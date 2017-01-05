ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОТДЫХ

Ольга Шишанова

В наступившем году казахстанских туристов ждет несколько новшеств, которые будут призваны облегчить отдых и нахождение их за границей

Для казахстанских туристов в новом году создали корпоративный фонд “Туристик Камкор”, который поможет гражданам Казахстана, попавшим в беду за рубежом, вернуться домой. В первую очередь это будет касаться тех, кто пострадает из-за турфирм.

Таким образом, по данным департамента индустрии туризма, казахстанские туристы должны будут иметь гарантированную поддержку в случае форс-мажорных и экстренных ситуаций, случившихся с ними в стране иностранного пребывания.

“Система гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма направлена на экстренный вывоз наших граждан, оказавшихся в сложном положении за рубежом по вине туроператора. Также целью является повысить ответственность субъектов туристического рынка. В этом году внедрен особый фонд, за счет средств которого будут вывозиться экстренно наши граждане, его сумма должна достигнуть примерно 180 миллионов тенге”, - сообщили в департаменте индустрии туризма.

Понятно, почему в первую очередь проект будет направлен на защиту казахстанских туристов от недобросовестных туристических компаний. Достаточно вспомнить, что на протяжении последних нескольких лет, с 2010 года, не было такого туристического сезона, чтобы в Казахстане не происходило банкротства того или иного туроператора либо какая-то туристическая фирма не оказывалась замешана в мошеннической схеме, от которой страдали в первую очередь туристы. Так, согласно официальным статистическим данным, всего за это время из-за неправомерных действий казахстанских туроператоров пострадали 12 тысяч казахстанцев, а сумма ущерба составила десятки миллионов долларов.

Именно поэтому, как заявила председатель созданного фонда Инна Рей, и возникла необходимость в оказании дополнительной поддержки выезжающим за рубеж, а именно в присвоении туристического кода, без которого выезд на заграничный отдых через туроператора будет считаться незаконным. Правда, пока контроль за наличием этого самого туркода возложен на самих туристов, поскольку еще не решено, как и кем он будет контролироваться и какие санкции будут предусмотрены в случае его отсутствия.

Дело в том, что из 1200 туроператоров в системе гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма и фонде “Туристик Камкор” зарегистрированы пока только 40 субъектов, еще 25 находятся в стадии подписания договоров с администратором проекта, а 300 поставлены в известность о необходимости регистрации. Остальные пока молчат. Кроме того, туристы, выезжающие за границу самостоятельно, за свое благополучие несут ответственность сами, и туристический код им не нужен.

Тех же туроператоров, которые позаботятся о своих туристах, можно будет сразу узнать по упомянутому туркоду, который оператор получит после выплаты взноса в размере 1061 тенге за каждого туриста и предоставит в фонд, согласно закону, банковскую гарантию от 10 до 21 миллиона тенге.

В дальнейшем казахстанским туристам могут быть предоставлены и другие меры поддержки. Это может оказаться компенсация не только за экстренный вывоз, но и за полный пансион, проживание и другие услуги, которые не были оказаны туроператором или предоставлены туристу не в полной мере или недобросовестно. Деньги пойдут из созданного фонда, в который туроператоры, как уже говорилось, должны будут поставлять взносы.

И еще несколько новостей для казахстанских туристов - в наступившем году к 77 странам, куда можно было поехать без визы от двух недель до трех месяцев, теперь прибавилась Бразилия. Ожидается также, что в ближайшее время визовый режим может быть отменен для Казахстана с такими странами, как Куба, ОАЭ и Чили.

Кроме того, казахстанцы, направляющиеся в США, теперь смогут получить визу, общий срок действия которой продлен на 10 лет.

Астана