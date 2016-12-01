ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ НА ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКЕ
Подробнее >>>
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ НА ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКЕ Горячие новости

Ольга Шишанова
Накануне Нового года столичный театр “Астана Опера” решил показать самый новогодний и сказочный балет “Щелкунчик”, поставленный легендой-хореографом Юрием Григоровичем на волшебную музыку Петра Ильича Чайковского, целых 14 раз!

 


Новый год - любимый праздник взрослых и детей, в который, как все верят, случаются самые настоящие чудеса. Одно из таких чудес - волшебная сказка, первая постановка которой была осуществлена еще в позапрошлом веке - премьера балета “Щелкунчик” состоялась 6 декабря 1892 года в знаменитом Мариинском театре в Санкт-Петербурге. С тех пор это один из самых любимых и востребованных балетов во всем мире. Кроме того, его партитура вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц музыкального наследия великого русского композитора Петра Чайковского. К сожалению, тяжело заболевший Мариус Петипа не смог выступить тогда в роли его постановщика, и им стал Дмитрий Иванов. Либретто же “Щелкунчика” было все равно сочинено самим Петипа - по известной сказке Гофмана “Щелкунчик и мышиный царь”, которая входила в цикл “Серапионовы братья”, причем во французской переработке Александра Дюма. Любопытно, что при этом либретто было неожиданно разбито на две совершенно обособленные части, разные по стилю и по своим художественным достоинствам.
Так, первое действие - детские сценки в доме Зильбергауза - было органически связано с миром сказок Гофмана, полно своеобразия и тонкой театральности. А вот второе, по мнению Бориса Асафьева, “несло на себе заметную печать навязчиво-роскошной зрелищности старых балетов, нарушая скромность и сказочную условность последних глав балета под названием “Кукольное царство” и “В столице”. Положение было спасено, по мнению критика, содержательностью музыки Чайковского, который “всюду, где можно было, контрабандой проводил линию симфонического развития”.
И тем не менее по своему общему идейному замыслу “Щелкунчик” Петра Ильича имеет много общего с другими его балетами, поскольку здесь прослеживается тот же основной мотив преодоления “злых чар” победоносной силой любви и человечности. Что сродни настоящим чудесам, а именно: на детском рождественском балу маленькая Мари получила в подарок игрушки. Из них ей больше всего понравился Щелкунчик, разгрызающий деревянными челюстями орехи. Ночью Мари видит, что на игрушек с боем идут мыши, а защиту игрушек возглавляет Щелкунчик. Вступаясь за любимца, Мари бросает башмачок в короля мышей, Щелкунчик-Принц наносит им последний удар. Герои танцуют и веселятся, празднуя победу над мышиным войском. Все готовятся к королевской свадьбе Мари и Принца... Но что случилось? Мари просыпается в знакомой комнате. Щелкунчик все еще у нее в руках. Это был всего лишь волшебный сон...
Этот балет, наверное, еще и потому так дорог и интересен, что, говоря словами критиков, “в мировой музыкальной литературе нет примера, отвечающего процессу созревания души у девочки, играющей в куклы, до первых зорей любви сквозь мечты о храбром, мужественном герое - процессу “воспитания чувства”. И все эти переживания героини переданы в гениальной музыке выдающегося композитора Петра Чайковского, грандиозность музыкальной работы которого потребовала колоссальных воплощений в танце. К слову, хотелось бы отметить, что именно Юрию Григоровичу удалось точно понять и передать это глубокое произведение, а отдельные номера, созданные им, вызывают огромные эмоции как у взрослых, так и у детей. Это танец снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец чая и танец кофе, монументальный “Вальс цветов” и Pas de deux.
Не случайно накануне каждого Нового года балет “Щелкунчик” становится столь популярен, а в “Астана Опера” - это еще и один из самых кассовых спектаклей в репертуаре.
Вот и сегодня там к сказочной новогодней премьере готовятся все службы, начиная от декорационного цеха и заканчивая техническим отделом. Бутафоры наносят последние штрихи, при этом шутя, что спектакль обещает быть снежным. Пятьдесят пар снежинок из капроновой сетки на тонкой металлической основе создадут на сцене иллюзию снегопада - поистине сказочного видения, перенесенного из постановки 1966 года в Большом театре. А еще - кораблик на тросах, пушки - большая и малая, хлопушки, барашки, веера, 22 парика и почти 200 костюмов для артистов, демонстрирующих яркую богатую цветовую палитру.
Малышей в спектакле привлекут яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника, тогда как взрослые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию - Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. И в поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви. Но и это еще не все - для тех, кто предпочитает балетному спектаклю музыкальный, в “Астана Опера” приготовили приключенческую историю “В гостях у Королевы” о том, как Малыш вместе с ожившими игрушками в новогоднюю ночь отправляется на бал к Королеве, но на его пути встречаются различные препятствия, которые он с успехом преодолевает.
И, наконец, еще один любопытный факт из жизни “Щелкунчика” - около 20 лет назад сходить в канун Нового года на этот балет было непременным пунктом для московской элиты. При этом вовсе не обязательно было быть экспертом в балете - главное, посетить “статусное событие”. Особенно престижным считалось посмотреть “Щелкунчик” 31 декабря в Большом театре - с него начинался волшебный праздник. Вот и в “Астана Опера” решили перенять эту традицию, и самый сказочный новогодний спектакль будет ждать своих зрителей вечером 31 декабря.


Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 444 раз Просмотров: 444 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (148)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390