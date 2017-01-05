ТЕХНОЛОГИЯ ХАОСА

Айдар Ермеков

В Казахстане может произойти новый виток так называемой борьбы за права человека со всеми вытекающими из этого последствиями в виде митингов, протестов и даже массовых беспорядков. Дело с этим обстоит более чем серьезно. Поскольку за него взялся Джордж Сорос, имя которого в последние годы практически не сходит со страниц СМИ. Анонс соответствующего проекта опубликован на официальном сайте его фонда

Разумеется, сам он не намерен приезжать в нашу страну и лично призывать народ к гражданскому неповиновению, как могут подумать многие. На самом деле этот престарелый, но все еще активный деятель, обеспокоенный людскими правами в отдельно взятых странах, представляющих стратегический интерес для одной глобальной державы, действует куда более изощренно и вроде бы в рамках законов всех этих стран.

Ситуация в целом ряде африканских государств, где люди страдают от самого элементарного - дефицита питьевой воды, ужасающей нищеты и повальных эпидемий, его заботит не особо. Стратегического интереса там нет. Казахстан же был и остается в поле его весьма и весьма пристального внимания.

Согласно опубликованной информации, фонд этого известного финансового эквилибриста объявил о подготовке гражданских активистов в Казахстане. Вроде бы все чинно и абсолютно безобидно. Эксперты фонда будут учить молодежь работать с документами по стандартам ООН и натаскивать ее на проведение протестных акций в стиле “онижедети”.

От себя добавим, что идеальным временем для протестов является период проведения какого-нибудь значимого международного события, когда в стране находятся сотни журналистов со всего мира. Таких как ЭКСПО, например. КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ

Что объединяет погромщиков в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Украине, Армении и Кыргызстане? Ответ прост - технологии. Те самые технологии, тщательно разработанные, обкатанные и кое-где успешно примененные. Технологии бунтов. Или, если хотите, революций. Самых что ни на есть цветных, изобилующих разными яркими красками, с использованием интернета и социальных сетей, через которые осуществляется моментальная связь.

С их помощью в течение последних нескольких лет в целом ряде государств с вполне устойчивыми политическими режимами произошли государственные перевороты, приведшие к полному или частичному демонтажу политических режимов, разрушению экономик, а кое-где - к уничтожению государственной инфраструктуры и государственности как таковой.

Анализ “арабской весны” и событий в некоторых странах постсоветского пространства позволяет сделать вполне конкретные выводы. К примеру, касательно возможной “центральноазиатской весны”. Иначе говоря, обострения в среднесрочной перспективе ситуации в постсоветских республиках Центральной Азии и Казахстане в частности.

Очевидно, что во всех случаях наблюдается поразительное сходство. Если внимательно проследить за хронологией протестов, можно усмотреть многократное повторение одного и того же шаблона или организационной схемы. Везде просматриваются общие признаки так называемых бархатных революций.

Случайны ли такие совпадения, каждый волен судить сам. Но многие эксперты сходятся во мнении, что мир сегодня на себе ощущает результаты применения тщательно разработанных цветных бунтов. Даже некоторые западные СМИ отмечают, что все это не что иное, как операции по смене политических режимов на угодные себе посредством акций гражданского неповиновения под соусом экспорта демократии.

Однако на примере пострадавших от этого “ветра перемен” стран можно убедиться, что ничего революционного в этом нет. Одураченные и соблазненные западными ценностями люди, думая, что борются за светлое будущее, на самом деле сами разрушают свои страны, ввергая их во всеобъемлющий хаос с многочисленными жертвами и разрушениями исключительно в чьих-то алчных стратегических интересах.

То, что все это осуществляется по одним и тем же лекалам и одними и теми же сценаристами, можно проследить по недавним примерам. События двухлетней давности, произошедшие в Армении, очень сильно напомнили начальную фазу государственного переворота на Украине.

Как известно, как и в Киеве, в Ереване все началось с экономических требований, очень быстро, как по учебнику, преобразовавшихся в политические. Процесс тут же “оседлали” иностранные НПО под патриотическими названиями “Наследие”, “Процветающая Армения” и другие, задав протестам нужный тон, обеспечив появление на месте палаток, к которым стали исправно подвозить питание и воду.

К выставленным же вокруг полицейским кордонам устремились молодые симпатичные активистки, пытаясь раздавать стражам порядка цветы. А поскольку те их не брали (по инструкции не положено), девчонки засовывали стебли во все щели и проемы полицейской амуниции. Затем вполне ожидаемо последовало заявление американского посла в Армении о том, что армянская энергетическая система очень важна для США (только непонятно, каким боком?), и его же призывы к армянским властям воздержаться от неадекватного применения силы в отношении протестующих. (При этом о том, как разгонялись недавние демонстрации в Фергюсоне и Балтиморе, и насколько адекватно там применялась сила, разумеется, никто не вспоминал.) Потом, по закону жанра, последовал обязательный в таких случаях отказ представителей оппозиции от предложенного президентом страны прямого диалога.

