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НА РАБОТУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ Горячие новости

Алла Иванилова
Уже несколько лет правозащитники “уговаривают” Генеральную прокуратуру отменить в Казахстане выдачу справок о судимости. Скрывать данные о некогда осужденных власти не соглашаются, но пошли на уступки - в этом году справки о судимости казахстанцам будут выдаваться по-новому


Справка о судимости - весьма распространенный документ, который следует предоставлять при устройстве на работу в правоохранительные и госорганы, учреждения образования, а также в организации с участием несовершеннолетних, при оформлении процедуры усыновления детей, получении гражданства Казахстана, поступлении на воинскую службу по контракту и призыве на срочную воинскую службу и в другие сферы.
По международным нормам и по законодательству Казахстана по истечении определенного судом срока наказания человек считается чистым перед законом. При этом срок погашения судимости зависит от тяжести преступления. Так, для осужденных к более мягким видам, чем лишение свободы, это один год после отбытия наказания. Для совершивших преступления небольшой или средней степени тяжести - по истечении трех лет, тяжкое преступление - шесть лет и особо тяжкое - восемь лет.
До 10 июля 2014 года в республике выдавали справки о наличии/отсутствии судимости, в которых указывали сведения только о непогашенной судимости. Но потом безжалостный компьютер ЦОНа на запрос стал выдавать документ, который показывает даже условное наказание за мелкое хулиганство, совершенное чуть ли не в советское время. Причем указывались не только реальные и условные сроки, но даже информация о привлечении гражданина как обвиняемого по делам, которые не дошли до суда, а были прекращены на стадии следствия. Столь подробные сведения решено было афишировать для того, чтобы те, кто привлекался за насилие в отношении несовершеннолетних, не смогли занимать должности, связанные с работой с детьми. Идея благородная. Вот только в Генпрокуратуре, инициировавшей нововведение, работодателям предложили самостоятельно определять, кто долг государству и обществу погасил, а кто - нет. Естественно, реакция любого человека на такую справку предсказуема, никто не захочет связываться с “ранее судимым человеком”. В итоге всех когда-либо привлеченных к уголовной ответственности чаще всего ждет отказ в приеме на работу. По статистике организации “Международная тюремная реформа” (PRI) в Центральной Азии, шесть осужденных из 10 не могут трудоустроиться из-за “ошибок молодости”, восемь осужденных из 10 не могут найти работу по профессии или предъявляя диплом о высшем образовании, полученном до тюрьмы. Судиться с работодателями никто не хочет: где безработному взять на это деньги, кто признается суду, что отказался от кандидата из-за судимости, да и кому нужен такой скандальный работник? Естественно, в такой ситуации некоторые бывшие зеки, не придумав ничего лучше, снова идут на преступление. Между тем судимость - вовсе не крест на карьере, и опыт многих бывших чиновников - тому прямое доказательство. Но, видимо, это распространяется только на властный олимп, а должность водителя или сантехника бывшему зеку не доверят.
И вот теперь спустя почти три года новый формат предполагает выдачу справки о судимости с учетом ее погашения либо снятия (как это было раньше). Уже во втором квартале 2017 года казахстанцы, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой “Судимости не имеет”. Выдаваться они будут в филиалах государственной корпорации “Правительство для граждан” (ЦОНы) и через портал электронного правительства.
Что касается опыта зарубежных стран в этом вопросе, то в Великобритании такие справки могут запросить только учебные заведения и поликлиники. Причем только по статьям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. И если приходит информация о том, что кандидат на вакансию врача или учителя привлекался по такой статье, используют более мягкую причину отказа, чтобы не напоминать лишний раз о криминальном прошлом. В некоторых странах, в частности в Грузии, судимость вообще засекречена, если речь не идет об особо тяжких деяниях, поскольку есть понимание: преступивший закон подросток вполне может стать во взрослом возрасте добропорядочным гражданином. И задача государства - ему в этом помочь, а не напоминать о совершенной ошибке.

Астана

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Просмотрено: 1775 раз Просмотров: 1775 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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