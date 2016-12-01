ДВОР, СВОБОДНЫЙ ОТ ПАРКОВКИ

Алла Иванилова

Не исключено, что парковка автомобилей на территории дворов жилых домов в перспективе в Астане станет платной. Мало того, в столичном акимате разрабатывается проект по организации дворовых пространств без автотранспорта Недавно руководство города совместно с градостроительным советом обсудило ряд изменений, которые могут коснуться автовладельцев. Новая идея властей заключается в создании дворов, свободных от транспорта. Причиной этого послужили многочисленные жалобы астанчан на припаркованные машины у входов в подъезды и у детских площадок. Кроме того, участились случаи наездов на пешеходов в жилых зонах. По сути, многие дворы превратились в проезжую часть. И если на главных дорогах движение регулируется правилами дорожного движения и знаками, то в жилых массивах с этим проблемы. Спокойствие пенсионеров и мам, гуляющих с детьми, то и дело нарушают водители. Однако закрыть полностью движение во дворах не позволяют СНиПы. Жильцы пытаются сами отгородиться от железных коней, устанавливая шлагбаумы и бетонные блоки. Однако такие ограждения запрещены требованиями пожарной безопасности. Табу на всевозможные барьеры содержатся также в других подзаконных актах, в том числе в решении маслихата Астаны. Предложение по ограничению въезда для транспорта было вынесено на градсовет и одобрено акимом. Управлению архитектуры дано поручение разработать проект изменений в СНиПах, которые разрешали бы использование сертифицированных шлагбаумов и прочих устройств, ограничивали доступ авто, но не становились помехой для спасательных служб. Какие дворы будут освобождены от транспорта в первую очередь, пока неизвестно. Выбор остается за акимами районов. Однако при этом необходимо учесть и мнение общественности.

Но прежде чем запрещать проезд автотранспорта во дворы, необходимо создать необходимые условия - парковки, куда жильцы-автовладельцы будут ставить своих железных коней. Пока платные парковки появятся в общественных местах исторически сложившегося центра, а в дальнейшем и на Левобережье Астаны. Для разработки программы организации парковок и технико-экономического обоснования (ТЭО) были привлечены европейские специалисты. Доходы от платных парковок будут направляться на развитие транспортной инфраструктуры города, включая строительство коммунальных паркингов.

Первый пилотный проект платных парковок был запущен на самом проблемном участке города - привокзальной площади, где общая вместимость составляет около 250 машин. В среднем пассажирооборот в сутки составляет 19,5 тысячи человек без учета провожающих и встречающих, в часы пик эта цифра достигает 24 тысяч, оборот пассажирского транспорта - 5-5,5 тысячи машин. На привокзальной площади установлена и функционирует автоматическая система с видеофиксацией учета времени и движения транспортных средств, а также распознавания номерных знаков (аналогичная есть в аэропорту). Система пока работает в пробном режиме. Но уже с начала 2017 года парковочная зона столичного железнодорожного вокзала перейдет от “Казахстан Темир Жолы” в ведение акимата и заработает платный паркинг. Плата за парковку не будет взиматься в течение первых 20 минут, а далее стоимость составит 200 тенге в час. Максимальный промежуток времени для нахождения транспортного средства на стоянке не может составлять более двух дней.

Сейчас большую часть привокзальной парковки занимают таксисты-частники, работающие по близлежащим направлениям из Астаны в Павлодар, Караганду и Кокшетау. Пассажирам железнодорожного и автовокзала, которые соседствуют друг с другом, иной раз проблематично найти свободный “пятачок”, чтобы остановиться и выгрузить багаж. Чтобы “изгнать” частных извозчиков, с них будут взимать плату наравне со всеми автовладельцами. Бесплатные места предоставляются только аккредитованным такси.

Недавно столичный аким лично проинспектировал, как работает парковочная система на вокзале. Он поинтересовался, “сколько нужно времени, чтобы навести порядок”, на что градоначальнику ответили, что до 10 января на вокзале будет большой пассажиропоток, поэтому разумнее начать после новогодних праздников. Но работу по предупреждению проведут в декабре. На машины, владельцы которых не оплатят стоянку, будут клеить предупреждающие стикеры, а после новогодних праздников и вовсе выгонять “нелегалов”. “До 10 января должен быть порядок: паркинг, места для инвалидов, такси”, - обозначил срок аким.

Астана