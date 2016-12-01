Ольга Шишанова

Депутаты парламента РК решили поддержать казахстанских ученых, заявив в ходе недавних парламентских слушаний в сенате, что “было бы неплохо ускорить создание Иле-Балхашского резервата и поддержать программу реинтродукции туранского тигра”

Впрочем, дальше рекомендаций со стороны мажилисменов дело пока не пошло. Хотя, по большому счету, если бы проект восстановления туранского тигра на территории Казахстана на самом деле осуществился, то это была бы самая крупномасштабная операция в мире по восстановлению популяции исчезнувшего животного. Плюс, если бы удалось восстановить саму экосистему и копытных, а без этого ни о каком тигре и говорить не приходится, это также был бы прецедент, не имеющий аналогов в мире. Потому что восстановление экосистемы на большом пространстве не ограничится лишь рамками территории обитания тигров и копытных, так как к этому природному резервату автоматически примкнет и прилегающая территория.

“Причем не суть важно - будет там проводиться охота вокруг или нет (в дельте реки Или - предполагаемом месте реинтродукции тигров - расположено множество охотхозяйств), сам по себе дополнительный контроль за окружающей средой экосистемы не помешает. Кроме того, могут быть улучшены и пересмотрены схемы землепользования, водопользования и т.д. То есть это был бы совершенно уникальный опыт восстановления экосистемы на обширной территории”, - поделился своим мнением с “НП” директор центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко.

Это было бы очень выгодно и для местного населения - в регион пошли бы ресурсы, появились бы дополнительные рабочие места, была бы оказана поддержка в плане развития туризма, ведь упомянутая территория расположена недалеко от такого мегаполиса, как Алматы. А значит, оттуда вполне можно было бы совершать поездки практически в сафари-парк под открытым небом. Поскольку, по мнению казахстанских биологов, территорию будущего природного резервата необходимо будет заселить минимум пятью видами копытных, которые не только составят кормовую базу для туранского тигра, но и сослужат неплохую имиджевую и познавательную службу как внутри страны, так и за ее пределами. Это кабан, косуля, тугайный олень, джейран и кулан.

“Туда и так много народу сегодня ездит, но с появлением резервата улучшилась бы инфраструктура - сделали бы приличную автотрассу, начал бы развиваться туристический бизнес с прогнозированием нагрузок. А появились бы копытные, было бы на что смотреть, было бы интереснее ездить. Сегодня туда ездят только рыбаки и охотники - больше там никому делать нечего”, - говорит Скляренко.

Напомним, что возможную реинтродукцию планируется проводить на территории будущего Иле-Балхашского резервата. Его территория должна была появиться по замыслу уже в следующем году - так его анонсировали, причем на весьма большой площади. При этом резерват должен был захватить всю дельту, прилегающие к ней участки, и на это было получено первоначальное естественно-научное обоснование. Когда же перешли к этапу технико-экономического обоснования, то стали разбирать уже детали с землепользованием. Выяснилось, что резерват можно создать только на территории чуть больше 400 тысяч гектаров. Потому-то, согласно итоговому заключению, теперь резерват будет спроектирован исключительно на землях государственного лесного фонда и государственного земельного запаса.

Сейчас, правда, даже эти земли могут использоваться фермерами, пусть там нет каких-то постоянных сооружений, постоянных договоров аренды и т.п. Зато там, к сожалению, может происходить стихийный выпас скота, причем зачастую всего лишь формально контролируемый. Тем не менее резерват должен будет состоять из двух участков, один из них - собственно водно-болотные угодья дельты, не особо большие, но и немалые. Вторая часть будет проходить по побережью Балхаша - к востоку от самой дельты, между реками Или и Каратал.

Кстати, эти два участка между собой не соединены, между ними находится один из двух природных заказников - Прибалхашский, в котором, к слову сказать, охота запрещена. Там же, где нет заказников, везде расположены, как уже упоминалось, различные охотничьи хозяйства.

“Насколько я помню, при создании резервата и изъятии земель не предполагается даже сокращения площади охотничьих хозяйств, там только одно из них должно “зацепить” слегка, но полностью ни одно хозяйство не будет перекрыто, так что охотники не очень-то пострадают. Более того, от резервата им будут определенные выгоды, например, потому что резерват будет служить своего рода определенной “зоной покоя”, в которой дичь, может, и будет спокойно размножаться с дальнейшим расселением вокруг, что сослужит выгодную службу охотничьим хозяйствам”, - считает Сергей Скляренко.

Но пока не совсем понятно, когда же этот резерват все-таки будет создан на самом деле, поскольку до 2018 года в Казахстане объявлен мораторий о создании новых ООПТ (особо охраняемые природные территории).

А кроме того, создание Иле-Балхашского природного резервата упирается также и в финансирование. Дело в том, что, согласно предварительным оценкам, реализация программы потребует около 50 миллионов долларов на первые 10 лет. Из них 20 миллионов долларов обещает “найти” WWF (Всемирный фонд дикой природы), остальные 30 - может быть, частично выделят из республиканского бюджета, где-то корпоративный сектор вдруг раскошелится, где-то будут изысканы дополнительные гранты, помимо привлеченных WWF.

Однако в Казахстане власти на эту тему пока молчат. Да и вообще, дальше, чем на первые 10 лет, развитие программы никто пока не предусматривал, как оказалось. По той простой причине, что на это время должны прийтись самые большие затраты: создание инфраструктуры, операции по переселению копытных...

“Можно считать, что первый этап программы - это первые 10-15 лет, которые определят ее успешность”, - считает Сергей Скляренко. Но вот будет ли она на самом деле реализована, пока остается под большим вопросом.

Астана