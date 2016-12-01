Мадина Меирманова

Кабмин подводит предварительные итоги социально-экономического развития страны. По данным за 11 месяцев, ВВП вырос на 0,8 процента против прогнозных 0,5. При этом правительству удалось удержать инфляцию ниже восьми процентов. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда, составили 90,9 миллиарда долларов

Экономическая ситуация в Казахстане в нынешнем году оказалась относительно спокойной. В первой половине года еще аукались девальвация 2015-го и отсутствие стабильности на мировых сырьевых рынках. В нынешнем году тенге “нащупал” дно 27 января, опустившись до уровня 380,3 тенге за доллар.

В последующем отечественная валюта медленно, но устойчиво крепчала. При этом, если нефть уже выросла до уровня 2014 года, тенге к своим старым позициям не вернулся и вряд ли уже вернется.

Причина тому не столько цены на черное золото, сколько общее самочувствие экономики страны.

Валовый внутренний продукт, которым принято измерять “температуру” национальных экономик, в нынешнем году вырос на размер, даже бОльший, нежели предсказывали отечественные (0,6 процента) и импортные эксперты - 0,8 процента по итогам 11 месяцев. То есть велика вероятность, что ВВП переступит и этот рубеж по итогам года.

Причин тому несколько. В первую очередь на стимулирование деловой активности повлияла реализация программы “Нурлы жол” - строительная отрасль получила новый толчок для роста. С начала года отрасль подросла на 7,5 процента. Вторым драйвером стало сельское хозяйство с очередным рекордным урожаем (рост за 11 месяцев на 4,5 процента). Неплохие темпы показало и животноводство. Третья составляющая роста - обрабатывающая промышленность (полпроцента).

При этом в обрабатывающей промышленности наибольший рост показали производство металлургической продукции, продуктов питания, фармацевтика. И, разумеется, нефтепродукты.

А вот машиностроение “дало сбой” - снизилось по сравнению с прошлым годом.

Свою положительную роль в экономике сыграл и запуск Кашагана. Рост добычи в ноябре нынешнего года по сравнению с прошлогодним ноябрем составил три процента. “Обеспечено перевыполнение плана по добыче за 11 месяцев текущего года на 2,4 процента, - сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. - При плане в 69,2 миллиона тонн добыто 70,8 миллиона тонн”. Запуск Кашагана обеспечил Казахстану дополнительную добычу нефти в объеме более 75 тысяч баррелей в сутки.

Кстати, благодаря росту цен на наши основные экспортные товары (от нефти до металлов) улучшилась динамика внешней торговли. Точнее так: замедлились темпы ее сокращения. За десять месяцев внешнеторговый оборот составил 49,3 миллиарда долларов, из которых 29,1 миллиарда - экспорт (по сравнению с прошлым годом снижение составило 25,9 процента), импорт - 20,2 миллиарда (снижение на 22,2 процента). “Позитивным фактом стал рост экспорта готовой продукции, - отчитался Бишимбаев. - В январе экспорт готовой продукции вырос на семь процентов с 509,8 до 544,9 миллиона долларов”.

Рост экономики положительно отразился и на доходах бюджета. Они по итогам 11 месяцев превышены на 396 миллиардов тенге. “За 11 месяцев мы имеем прирост по доходам госбюджета к аналогичному периоду прошлого года на 31,8 процента, по республиканскому - на 41,1 процента и местному - на 13,6 процента”, - сообщил министр финансов Бахыт Султанов. Добавив, что “по итогам года мы ожидаем значительное перевыполнение налоговых поступлений около 250-300 миллиардов тенге. Это позволит нам не привлекать гарантированный трансферт из Национального фонда”.

Положительная тенденция в экономике текущего года дает надежду на продолжение роста и в следующем году. Тем более что в 2017 году, судя по прогнозам экспертов разных международных агентств, прирост мирового ВВП составит 3,3-3,4 процента, что на полпроцента выше прогнозов на текущий год. Впрочем, все эксперты отмечают, что рост экономики будет возможен только в том случае, если в мире не случится очередных “потрясений”. Сохранить же стабильность, учитывая процесс выхода Великобритании из ЕС и продолжающуюся волатильность на сырьевых рынках, будет довольно сложно.

Что касается Казахстана, то, согласно прогнозу Миннацэкономики, ВВП страны в будущем году может вырасти до 1,9 процента. В первую очередь за счет увеличения добычи нефти до 84 миллионов (рост обеспечит добыча на Кашагане 11 миллионов тонн нефти).

Астана