер-министр, вот эти важные договоренности, которых мы достигли, являются отличным пунктом нашего сотрудничества. Спасибо, что вы это поддержали”, - заключил Нурсултан Назарбаев.
При этом глава Казахстана отметил, что Израиль выбран для управления медзаведениями потому, что “занимает лидирующие позиции в области здравоохранения”. Кроме того, он напомнил, что тысячи казахстанских врачей, медсестер прошли специализацию и обучение в израильских клиниках. Сами же врачи с Ближнего Востока ежегодно проводят несколько десятков мастер-классов на базе медицинских центров Казахстана.
Для нашей страны подобное сотрудничество с одним из лидеров мировой мединдустрии весьма важно. Поскольку Астана давно претендует на звание “Центра медицинского туризма” в ЦАР. Впрочем, в последние годы медицинская сфера в стране действительно поднялась на высокий уровень. Однако до настоящего времени магнетизировать эту сферу на должном уровне не получается.
“Мы считаем себя инновационной нацией. Но мы гордимся и тем, что можем иметь таких партнеров, как вы”, - заметил премьер-министр Израиля.
По его словам, сегодня в Казахстане работают 200 израильских компаний. Но возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран еще много. В том числе и в рамках сотрудничества Израиля с ЕАЭС. Напомним, что в настоящее время между ЕАЭС и Тель-Авивом ведутся переговоры по возможности создания зоны свободной торговли. “Необходимо снимать барьеры и повышать свою конкурентоспособность”, - сказал Нетаньяху.
В ходе встречи с Нурсултаном Назарбаевым израильский премьер пригласил казахстанских специалистов на практику в Израиль: “Сегодня люди Казахстана должны обратить внимание на информационные технологии как часть всех программ, которые реализуются, как наука и технология. Если бы вы отправили одну группу людей - математиков - молодых мужчин и женщин - сотрудников, которые работали бы в нашей хай-тек-индустрии, то и здесь у нас будут специальные договоренности, по которым они смогут жить здесь год-два или три”. “Мы получили огромный опыт в работе с американскими стартапами и смогли все это продублировать и создать израильские стартапы. Поэтому я бы порекомендовал вам отправить на несколько лет группу людей для того, чтобы они потом вернулись в Казахстан с бесценным опытом, чтобы дублировать создание стартапов у вас в стране”, - добавил он.
В рамках визита Нетаньяху в Казахстан между Астаной и Тель-Авивом был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере индустриальных исследований и разработок между Национальным агентством по технологическому развитию и израильским центром промышленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Правительства двух стран также достигли договоренности по увеличению сотрудничества в области сельского хозяйства.
Кроме того, в ближайшее время откроется прямое авиасообщение между Астаной и Тель-Авивом.


Астана

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Просмотрено: 61 раз Просмотров: 61 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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