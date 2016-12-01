ПОЛЕТЕЛИ В НОВЫЙ ГОД

Алла Иванилова

С наступлением новогодних праздников для астанчан и гостей города приготовили массу развлечений. Традиционно парки и набережные превратились в катки, а на главных улицах, украшенных гирляндами, появились нарядные елки Декабрь - “урожайный” месяц на праздники. Всего в последнем месяце 2016 года в Астане запланировано более 70 культурно-массовых мероприятий. Апогеем, конечно же, станет встреча Нового года.

Украшать город к новогодним праздникам начали позже, чем обычно, и главную елку страны зажгли на две недели позднее. Тем не менее столица готова к встрече Нового года. В сказочном стиле оформлены фонтаны на площади “һазаһ елi”, у монумента “Отан корҫаушылар”, у Дворца школьников и на площади перед акиматом Сарыаркинского района. В новом стиле украшены деревья вдоль дорог, они сияют светодинамическими шарами, звездами, игрушками. Необычные световые инсталляции в виде тоннелей установлены возле концертного зала “Астана”, на проспекте Б. Момышулы и на Водно-зеленом бульваре. На площади у монумента “Байтерек” развернулась композиция “Дворцовая стена” с беседками. Особое внимание уделено набережной реки Есиль.

В этом году самый большой ледовый городок расположился около торгово-развлекательного комплекса “Хан Шатыр”. В прошлом году погода внесла свои коррективы в его строительство - вся красота, сотворенная руками приглашенных специалистов из китайского Харбина, из-за потепления начала таять. В этом году, как только приступили к строительству, в Астане опять началось аномальное потепление. После сильных морозов пришла оттепель, ситуацию усугубил и льющийся дождь. Еще недостроенная “зимняя сказка” таяла на глазах. Чтобы уберечь фигуры, скульптуры обрабатывали их специальным раствором. Пришлось даже временно демонтировать отдельные части скульптур. Но столбик термометра опустился, в столицу вернулись привычные морозы, и строители уложились в срок. Более двухсот скульпторов - победителей международных конкурсов и фестивалей - на площади в две тысячи квадратных метров представили свои произведения искусства. Для этого было использовано около пяти тысяч кубов льда и семь тысяч кубов искусственного снега. На территории городка семь знаменитых сооружений мира, в том числе памятник архитектуры Древнего Рима Колизей, древнеегипетский большой сфинкс, Эйфелева башня, Биг-Бен, а также символ Астаны - Байтерек. Кроме горок здесь расположены каток и главная елка Казахстана, которая была зажжена 18 декабря. Одновременно засияли и все елки, установленные в канун Нового года. Всего в Астане 37 новогодних елочных конструкций. Самые крупные расположены возле столичного цирка, центрального парка, на площади у монумента “Байтерек”, перед зданием театра “Астана балет”, у ледового дворца “Алау”, на центральной площади, у здания акимата района “Есиль”, а также возле международного аэропорта Астаны. По задумке дизайнеров в этом году во всех праздничных украшениях присутствует бирюзовый оттенок.

Кроме этого в Астане построено еще три ледовых городка вместимостью от двух до четырех тысяч человек - на городской площади перед зданием акимата, на набережной реки Есиль и в парке “Студенческий”. В выходные и праздничные дни посетителей ожидает специальная программа Astana Winter Fest, включающая в себя концерты, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы по фигурному катанию, флешмобы, ярмарки, показательные выступления спортсменов. А 31 декабря на самом большом ледовом городке пройдет концерт, посвященный встрече Нового года.

В уходящем году для жителей столицы построено больше горок. У ТРЦ “Хан Шатыр” две большие горки, высота которых составляет 5,5 метра, четыре средние и пять маленьких. У монумента “Отан коргаушылар” в парке “Столичный” пятиполосная горка, две средних с двумя полосами и две маленькие. В выходные и праздничные дни там также будет организована развлекательная программа.

До 800 квадратных метров увеличена площадь катка в главном ледовом городке. Этот показатель чуть меньше у катка на центральной городской площади - 580 квадратных метров. Ледовые катки смогут вместить от 500 до 700 человек. Помимо традиционных катков на набережной реки Есиль и на ручье Акбулак покататься можно будет и около фонтана “Солнце” у центрального входа в городской парк, в парке “Жеруйык” и в Президентском парке. А в парке “Арай” будет один из самых красивых катков.

Одно из многих красочных представлений ждет астанчан в преддверии Нового года. Вечерами с 27 по 31 декабря будет представлено мультимедийное шоу “Полетели в Новый год”. С помощью мастерства светового дизайна украсят здание театра оперы и балета “Астана Опера”. Будут показаны два анимационных представления - “Чемоданная Love Story” и “Сон в новогоднюю ночь”. Для зрителей особым подарком станет виджеинг. Новогодние песни из всеми любимых советских кинофильмов будут сопровождаться яркими тематическими видеозарисовками. На площадке также будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений. Астана