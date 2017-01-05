ВАМ БРУЦЕЛЛЕЗ ПРОЖАРЕННЫЙ ИЛИ С КРОВЬЮ?

Алексей Мальченко

В конце ушедшего года Министерство сельского хозяйства доложило об итогах анализа причин вспышек особо опасных болезней в Казахстане, в числе которых оказался и “кошмарный сон” каждого фермера - бруцеллез. Сейчас негативные показатели удалось сократить на 40 процентов, но чего ждать в наступившем году...

Цена вступления в ВТО

Бруцеллез является одной из наиболее сложных и в то же время опасных для людей инфекционных болезней. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу зараженных продуктов: мяса, парного молока, а также молочной продукции, приготовленной из непастеризованного сырья. Последствия от такой “приправы” могут значительно усложнить жизнь человека, ведь бруцеллез поражает суставы нижних конечностей и всю поясничную зону. Параллельно болезнь наносит удар по сердцу, вызывает нарушение функций печени и провоцирует увеличение селезенки.

Самое страшно, что после заражения болезнь проявляет себя лишь через две-три недели - когда вряд ли кто-то свяжет боль в спине с употреблением парного молока, выпитого у бабушки в деревне. В итоге это приводит к тому, что чаще всего люди, зараженные бруцеллезом, начинают лечение отнюдь не теми способами и препаратами. Можно сколько угодно натирать специальными мазями ноющие суставы, но они будут лишь маскировать боль, а не уничтожать ее источник, который заключен в инфекционном заболевании.

Бруцеллез уже давно известен человечеству, а в некоторых странах от него удалось полностью избавиться. Увы, Казахстан не относится к числу этих счастливчиков, а скорее, наоборот, служит антипримером. В период с 2011 по 2015 год по всей стране было уничтожено свыше 300 000 одного лишь поголовья крупнорогатого скота (КРС) и еще больше за предшествующие четыре года. Практически эпидемиологическая ситуация образовалось не одномоментно, а стала вполне логичным результатом, корни которого уходят в 2007 год.

Тогда министром сельского хозяйства был подписан документ, отменяющий обязательную вакцинацию домашней “утвари” от бруцеллеза. Вместо прививок оставили лишь диагностику. А причиной, объясняющей это решение, стали рекомендации Международного эпизоотического бюро (МЭБ).

Благодаря отмене прививок в Казахстане как бы перестали существовать не только бруцеллез, но и ряд других заболеваний, таких как пастереллез, эмкар, классическая чума свиней, лептоспироз, стригущий лишай и три птичьи инфекции - вакцинации от этих инфекций перестали делать.

На этот шаг Казахстан пошел лишь по одной причине - чтобы попасть в ВТО, куда вступление было невозможно без “членского билета” МЭБ, которое, в свою очередь, приняло Казахстан лишь после выполнения их рекомендаций.

Кошки-мышки

Но в сложившейся у нас ситуации нельзя винить одно лишь МЭБ, бюро давало комплекс рекомендаций, к которым мы отнеслись “по-своему”.

В идеале борьба с бруцеллезом делится на три этапа.

Первый этап - это поголовная вакцинация, вытеснение патогенных штаммов вакцинными, стабилизация и снижение фона зараженности полевыми штаммами.

Второй - выборочная вакцинация и постоянный мониторинг оздоровившихся хозяйств.

Третий - только после получения устойчивых результатов, когда случаи выявления больных животных становятся редкими, принимается стратегия “отмены вакцинации, уничтожения единичных больных животных и жесткого контроля над ввозом и перемещениями животных”.

У нас же в Казахстане начали сразу с третьего шага, точнее, отдельных его пунктов - “отмена” и “уничтожение”. Контроль за перемещением и сегодня оставляет желать лучшего.

На смену прививкам пришел иммуноферментный анализ (ИФА), который, к слову, отнюдь не идеален - при нем возможны ложноположительные реакции. Дело в том, что “больными” засчитываются не только действительно зараженные животные, но и имеющие антитела к вакцинным штаммам. В свою очередь, на территории РК длительное время применялись вакцины против бруцеллеза из штамма 19, шт-82 и РЕВ-1. Бактерии этих штаммов могут длительное время циркулировать в организме животных и даже передаваться другим животным и людям.

Вот и сложилась ситуация, что фактически борьба ведется не с бруцеллезом, а с поствакцинальными реакциями, в результате чего продолжается неоправданный убой реагирующих животных.

Понятно, что повсеместный забой скотины не заставил себя ждать и вызывал со стороны фермеров ответную реакцию - на севере страны и в ВКО стали регулярно возникать споры, вплоть до судебных разбирательств, между фермерами и ветеринарными службами. Увы, но в большинстве случаев закон оказывался не на стороне простых граждан.

В ущерб фермерам и выплаты, которые они получат в случае сдачи животного с положительным анализом на санитарный убой. Так, за живую корову на рынке дают примерно 150 000 тенге, а в спецучреждении владелец получит лишь 50 процентов от этой суммы.

Как следствие - фермеры начали прятать своих животных или пускать под нож, но самостоятельно. Очевидно, что фермер, в хозяйстве которого, скажем, у двадцати коров обнаружится бруцеллез (возможно, ошибочный), вряд ли захочет уходить в полуторамиллионный убыток.

Именно из-за недоверия ИФА и несовершенства компенсационной структуры владельцы, узнав о положительных результатах анализов, стараются быстрее избавиться от животных, сдавая их не на санитарный убой, а сбывая мясо на рынках и базарах. И хорошо если анализы были ошибочными, а если нет - вот тут-то и возникает повышенный риск заражения человека.

Кстати, с 2017 года ставку выплат за добросовестную сдачу “бруцеллезников” планируют снизить до 30 процентов от рыночной стоимости, что наверняка приведет к сокращению числа желающих поучаствовать в этой беспощадной “мясорубке”, не щадящей ни животных, ни людей.

Сейчас борьба с бруцеллезом свелась к статистике и созерцанию - выявление, уничтожение, подведение итогов. Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов показал красивые данные: “Заболевания бруцеллезом у животных и людей на 1 ноября снизились на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (заболеваемость КРС с 44,7 - до 29,4 тысячи голов, МРС - с 34,9 до 21,8 тысячи голов, населения - с 1334 до 609). Это явилось следствием жесткого соблюдения сроков исследования и своевременного убоя, что исключило дальнейшее перезаражение животных и людей”.

Но те ли эти цифры, которыми стоит гордиться? Во всяком случае от стейков с кровью лучше воздержаться - равно так же, как и от шашлыка, за время жарки которого инфекция не погибает. Справка “НП”

Возбудители бруцеллеза - бактерии рода бруцелла - хорошо переносят низкие температуры и замораживание, в воде сохраняются до 5 месяцев, в коровьем молоке - до 45 дней, в брынзе - до 60 дней, в масле, сливках, простокваше и свежих сырах - в течение всего периода их пищевой ценности, в замороженном мясе - свыше 5 месяцев.

Зараженное мясо допускается к переработке на консервы или колбасные изделия, изготовление которых проходит при температуре 88-90 Со, важное условие - температура внутри батона должна быть не ниже 75 Со.