КТО ТАКОЙ ДЖЕЙКОБС

Серик Ибраев Определились соперник, дата и место боя Геннадия Головкина

В минувшие выходные в переговорах между командами Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобса была поставлена точка. Обе стороны наконец-то поставили свои подписи на контракте, договорившись обо всех деталях предстоящего поединка, в том числе по выплатам гонораров. Таким образом, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке на знаменитой арене “Мэдисон Сквер Гарден”.

Новый соперник казахстанского боксера совсем непрост. В его биографии есть один очень показательный факт - Джейкобс пять лет назад болел раком, но сумел победить болезнь В своем последнем бою Дэниел Джейкобс нокаутировал Серхио Мора

Дэниелу Джейкобсу 3 февраля 2017 года исполнится 30 лет. В его послужном списке 32 победы, из них 29 нокаутом и одно поражение. 31 июля 2010 года Джейкобс нокаутом проиграл россиянину Дмитрию Пирогу. На кону того боя стоял титул чемпиона мира WBО.

Фаворитом считался американец, но в начале 2-го раунда Пирог потряс ударом соперника, да так, что Джейкобс присел у канатов, а в пятом раунде россиянин завершил бой досрочно нокаутом.

После поражения от Пирога Джейкобс в том же 2010 году одержал две досрочные победы, а затем в марте 2011 года выиграл у Роберта Кливера.

Следующий бой Джейкобс провел только через полтора года. В это время Джейкобс лечился от рака.

Спустя месяц после победы над Кливером у Даниэля была обнаружена злокачественная опухоль костной ткани, которая также поразила легкие, нервы и частично парализовала ноги боксера.

“Я был в очень, очень плохом состоянии”, - вспоминает Джейкобс.

Американцу удалось совершить чудо и одержать победу над раком. Возможно, поэтому одно из прозвищ Джейкобса - Чудо-человек (Miracle Man).

После болезни Джейкобс вернулся на ринг 20 октября 2012 года и с ходу одержал победу. На этот раз жертвой американца стал Джош Лутеран.

9 августа 2014 года Чудо-человек завоевал свой первый титул по одной из четырех самых престижных версий. Победив досрочно Джеррода Флетчера, Джейкобс стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA.

С тех пор Джейкобс четырежды защитил чемпионское звание. Его последний бой датирован 9 сентября 2016 года, когда американец нокаутировал своего соотечественника латинского происхождения Серхио Мора. Это был второй поединок между этими боксерами.

Во время боя Мора несколько раз оказывался на настиле ринга. И в результате поединок, переросший в избиение Мора, был остановлен в 7-м раунде ввиду явного преимущества.

Что же можно сказать о Джейкобсе? Это пластичный боксер, который очень красиво и легко передвигается по рингу. Однако защита Джейкобса не выглядит неуязвимой. Пожалуй, самая сильная сторона Джейкобса - это атака. Американец боксирует в правосторонней стойке и хорошо бьет с обеих рук. Из 32 побед 29 он одержал досрочно.

В любительском боксе Джейкобс несколько раз становился чемпионом США. В 2003 году он выиграл Олимпийские игры среди юниоров. Для сравнения: в 2003 году Головкин выиграл чемпионат мира, а спустя год стал серебряным призером Олимпийских игр в Афинах.

Другие сравнения также в пользу казахстанского боксера. Так, на счету Головкина 23 победы нокаутом подряд, у Джейкобса - 11. Да и на профессиональном ринге Геннадий (36 боев, 36 побед, из них 33 нокаутом) уже с 2006 года, тогда как Джейкобс перешел в профи на год позже.

Ну и вообще чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBC и WBA (super) в среднем весе Геннадий Головкин безусловный фаворит поединка с Джейкобсом.

Тем не менее команде Джейкобса удалось выторговать для себя хорошие условия.

По правилам WBA (поединок с Джейкобсом для Головкина является обязательным по защите титула суперчемпиона WBA) чемпиону полагается 75 процентов от общего дохода, тогда как претенденту, которым является Джейкобс, - 25 процентов. Промоутер казахстанца Том Леффлер сказал, что команда Джейкобса получит больше, но, правда, не назвал точное распределение гонораров.

“Я бы сказал, что это больше, чем назначенное процентное соотношение. Но в то же время, смотрите, сколько было обсуждений со стороны: “А что, если бой перенесут в Barclay’s Center?”, “А что, если его поставят на телеканал Showtime?”. В таком случае нам бы пришлось сойти с нашего чемпионского пути и отменить возвращение в “Мэдисон Сквер Гарден”. Геннадий не дрался в “Гардене” с тех пор, как устроил аншлаг на поединке с Лемье. Так что фанаты в Нью-Йорке ждут его возвращения. Думаю, что многие оценивают это событие как жесткий бой”, - передает слова Леффлера UCN Live.

“Мэдисон Сквер Гарден” - легендарная для профессионального бокса арена, и для команды Головкина было принципиально провести бой на ней. Впрочем, важнее было договориться о телетрансляции. Команда Джейкобса предлагала показать поединок на Showtime, тогда как у Головкина контракт с HВО. В итоге трансляция состоится на телеканале HBO по системе PPV (платные трансляции).

“Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, для меня это как второй дом. Джейкобс - великолепный боец, один из лучших средневесов, и бой с ним - большое испытание для меня. Я жду очередного Big Drama Show в Нью-Йорке”, - приводит слова Головкина Boxingscene.com.

Уже 24 декабря билеты на шоу Головкина и Джейкобса под названием “Средневесовое безумие” поступили в продажу. Цены на билеты начинаются от ста долларов, а заканчиваются тысячей.

- Многие говорят, что Головкин станет самым серьезным соперником в моем послужном списке. Я бы поспорил с этим: я дрался с Питером Куиллином. На мой взгляд, до боя он выглядел еще более сильным соперником, чем казахстанец. Так что это бокс - здесь всякое может случиться. Думаю, я одержу победу нокаутом или решением судей, - оптимистично заявил Джейкобс.

Впрочем, точно так же говорили и предыдущие соперники Геннадия Головкина.