ШАХАНСКИЙ КОТЕЛ

Мадина Меирманова

Новый год в Казахстане начался с трагедии - взрыв в жилом доме в поселке Шахан унес девять жизней. Причина трагедии - авария обогревательного котла в подвале дома. В интернете тут же заговорили о том, что виновным “назначат” истопника, следившего за котлом, и “государство”, разорившее поселок. Но причины, как представляется, лежат гораздо глубже

“Причиной обрушения дома стал взрыв котла. В Шахане ряд домов отапливается автономными системами отопления. Эта котельная находилась на балансе домового комитета”, - сказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в интервью журналистам. Он сообщил, что создана областная комиссия по ликвидации и выяснению причин ЧС. По его словам, планируется создание республиканской комиссии.

В словах акима области можно прочитать причину многих бед, происходящих в Казахстане. А точнее, увидеть констатацию фактов развития частной собственности в стране.

Увы, но в трагедии в поселке Шахан Карагандинской области можно обвинить, наверное, саму систему взаимоотношений государство-частник.

В Шахане, как и во всех других населенных пунктах Казахстана, квартиры в многоквартирных домах перешли в частные руки в период развала СССР. Знаменитые купоны-пики одномоментно превратили много миллионов граждан во владельцев жилья. Сначала такая приватизация была всем в радость. Пока новые владельцы не осознали, что они являются собственниками не только внутриквартирных территорий, но и всего дома. А за его содержание надо платить. Дома надо ремонтировать. Вот тут-то и выяснилось, что на починку и содержание денег просто нет.

С годами качество домов, перешедших 25 лет назад в частные руки, явно не улучшается. А в малых городах и населенных пунктах, где лишь одно градообразующее предприятие (как в Шахане - шахты), иной раз инфраструктура просто развалилась. В конце 90-х годов в Шахане перестала существовать котельная, отапливавшая многоквартирные дома поселка. Ее просто разобрали. Тогда же перестали привозить газ во внутриквартальные газгольдеры. Население вынуждено было перейти на использование газовых баллонов и автономное отопление. Кто-то ставил в квартирах буржуйки, кто-то покупал котел отопления на весь дом или подъезд. Вот так частные собственники пытались решить проблемы с поддержанием своего быта.

По идее, местные власти должны заниматься налаживанием инфраструктуры внутри населенных пунктов. Да вот только денег на это нет - на подобные проекты средства нужно изыскивать из собственных бюджетов, а бюджет пополняется за счет налогов бизнеса. А какой бизнес может быть в поселке, где живут в подавляющем большинстве шахтеры да пенсионеры? Обращались в область. Та, в свою очередь, судя по сообщениям в социальных сетях, обращалась в Астану. Но якобы Миннацэкономики им денег не дало. Правда, никто не упомянул, что решения такие не Миннацэкономики принимает, а Республиканская бюджетная комиссия во главе с премьером. И на заседания этой комиссии каждая область не просто просит, а защищает свою заявку. Не смог защитить - не получил денег. Неэффективно, значит, область просила-защищала. Но и район-поселок в область также должен заявку подавать, а не устно денег просить. Значит, и поселковый акимат так активно социальные нужды решал.

Конечно, если произошла такого рода трагедия, государство не может остаться в стороне. Но в самой трагедии, в самом взрыве котла оно, как это ни хотелось бы многим, не виновато. Домовой комитет, а конкретно, как это ни прискорбно, сами жильцы как владельцы имущества не проследили, чтобы котел был исправен, а истопник трезв и обучен. Как пишут в социальных сетях, на подобные работы обычно берут бомжей да пьяниц, поскольку работать за копейки больше никто не соглашается. (Предварительно вину возлагают на кочегара, который, очевидно, не выполнил своих обязанностей и вовремя не отключил оборудование, из-за чего и произошел взрыв.) Но людей понять можно. В поселке, где работы практически нет, сложно ожидать наличие больших денег. Людям просто нечем платить порой за свет и еду. Не говоря уже о найме профессионалов на работу в домовой комитет.

Вот и получается, что в данной конкретной трагедии виновных искать можно и по вертикали, и по горизонтали. Виноваты собственники жилья, не обеспечившие работу с оборудованием квалифицированных специалистов. Виноваты акиматы поселковый-областной, что не смогли доказать потребность в финансах (впрочем, таких поселков по стране тысячи, и на каждый денег одномоментно не найти). Виноваты те, кто в далекие 90-е позволил развалиться котельной поселка. Виноваты и те, кто в те же времена скинул с баланса государства миллиарды домов неподготовленным морально и материально новым собственникам.

Несбалансированность систем ответственности и риска, которая приводит к трагедиям и губит человеческие жизни.

Сейчас в Карагандинской области срочно проверяют состояние котлов в домах с автономным отоплением. Но где гарантия, что завтра другой пьяный кочегар вновь что-нибудь не перепутает? Астана