А до этого, буквально накануне, страну посетила небезызвестная Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США. Она же незадолго до киевского Майдана точно так же посещала и Украину. И во время начальной стадии киевских протестов практически не покидала украинскую столицу. Проводила ежедневные консультативные беседы с лидерами тогдашней украинской оппозиции и время от времени выходила к митингующим, раздавая пирожки из лукошка.

Вот и в Ереване госпожа Нуланд провела целый ряд встреч как с официальными лицами государства, так и с представителями многочисленных американских НПО, работники которых из числа армянских граждан добросовестно отрабатывали свой хлеб, усердно пытаясь направить общественные настроения против официальной власти, проводящей евразийскую политику вместо угодной США прозападной.

Встречи таких деятелей в НПО - это прежде всего отчеты, в том числе и финансовые, о проделанной работе по распространению демократии за американские деньги, а также дальнейшие рекомендации и призывы к продолжению, а в некоторых случаях и к существенной активизации этой работы.

Интересно, что именно во время протестных акций в Ереване в популярных социальных сетях стали активно появляться ролики с выступлениями бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по поводу карабахской проблемы. Причем с наиболее резкими его высказываниями. Подобные реплики, скорее всего, должны были вызвать соответствующую реакцию со стороны азербайджанцев и, возможно, заново разжечь тлеющий конфликт. Вот вам и дестабилизация Закавказья.

Стоит ли говорить о том, что Армения в эти дни оказалась как никогда близка к государственному перевороту? Если рассматривать это в контексте происходящих в настоящее время геополитических событий, то вполне. БИШКЕК ЕЩЕ НЕ ОСТЫЛ

Практически параллельно с этим в Бишкеке у стен парламента Кыргызстана состоялся митинг против изменения Конституции страны, организованный общественными и правозащитными движениями, то есть теми же самыми НПО, существующими на американские гранты. Правда, к досаде организаторов, митинг оказался далеко не таким многочисленным, как в Ереване. Всего лишь несколько десятков человек пришли куда следовало и вывесили на заборе перечеркнутые портреты лидеров фракций, входящих в правящую коалицию, вместе с портретом руководителя администрации президента Кыргызстана с подчеркнуто демократическими лозунгами.

В киргизской столице требования пикетчиков оказались самыми что ни на есть политическими: “Руки прочь от Конституции!”. После последнего изменения, внесенного в нее в 2010 году, был принят мораторий на поправки до 2020 года, который политики якобы хотели обойти и попытаться изменить систему управления страной.

СМИ стали активно сообщать о сотнях протестующих, стягивающихся к Дому правительства, не забывая напоминать, что одновременно с этим проходят аналогичные протесты в Ереване, умышленно или нет проводя параллели между двумя событиями и увязывая их в одну цепь демократических преобразований. ЖЕРТВЕННЫЙ БАРАН

Такой термин используется в последних “революционных технологиях”. Его роль отводится какому-нибудь деятелю, якобы несправедливо осужденному. В Кыргызстане на эту роль был выбран Азимжан Аскаров, приговоренный Верховным судом республики к пожизненному заключению за организацию массовых беспорядков и убийство милиционера.

Госдеп США в пику киргизским властям присудил ему специальную премию за заслуги в борьбе за гражданские права. Попутно в стране стимулировалось протестное движение за его освобождение, которое, разумеется, должно было перерасти в массовые протесты. И точку в этом деле ставить еще рано.

В Казахстане тоже есть подобные “герои”. Это Макс Бокаев и Талгат Аян, приговоренные к лишению свободы за нарушение общественного порядка и распространение ложной информации во время так называемых земельных протестов.

Как и стоило ожидать, в их защиту высказалась помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал. В интервью СМИ она заявила следующее: “Уже два года Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности, поэтому он должен служить примером государства, которое гарантирует права и свободы человека и создает возможности для выражения политического протеста (выделено авт.) Прискорбно, что блогеры были привлечены к уголовной ответственности: при этом было нарушено основополагающее право свободы слова”. ДА БУДЕТ МИР

Кто-то спросит: зачем же им все это? Ответ прост. В мире уже давно идет геополитическая борьба двух систем. Назовем их условно Западной и Восточной. Одна изо всех сил старается сохранить свою гегемонию и однополярный мир. Другая с этим не согласна, ратуя за многополярность. События в Сирии и на Украине следует рассматривать в этом контексте. Как опосредованное противостояние.

Закавказье, Центральная Азия и Казахстан, в частности, представляют стратегический интерес для Запада. Этим и объясняется подготовка в наших странах гражданских активистов, готовых по сигналу инициировать протесты. И тут исходя из мировой практики просматриваются два варианта. Первый - установка марионеточного режима, управляемого извне со всеми вытекающими последствиями. Второе - хаос в наших государствах, который легко перекинется на их геополитического соперника. В наших интересах сохранить разум и не поддаваться на провокации.