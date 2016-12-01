ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ НА ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКЕ

Ольга Шишанова

Накануне Нового года столичный театр “Астана Опера” решил показать самый новогодний и сказочный балет “Щелкунчик”, поставленный легендой-хореографом Юрием Григоровичем на волшебную музыку Петра Ильича Чайковского, целых 14 раз!

Новый год - любимый праздник взрослых и детей, в который, как все верят, случаются самые настоящие чудеса. Одно из таких чудес - волшебная сказка, первая постановка которой была осуществлена еще в позапрошлом веке - премьера балета “Щелкунчик” состоялась 6 декабря 1892 года в знаменитом Мариинском театре в Санкт-Петербурге. С тех пор это один из самых любимых и востребованных балетов во всем мире. Кроме того, его партитура вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц музыкального наследия великого русского композитора Петра Чайковского. К сожалению, тяжело заболевший Мариус Петипа не смог выступить тогда в роли его постановщика, и им стал Дмитрий Иванов. Либретто же “Щелкунчика” было все равно сочинено самим Петипа - по известной сказке Гофмана “Щелкунчик и мышиный царь”, которая входила в цикл “Серапионовы братья”, причем во французской переработке Александра Дюма. Любопытно, что при этом либретто было неожиданно разбито на две совершенно обособленные части, разные по стилю и по своим художественным достоинствам.

Так, первое действие - детские сценки в доме Зильбергауза - было органически связано с миром сказок Гофмана, полно своеобразия и тонкой театральности. А вот второе, по мнению Бориса Асафьева, “несло на себе заметную печать навязчиво-роскошной зрелищности старых балетов, нарушая скромность и сказочную условность последних глав балета под названием “Кукольное царство” и “В столице”. Положение было спасено, по мнению критика, содержательностью музыки Чайковского, который “всюду, где можно было, контрабандой проводил линию симфонического развития”.

И тем не менее по своему общему идейному замыслу “Щелкунчик” Петра Ильича имеет много общего с другими его балетами, поскольку здесь прослеживается тот же основной мотив преодоления “злых чар” победоносной силой любви и человечности. Что сродни настоящим чудесам, а именно: на детском рождественском балу маленькая Мари получила в подарок игрушки. Из них ей больше всего понравился Щелкунчик, разгрызающий деревянными челюстями орехи. Ночью Мари видит, что на игрушек с боем идут мыши, а защиту игрушек возглавляет Щелкунчик. Вступаясь за любимца, Мари бросает башмачок в короля мышей, Щелкунчик-Принц наносит им последний удар. Герои танцуют и веселятся, празднуя победу над мышиным войском. Все готовятся к королевской свадьбе Мари и Принца... Но что случилось? Мари просыпается в знакомой комнате. Щелкунчик все еще у нее в руках. Это был всего лишь волшебный сон...

Этот балет, наверное, еще и потому так дорог и интересен, что, говоря словами критиков, “в мировой музыкальной литературе нет примера, отвечающего процессу созревания души у девочки, играющей в куклы, до первых зорей любви сквозь мечты о храбром, мужественном герое - процессу “воспитания чувства”. И все эти переживания героини переданы в гениальной музыке выдающегося композитора Петра Чайковского, грандиозность музыкальной работы которого потребовала колоссальных воплощений в танце. К слову, хотелось бы отметить, что именно Юрию Григоровичу удалось точно понять и передать это глубокое произведение, а отдельные номера, созданные им, вызывают огромные эмоции как у взрослых, так и у детей. Это танец снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец чая и танец кофе, монументальный “Вальс цветов” и Pas de deux.

Не случайно накануне каждого Нового года балет “Щелкунчик” становится столь популярен, а в “Астана Опера” - это еще и один из самых кассовых спектаклей в репертуаре.

Вот и сегодня там к сказочной новогодней премьере готовятся все службы, начиная от декорационного цеха и заканчивая техническим отделом. Бутафоры наносят последние штрихи, при этом шутя, что спектакль обещает быть снежным. Пятьдесят пар снежинок из капроновой сетки на тонкой металлической основе создадут на сцене иллюзию снегопада - поистине сказочного видения, перенесенного из постановки 1966 года в Большом театре. А еще - кораблик на тросах, пушки - большая и малая, хлопушки, барашки, веера, 22 парика и почти 200 костюмов для артистов, демонстрирующих яркую богатую цветовую палитру.

Малышей в спектакле привлекут яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника, тогда как взрослые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию - Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. И в поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви. Но и это еще не все - для тех, кто предпочитает балетному спектаклю музыкальный, в “Астана Опера” приготовили приключенческую историю “В гостях у Королевы” о том, как Малыш вместе с ожившими игрушками в новогоднюю ночь отправляется на бал к Королеве, но на его пути встречаются различные препятствия, которые он с успехом преодолевает.

И, наконец, еще один любопытный факт из жизни “Щелкунчика” - около 20 лет назад сходить в канун Нового года на этот балет было непременным пунктом для московской элиты. При этом вовсе не обязательно было быть экспертом в балете - главное, посетить “статусное событие”. Особенно престижным считалось посмотреть “Щелкунчик” 31 декабря в Большом театре - с него начинался волшебный праздник. Вот и в “Астана Опера” решили перенять эту традицию, и самый сказочный новогодний спектакль будет ждать своих зрителей вечером 31 декабря.

Астана